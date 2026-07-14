Gobernador Newsom aprueba histórica ley de vivienda en California: conoce todos los beneficios

Gavin Newsom firmó una histórica ley que busca acelerar la construcción de viviendas asequibles en California y destina nuevos recursos para ampliar la oferta habitacional.

La iniciativa también reduce costos para los desarrolladores e impulsa programas dirigidos a familias de bajos ingresos y personas sin hogar.

Por qué importa: California necesita cerca de 982.000 viviendas asequibles adicionales, según la National Low Income Housing Coalition.

Con esta reforma, el estado busca construir más viviendas en menos tiempo y aprovechar mejor los recursos públicos para atender una demanda que lleva décadas creciendo.

Principales beneficios de la nueva ley de vivienda en California

La legislación, firmada el 13 de julio por Newsom, incluye una serie de medidas para facilitar el desarrollo de viviendas y reforzar los programas de apoyo habitacional.

Entre los cambios más importantes destacan:

Modernización del sistema de financiamiento para agilizar proyectos de vivienda asequible.

Reducción del costo de construcción entre 60.000 y 70.000 dólares por unidad, gracias a cambios en el sistema de financiamiento y en las tasas de impacto.

Creación de un Fondo de Reconstrucción tras Desastres con 100 millones de dólares para ayudar a propietarios que deban reconstruir sus viviendas.

Asignación de 900 millones de dólares al programa Housing, Assistance and Prevention (HHAP) para combatir la falta de vivienda, con el 97% de los recursos destinados a grandes ciudades y condados.

Inversión de 500 millones de dólares en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y 200 millones de dólares para proyectos de vivienda multifamiliar asequible.

Según el sitio web oficial del gobernador, estas reformas también preparan el camino para la propuesta del bono de 11.250 millones de dólares destinado a vivienda asequible y apoyo para veteranos, que será sometido a votación este año.