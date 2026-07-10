Nueva ley de vivienda mejora acceso a quienes no tienen casa, pero Trump no quiere firmar: conoce por qué
Publicado el10/07/2026 a las 09:17
El presidente Donald Trump reiteró que no firmará el proyecto de ley de vivienda aprobado por el Congreso, aunque la medida entrará en vigor este sábado si la Casa Blanca no actúa dentro del plazo establecido por la Constitución.
Por qué importa: la legislación busca facilitar la construcción de viviendas, ampliar la oferta disponible y reducir obstáculos regulatorios para enfrentar la escasez habitacional.
- Sin embargo, Trump intenta utilizar la ley como herramienta de presión para impulsar otra de sus prioridades políticas.
Trump condiciona la firma a una reforma electoral
Según informó EFE, el mandatario afirmó este viernes que no firmará el proyecto de ley de vivienda mientras el Senado no apruebe la denominada «Save America Act», una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en las elecciones federales.
- «No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda (…) en señal de protesta», escribió Trump en su red social Truth Social.
El presidente sostiene que el Senado no ha mostrado avances suficientes para aprobar esa reforma electoral, considerada una de las principales propuestas de su agenda política.
No obstante, líderes republicanos de la Cámara Alta ya le han comunicado que actualmente no cuentan con los votos necesarios para sacar adelante ese proyecto.
- Pese a la negativa presidencial, la Constitución establece que el mandatario dispone de diez días, sin contar los domingos, para firmar o vetar una ley enviada por el Congreso.
Si ese plazo vence sin que tome ninguna de las dos decisiones, la legislación entra automáticamente en vigor.
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La nueva ley busca facilitar el acceso a la vivienda
La legislación representa el acuerdo más importante sobre política de vivienda aprobado en Estados Unidos en más de tres décadas.
- Su objetivo es aumentar la oferta de viviendas disponibles mediante incentivos para construir más inmuebles y reducir parte de las barreras regulatorias que, según sus impulsores, han limitado el desarrollo de nuevos proyectos.
La expectativa es que una mayor disponibilidad de viviendas ayude a aliviar la presión que enfrentan muchas familias para comprar una casa.
- Aunque la ley no garantiza una reducción inmediata de los precios, sus promotores consideran que incrementar la oferta permitirá mejorar gradualmente el acceso a la vivienda.
Además, destaca por haber recibido apoyo tanto de legisladores demócratas como republicanos, algo poco habitual en un tema de gran impacto económico.
¿Por qué Trump no quiere firmarla?
Trump canceló el pasado 24 de junio la ceremonia prevista para promulgar la ley, apenas unas horas antes de que se realizara.
- Desde entonces insiste en vincular la medida con la aprobación de la Save America Act, uno de los proyectos más importantes de su agenda política.
Sin embargo, dirigentes republicanos del Senado le han comunicado en repetidas ocasiones que actualmente no existen los votos suficientes para sacar adelante esa reforma electoral, según informó EFE.
El presidente Donald Trump rechazó firmar un proyecto de ley bipartidista sobre la asequibilidad de la vivienda, al que calificó como un “gran bostezo”. El mandatario aseguró que tomó la decisión en protesta porque el Senado no aprobó la “LEY PARA SALVAR Estados Unidos”; sin… pic.twitter.com/ma5LOFY85B
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 10, 2026
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¿Qué pasará con la ley ahora?
Legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles sostienen que la Save America Act podría imponer requisitos que afectarían el registro de minorías, personas con bajos ingresos y otros votantes vulnerables.
- Mientras continúa ese debate político, la ley de vivienda seguirá su curso constitucional. Si Trump no la firma ni ejerce su derecho de veto dentro del plazo establecido, la legislación entrará automáticamente en vigor este sábado, pese a la oposición expresada por el mandatario.