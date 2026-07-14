Gobernador Newsom aprueba histórica ley de vivienda en California: conoce todos los beneficios
Publicado el14/07/2026 a las 07:25
Gavin Newsom firmó una histórica ley que busca acelerar la construcción de viviendas asequibles en California y destina nuevos recursos para ampliar la oferta habitacional.
- La iniciativa también reduce costos para los desarrolladores e impulsa programas dirigidos a familias de bajos ingresos y personas sin hogar.
Por qué importa: California necesita cerca de 982.000 viviendas asequibles adicionales, según la National Low Income Housing Coalition.
- Con esta reforma, el estado busca construir más viviendas en menos tiempo y aprovechar mejor los recursos públicos para atender una demanda que lleva décadas creciendo.
Principales beneficios de la nueva ley de vivienda en California
La legislación, firmada el 13 de julio por Newsom, incluye una serie de medidas para facilitar el desarrollo de viviendas y reforzar los programas de apoyo habitacional.
Entre los cambios más importantes destacan:
- Modernización del sistema de financiamiento para agilizar proyectos de vivienda asequible.
- Reducción del costo de construcción entre 60.000 y 70.000 dólares por unidad, gracias a cambios en el sistema de financiamiento y en las tasas de impacto.
- Creación de un Fondo de Reconstrucción tras Desastres con 100 millones de dólares para ayudar a propietarios que deban reconstruir sus viviendas.
- Asignación de 900 millones de dólares al programa Housing, Assistance and Prevention (HHAP) para combatir la falta de vivienda, con el 97% de los recursos destinados a grandes ciudades y condados.
- Inversión de 500 millones de dólares en créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y 200 millones de dólares para proyectos de vivienda multifamiliar asequible.
Según el sitio web oficial del gobernador, estas reformas también preparan el camino para la propuesta del bono de 11.250 millones de dólares destinado a vivienda asequible y apoyo para veteranos, que será sometido a votación este año.
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Newsom asegura que California está eliminando viejas barreras
Durante la firma de la ley en el barrio chino de Oakland, Newsom afirmó que durante décadas existieron políticas que dificultaron el desarrollo de viviendas asequibles y aseguró que estas reformas buscan revertir esa situación.
El gobernador destacó que la nueva legislación permitirá ejecutar proyectos con mayor rapidez y aprovechar mejor los fondos estatales.
- Como ejemplo mencionó el complejo donde realizó el anuncio, un desarrollo que contempla 9.700 viviendas asequibles para personas mayores y que recibió alrededor de 26 millones de dólares en créditos fiscales y bonos estatales.
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Oposición respalda la medida, pero cuestiona el tiempo de respuesta
Aunque reconocieron que reducir la burocracia puede favorecer la construcción de viviendas, legisladores republicanos señalaron que estas reformas llegan tarde.
- George Andrews, secretario de prensa del grupo republicano de la Asamblea, dijo a The Center Square que facilitar el desarrollo de viviendas es un paso positivo, pero cuestionó que estas medidas se impulsen en la etapa final de la administración de Newsom.
El reto sigue siendo considerable: California Housing Partnership informó que el estado financió unas 23.000 viviendas nuevas en 2025, apenas el 20% de los recursos necesarios para cumplir sus objetivos de vivienda asequible.
- Mientras tanto, National Low Income Housing Coalition estima que California mantiene un déficit cercano a las 982.000 viviendas asequibles.
Pese a las críticas, la administración estatal sostiene que las reformas implementadas desde 2019 ya han acelerado la construcción residencial, reducido los tiempos de aprobación de proyectos y creado las condiciones para aumentar la oferta de vivienda durante los próximos años.