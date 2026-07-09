Jubilados de California podrían verse afectados por la insolvencia de la Seguridad Social

Los jubilados de California podrían enfrentar una reducción cercana al 22% en sus pagos del Seguro Social a partir de 2032 si el Congreso no aprueba una reforma antes de que se agoten las reservas del programa.

Aunque los beneficios continúan pagándose con normalidad, expertos advierten que algunos condados del estado dependen en gran medida de estos ingresos y serían los más afectados si no se toman medidas a tiempo.

Por qué importa: Para millones de adultos mayores, el Seguro Social es la principal fuente de ingresos para cubrir vivienda, alimentos y atención médica. Un eventual recorte también tendría efectos sobre las economías locales que dependen de estas prestaciones.

Informe que alerta sobre un posible recorte del Seguro Social en California

La advertencia proviene del Informe 2026 de los Administradores del Seguro de Vejez, Supervivencia e Incapacidad, publicado por la Administración del Seguro Social.

El documento estima que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia (OASI) podría agotar sus reservas durante el cuarto trimestre de 2032, tres meses antes de lo previsto el año pasado.

Hasta entonces, los beneficiarios seguirán recibiendo el 100% de sus pagos programados.

Sin embargo, si el Congreso no aprueba una reforma antes de esa fecha, los ingresos del programa solo permitirían pagar alrededor del 78% de las prestaciones.

Según un análisis de SmartAsset, eso equivaldría a una reducción aproximada del 22%.

«Eso significaría que, si el Congreso no actúa antes de 2032, habría una reducción inmediata y generalizada del 22% en los pagos de prestaciones», explicó Toby Nelson, representante de SmartAsset, en declaraciones a The Center Square.