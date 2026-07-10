Se dispara precio de autos eléctricos por altos precios de la gasolina ¿Realmente vale la pena?
Publicado el10/07/2026 a las 08:51
Los vehículos eléctricos usados aumentaron de precio un 12 % en junio en Estados Unidos, un crecimiento muy superior al registrado por el resto del mercado de autos de segunda mano.
- El alza coincide con el incremento en los precios de la gasolina, la tensión internacional provocada por el conflicto con Irán y una mayor demanda de modelos electrificados.
Por qué importa: aunque comprar un vehículo eléctrico usado puede ayudar a reducir el gasto en combustible, el aumento de sus precios podría hacer que algunos compradores reconsideren si sigue siendo una opción conveniente frente a un automóvil convencional.
Los autos eléctricos usados subieron mucho más que el resto del mercado
Según informó EFE, con datos de Cox Automotive, el índice de precios de vehículos eléctricos usados registró un incremento interanual del 12 % durante junio.
- En contraste, los vehículos de combustión y otros modelos no eléctricos apenas aumentaron 1.7 % en el mismo periodo.
- Los datos provienen del índice Manheim, uno de los principales indicadores del mercado mayorista de vehículos usados en Estados Unidos.
El índice general de autos usados alcanzó los 212.9 puntos, con un incremento anual del 2.1 % y un ligero avance de 0.1 % respecto a mayo.
Para los analistas, esta diferencia refleja que la demanda de vehículos eléctricos continúa creciendo a un ritmo superior al del resto del mercado.
Aumento en la gasolina impulsó el interés por los eléctricos
Cox Automotive explicó que el incremento en los precios de la gasolina ha sido uno de los principales factores detrás del mayor interés por los vehículos eléctricos usados.
- La empresa también relacionó el comportamiento del mercado con la incertidumbre generada por la guerra entre Irán e Israel, que elevó la preocupación sobre el costo de los combustibles.
- A medida que llenar el tanque resulta más caro, algunos consumidores han comenzado a buscar alternativas que reduzcan el gasto diario en movilidad.
Aunque los eléctricos usados se encarecieron durante junio, la firma indicó que registraron su primera caída semanal desde principios de marzo durante los últimos días del mes.
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Ventas de eléctricos crecieron mientras el mercado avanza con más lentitud
Además del aumento en los precios, las ventas de vehículos eléctricos usados también mostraron un fuerte crecimiento durante el segundo trimestre del año.
- Según Cox Automotive, las ventas mayoristas aumentaron 20 % respecto al mismo periodo de 2025.
- Las ventas minoristas también avanzaron con fuerza, al registrar un incremento del 19 % frente al año anterior.
Mientras tanto, el mercado general mantiene un ritmo más moderado.
La compañía señaló que las ventas minoristas de vehículos usados acumulan una caída del 2 % en lo que va de 2026, mientras que las ventas de automóviles nuevos retroceden un 3 % frente al mismo periodo del año pasado.
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¿Todavía conviene comprar un auto eléctrico usado en EE.UU.?
El incremento de precios plantea una pregunta para muchos compradores: si los eléctricos cuestan más que hace unos meses, ¿siguen siendo una buena inversión?
- La respuesta dependerá del uso que cada persona dé al vehículo, del ahorro que pueda obtener en combustible y mantenimiento frente a un automóvil de gasolina.
Aunque los vehículos eléctricos usados son ahora más caros, el costo diario de utilizarlos puede seguir siendo menor que el de un automóvil de gasolina, especialmente para quienes cargan la batería en casa.