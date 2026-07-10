Empresarias hispanas ganan espacio en Washington: conoce los detalles

La Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom) dio un nuevo paso en su expansión nacional al inaugurar un capítulo en Washington, D.C.

Su objetivo es fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres hispanas y aumentar su representación en los espacios donde se toman decisiones políticas.

Por qué importa: la organización busca que las empresarias hispanas tengan mayor visibilidad e influencia en el Congreso, al tiempo que impulsa nuevas oportunidades de crecimiento para una comunidad que continúa ganando peso en la economía estadounidense.

Empresarias hispanas con mayor presencia en el Congreso de EE.UU.

Según informó EFE, la inauguración del capítulo de Washington se realizó en el Instituto Cultural Mexicano y reunió a representantes del sector empresarial, diplomático y comunitario.

Durante el evento, la presidenta de Camacom, Yamilet Rivas, explicó que uno de los principales objetivos de la organización es convertirse en una voz que represente a las mujeres hispanas ante los legisladores estadounidenses.

«La intención es elevar la voz de la mujer hispana en el Congreso para que sea reconocida, porque no se conoce el trabajo ni el aporte que hacen estas mujeres en Estados Unidos», declaró Rivas a EFE.

La dirigente señaló que muchas emprendedoras y empresarias realizan importantes aportes económicos y sociales, pero considera que ese trabajo todavía no recibe el reconocimiento suficiente en los espacios de decisión.

El nuevo capítulo en la capital estadounidense busca precisamente acercar esa realidad a quienes diseñan políticas públicas que afectan a la comunidad empresarial.

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