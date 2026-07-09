Anthropic creará al menos 500 empleos en su nueva sede de Nueva York: lo que debes saber

Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, creará al menos 500 nuevos empleos en Nueva York este año tras anunciar la apertura de una nueva sede en el Bajo Manhattan, con la que espera superar los 1.000 trabajadores en la ciudad.

La expansión refuerza el crecimiento del sector de inteligencia artificial en Nueva York y confirma el interés de las grandes tecnológicas por invertir y generar empleo en la ciudad.

Por qué importa: La llegada de nuevas empresas de IA impulsa la creación de puestos de trabajo especializados, atrae inversión privada y fortalece la economía de uno de los mercados tecnológicos más importantes de Estados Unidos.

Anthropic duplicará su plantilla de empleados en Nueva York

La empresa firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo para ocupar un edificio de 16 pisos en Hudson Square, en el Bajo Manhattan, según informó EFE.

El inmueble contará con más de 450.000 pies cuadrados de oficinas y tendrá capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo .

. Anthropic inició 2026 con menos de 500 empleados en Nueva York y prevé cerrar el año con más de 1.000, lo que supone la creación de al menos 500 nuevos empleos.

La mudanza comenzará este verano y se realizará de forma escalonada durante los próximos años.

Ver este video en su propia página →

Nueva York se consolida como un polo de inteligencia artificial

La compañía explicó que trabaja con clientes como Goldman Sachs, la startup Ramp y la organización sin fines de lucro Robin Hood Foundation, entre otros.