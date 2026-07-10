Nueva ley de vivienda mejora acceso a quienes no tienen casa, pero Trump no quiere firmar: conoce por qué

El presidente Donald Trump reiteró que no firmará el proyecto de ley de vivienda aprobado por el Congreso, aunque la medida entrará en vigor este sábado si la Casa Blanca no actúa dentro del plazo establecido por la Constitución.

Por qué importa: la legislación busca facilitar la construcción de viviendas, ampliar la oferta disponible y reducir obstáculos regulatorios para enfrentar la escasez habitacional.

Sin embargo, Trump intenta utilizar la ley como herramienta de presión para impulsar otra de sus prioridades políticas.

Trump condiciona la firma a una reforma electoral

Según informó EFE, el mandatario afirmó este viernes que no firmará el proyecto de ley de vivienda mientras el Senado no apruebe la denominada «Save America Act», una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse y votar en las elecciones federales.

«No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda (…) en señal de protesta», escribió Trump en su red social Truth Social.

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El presidente sostiene que el Senado no ha mostrado avances suficientes para aprobar esa reforma electoral, considerada una de las principales propuestas de su agenda política.

No obstante, líderes republicanos de la Cámara Alta ya le han comunicado que actualmente no cuentan con los votos necesarios para sacar adelante ese proyecto.