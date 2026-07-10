Se dispara precio de autos eléctricos por altos precios de la gasolina ¿Realmente vale la pena?

Los vehículos eléctricos usados aumentaron de precio un 12 % en junio en Estados Unidos, un crecimiento muy superior al registrado por el resto del mercado de autos de segunda mano.

El alza coincide con el incremento en los precios de la gasolina, la tensión internacional provocada por el conflicto con Irán y una mayor demanda de modelos electrificados.

Por qué importa: aunque comprar un vehículo eléctrico usado puede ayudar a reducir el gasto en combustible, el aumento de sus precios podría hacer que algunos compradores reconsideren si sigue siendo una opción conveniente frente a un automóvil convencional.

Los autos eléctricos usados subieron mucho más que el resto del mercado

Según informó EFE, con datos de Cox Automotive, el índice de precios de vehículos eléctricos usados registró un incremento interanual del 12 % durante junio.

En contraste, los vehículos de combustión y otros modelos no eléctricos apenas aumentaron 1.7 % en el mismo periodo.

Los datos provienen del índice Manheim, uno de los principales indicadores del mercado mayorista de vehículos usados en Estados Unidos.

El índice general de autos usados alcanzó los 212.9 puntos, con un incremento anual del 2.1 % y un ligero avance de 0.1 % respecto a mayo.

Para los analistas, esta diferencia refleja que la demanda de vehículos eléctricos continúa creciendo a un ritmo superior al del resto del mercado.

Aumento en la gasolina impulsó el interés por los eléctricos