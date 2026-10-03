La economía creó solo 29,000 empleos en septiembre y el desempleo subió a 4.2%
Publicado el 02/10/2026 a las 20:23
La economía estadounidense creó apenas 29,000 empleos en septiembre y la tasa de desempleo subió a 4.2%, una décima más que en agosto, según el informe de empleo de septiembre que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el viernes 2 de octubre.
Entre los trabajadores hispanos la tendencia fue la contraria: su tasa de desempleo bajó de 4.8% a 4.7%.
Las cifras confirman que el mercado laboral se sigue enfriando. Para las familias, eso puede significar que encontrar trabajo o conseguir un aumento tome más tiempo, justo cuando los precios y las tasas de interés siguen apretando el bolsillo.
Las cifras clave
- Empleos creados: 29,000. Es un dato preliminar que puede revisarse en los próximos meses. El de agosto se corrigió a 133,000.
- Desempleo general: 4.2% (4.1% en agosto).
- Desempleo entre hispanos: 4.7% (4.8% en agosto).
- Participación laboral: el 61.8% de los adultos tenía trabajo o lo estaba buscando, frente al 61.6% de agosto. Cuando más gente sale a buscar empleo, la tasa de desempleo también puede subir.
Los sectores que contrataron
Los avances fueron modestos y se concentraron en tres áreas: salud y asistencia social, con unos 23,000 empleos nuevos; construcción, con unos 11,000, y ocio y hospitalidad (restaurantes, hoteles y entretenimiento), con unos 10,000.
Cómo van los salarios
El salario promedio por hora en el sector privado llegó a $37.81, cinco centavos más que en agosto y un 3.0% más que hace un año, cuando era de $36.70.
Eso sí, se trata de un promedio nacional: lo que gana cada persona varía según su industria, su estado y su experiencia.
La Fed, pendiente
La Reserva Federal sigue de cerca estos datos. En su reunión del 16 de septiembre subió su tasa de referencia en un cuarto de punto, a un rango de entre 3.75% y 4%, para frenar la inflación. Esa tasa influye en lo que pagas por tus tarjetas de crédito, préstamos de auto e hipotecas.
Qué puedes hacer
- Si te quedaste sin trabajo, solicita cuanto antes el seguro de desempleo en la agencia laboral de tu estado.
- Si tienes deudas con tasa variable, como las de tarjetas de crédito, trata de saldarlas primero: se encarecen cada vez que la Fed sube las tasas.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), The Employment Situation — September 2026, datos desestacionalizados. Las cifras de septiembre son preliminares.