La economía estadounidense creó apenas 29,000 empleos en septiembre y la tasa de desempleo subió a 4.2%, una décima más que en agosto, según el informe de empleo de septiembre que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el viernes 2 de octubre.

Entre los trabajadores hispanos la tendencia fue la contraria: su tasa de desempleo bajó de 4.8% a 4.7%.

Las cifras confirman que el mercado laboral se sigue enfriando. Para las familias, eso puede significar que encontrar trabajo o conseguir un aumento tome más tiempo, justo cuando los precios y las tasas de interés siguen apretando el bolsillo.

Las cifras clave

Empleos creados: 29,000. Es un dato preliminar que puede revisarse en los próximos meses. El de agosto se corrigió a 133,000.

29,000. Es un dato preliminar que puede revisarse en los próximos meses. El de agosto se corrigió a 133,000. Desempleo general: 4.2% (4.1% en agosto).

4.2% (4.1% en agosto). Desempleo entre hispanos: 4.7% (4.8% en agosto).

4.7% (4.8% en agosto). Participación laboral: el 61.8% de los adultos tenía trabajo o lo estaba buscando, frente al 61.6% de agosto. Cuando más gente sale a buscar empleo, la tasa de desempleo también puede subir.

Los sectores que contrataron

Los avances fueron modestos y se concentraron en tres áreas: salud y asistencia social, con unos 23,000 empleos nuevos; construcción, con unos 11,000, y ocio y hospitalidad (restaurantes, hoteles y entretenimiento), con unos 10,000.

Cómo van los salarios

El salario promedio por hora en el sector privado llegó a $37.81, cinco centavos más que en agosto y un 3.0% más que hace un año, cuando era de $36.70.

Eso sí, se trata de un promedio nacional: lo que gana cada persona varía según su industria, su estado y su experiencia.