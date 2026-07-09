Suben tasas de hipotecas y refinanciamiento hoy jueves 09/07: esto pagarán los compradores
Publicado el09/07/2026 a las 07:46
Las tasas hipotecarias volvieron a subir esta semana en Estados Unidos. La hipoteca fija a 30 años alcanzó un promedio de 6,49%, frente al 6,43% registrado la semana anterior, según el más reciente reporte de Freddie Mac.
- El aumento también se reflejó en los préstamos a 15 años y llega en un momento en que las ventas de viviendas siguen desacelerándose, mientras los precios alcanzan nuevos máximos históricos.
Por qué importa: Las tasas hipotecarias influyen directamente en el costo mensual de comprar una vivienda o refinanciar un préstamo. Incluso pequeños cambios pueden representar cientos de dólares adicionales durante la vida de una hipoteca.
Así quedaron las tasas hipotecarias esta semana
Freddie Mac informó que, al 9 de julio de 2026, la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 6,49%, un incremento frente al 6,43% registrado la semana pasada.
A pesar del aumento semanal, la tasa sigue por debajo del 6,72% observado durante el mismo periodo del año pasado.
En el caso de las hipotecas fijas a 15 años, el promedio subió de 5,79% a 5,82%.
- Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, señaló que, aunque las tasas se han mantenido relativamente estables en las últimas semanas, las condiciones económicas y la asequibilidad continúan mostrando señales de mejora para quienes buscan comprar una vivienda.
También disminuyen las solicitudes de hipotecas
Mientras las tasas aumentaron ligeramente, el interés por nuevos préstamos perdió fuerza.
- La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) informó que el volumen total de solicitudes de hipotecas cayó 2,2% la semana pasada frente a la anterior, de acuerdo con su índice ajustado estacionalmente.
La organización explicó que las cifras también fueron ajustadas debido al feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos.
La disminución refleja que algunos compradores y propietarios optan por esperar antes de solicitar un crédito o refinanciar su vivienda.
Precios de las viviendas siguen por las nubes y rompiendo récords
A pesar del menor ritmo de ventas, el mercado inmobiliario continúa registrando precios históricamente altos.
- La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) informó que el precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos alcanzó 440.600 dólares durante junio, un aumento interanual del 1,8% y un nuevo récord desde que comenzaron los registros en 1999.
Además, los precios han aumentado durante 36 meses consecutivos, según datos citados por PBS News.
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¿Qué significa para quienes quieren comprar o refinanciar?
La NAR también informó que las ventas de viviendas existentes disminuyeron 2,4% respecto a mayo, hasta una tasa anual ajustada de 4,09 millones de unidades.
Sin embargo, en comparación con junio del año pasado, las ventas crecieron 2,8%.
- Para quienes planean comprar una casa o refinanciar su hipoteca, el escenario sigue siendo mixto: las tasas permanecen cerca del 6,5%, los precios continúan elevados y la oferta sigue siendo limitada en muchos mercados.
Aunque el incremento semanal fue moderado, los expertos recomiendan comparar ofertas entre distintos prestamistas y calcular cuidadosamente el costo total del préstamo antes de tomar una decisión financiera.