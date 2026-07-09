Anthropic creará al menos 500 empleos en su nueva sede de Nueva York: lo que debes saber
Publicado el09/07/2026 a las 07:25
Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, creará al menos 500 nuevos empleos en Nueva York este año tras anunciar la apertura de una nueva sede en el Bajo Manhattan, con la que espera superar los 1.000 trabajadores en la ciudad.
- La expansión refuerza el crecimiento del sector de inteligencia artificial en Nueva York y confirma el interés de las grandes tecnológicas por invertir y generar empleo en la ciudad.
Por qué importa: La llegada de nuevas empresas de IA impulsa la creación de puestos de trabajo especializados, atrae inversión privada y fortalece la economía de uno de los mercados tecnológicos más importantes de Estados Unidos.
Anthropic duplicará su plantilla de empleados en Nueva York
La empresa firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo para ocupar un edificio de 16 pisos en Hudson Square, en el Bajo Manhattan, según informó EFE.
- El inmueble contará con más de 450.000 pies cuadrados de oficinas y tendrá capacidad para más de 1.700 puestos de trabajo.
- Anthropic inició 2026 con menos de 500 empleados en Nueva York y prevé cerrar el año con más de 1.000, lo que supone la creación de al menos 500 nuevos empleos.
La mudanza comenzará este verano y se realizará de forma escalonada durante los próximos años.
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Nueva York se consolida como un polo de inteligencia artificial
La compañía explicó que trabaja con clientes como Goldman Sachs, la startup Ramp y la organización sin fines de lucro Robin Hood Foundation, entre otros.
Su expansión coincide con la llegada de otras grandes empresas tecnológicas a la ciudad.
En 2024, OpenAI anunció el traslado de sus oficinas al histórico Edificio Puck, mientras que Google amplió su presencia en Hudson Square con un gran complejo tecnológico.
- Estas inversiones han convertido a esa zona de Manhattan en uno de los principales centros de innovación del país.
Autoridades destacan la inversión y el empleo
La gobernadora Kathy Hochul afirmó que la expansión de Anthropic contribuirá a consolidar a Nueva York como un centro tecnológico de clase mundial.
- Por su parte, Jeanny Pak, presidenta interina de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, aseguró que el proyecto permitirá crear cientos de empleos para los neoyorquinos.
Además de la nueva sede, Anthropic desarrolla junto con Fluidstack un centro de datos en el norte del estado como parte de un compromiso de 50.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.
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El crecimiento de la IA también abre un debate
La expansión de los centros de datos ha generado preocupación entre legisladores estatales por el elevado consumo de energía que requiere esta tecnología.
Por ese motivo, el Congreso estatal aprobó recientemente una moratoria de un año para nuevos centros de datos de gran escala destinados a inteligencia artificial.
No obstante, la gobernadora Hochul ha dado señales de que podría vetar esa medida.
Mientras continúa ese debate, Anthropic avanza con su plan de crecimiento y apuesta por convertir su nueva oficina en la principal sede de la empresa en la Costa Este, reforzando el papel de Nueva York como uno de los principales destinos para la industria de la inteligencia artificial.