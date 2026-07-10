Empresarias hispanas ganan espacio en Washington: conoce los detalles
Publicado el10/07/2026 a las 08:25
La Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom) dio un nuevo paso en su expansión nacional al inaugurar un capítulo en Washington, D.C.
- Su objetivo es fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres hispanas y aumentar su representación en los espacios donde se toman decisiones políticas.
Por qué importa: la organización busca que las empresarias hispanas tengan mayor visibilidad e influencia en el Congreso, al tiempo que impulsa nuevas oportunidades de crecimiento para una comunidad que continúa ganando peso en la economía estadounidense.
Empresarias hispanas con mayor presencia en el Congreso de EE.UU.
Según informó EFE, la inauguración del capítulo de Washington se realizó en el Instituto Cultural Mexicano y reunió a representantes del sector empresarial, diplomático y comunitario.
Durante el evento, la presidenta de Camacom, Yamilet Rivas, explicó que uno de los principales objetivos de la organización es convertirse en una voz que represente a las mujeres hispanas ante los legisladores estadounidenses.
- «La intención es elevar la voz de la mujer hispana en el Congreso para que sea reconocida, porque no se conoce el trabajo ni el aporte que hacen estas mujeres en Estados Unidos», declaró Rivas a EFE.
La dirigente señaló que muchas emprendedoras y empresarias realizan importantes aportes económicos y sociales, pero considera que ese trabajo todavía no recibe el reconocimiento suficiente en los espacios de decisión.
El nuevo capítulo en la capital estadounidense busca precisamente acercar esa realidad a quienes diseñan políticas públicas que afectan a la comunidad empresarial.
Mujeres hispanas siguen enfrentando barreras para acceder a cargos directivos
La encargada de promover la apertura de la sede en Washington, Lourdes Murillo, destacó que las mujeres hispanas representan el 19 % de la población femenina de Estados Unidos.
Sin embargo, señaló que apenas el 1 % ocupa puestos ejecutivos dentro de las empresas, una diferencia que, a su juicio, refleja la necesidad de generar más oportunidades de liderazgo.
- «Somos el pilar que mueve la economía, la familia y las comunidades. Cuando las mujeres prosperan, las sociedades prosperan y la economía crece», afirmó Murillo durante la presentación.
La organización considera que ampliar las redes de apoyo, mentoría y desarrollo empresarial puede ayudar a reducir esa brecha y facilitar el crecimiento de negocios liderados por mujeres.
- Además de ofrecer espacios de capacitación, Camacom busca conectar a emprendedoras con instituciones públicas y privadas para impulsar nuevos proyectos.
TE PODRÍA INTERESAR: Comienzan a llegar pagos del Seguro Social de julio: ¿quién recibe el depósito la próxima semana?
El respaldo diplomático fortalece la expansión de la organización
La presentación también contó con la participación de la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno, quien expresó su respaldo a la iniciativa.
La diplomática destacó la importancia de fortalecer el liderazgo femenino y reconoció el aporte que la comunidad hispana realiza al desarrollo económico y social del país.
- «Las mujeres somos más de la mitad de la humanidad y debemos ocupar esos espacios de poder», afirmó durante el encuentro.
- Moreno también ofreció la colaboración de la embajada española para impulsar nuevas alianzas entre organizaciones latinoamericanas y españolas con presencia en Washington.
Camacom fue creada hace dos años en Miami con el propósito de apoyar el emprendimiento y la expansión de empresas dirigidas por mujeres tanto en Estados Unidos como en América Latina.