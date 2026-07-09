Suben tasas de hipotecas y refinanciamiento hoy jueves 09/07: esto pagarán los compradores

Las tasas hipotecarias volvieron a subir esta semana en Estados Unidos. La hipoteca fija a 30 años alcanzó un promedio de 6,49%, frente al 6,43% registrado la semana anterior, según el más reciente reporte de Freddie Mac.

El aumento también se reflejó en los préstamos a 15 años y llega en un momento en que las ventas de viviendas siguen desacelerándose, mientras los precios alcanzan nuevos máximos históricos.

Por qué importa: Las tasas hipotecarias influyen directamente en el costo mensual de comprar una vivienda o refinanciar un préstamo. Incluso pequeños cambios pueden representar cientos de dólares adicionales durante la vida de una hipoteca.

Así quedaron las tasas hipotecarias esta semana

Freddie Mac informó que, al 9 de julio de 2026, la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicó en 6,49%, un incremento frente al 6,43% registrado la semana pasada.

A pesar del aumento semanal, la tasa sigue por debajo del 6,72% observado durante el mismo periodo del año pasado.

En el caso de las hipotecas fijas a 15 años, el promedio subió de 5,79% a 5,82%.

Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, señaló que, aunque las tasas se han mantenido relativamente estables en las últimas semanas, las condiciones económicas y la asequibilidad continúan mostrando señales de mejora para quienes buscan comprar una vivienda.

También disminuyen las solicitudes de hipotecas