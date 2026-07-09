Mamdani lanza un programa de empleo juvenil para 100.000 jóvenes del Bronx y Harlem

Nueva York amplía el programa de empleo juvenil con miles de trabajos de verano para jóvenes, incluidos beneficiarios del Bronx y Harlem.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, lanzó una nueva edición del Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP), que ofrecerá empleos remunerados a 100.000 jóvenes en toda la ciudad, incluidos miles del Bronx y Harlem. Por qué importa: El programa está dirigido especialmente a jóvenes que enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo. Según la ciudad de Nueva York, este tipo de iniciativas también se asocia con una mejor permanencia escolar y una menor probabilidad de involucrarse en el sistema de justicia. Programa de empleo juvenil: Más de 100.000 jóvenes trabajarán este verano en Nueva York El Summer Youth Employment Program (SYEP) se desarrollará entre julio y agosto durante un periodo de seis semanas y ofrecerá experiencias laborales remuneradas en miles de centros de trabajo distribuidos por toda la ciudad. Summer will be here sooner than you think. Applications for Summer Youth Employment Program are now open at https://t.co/DLpoMo7LJX. Don’t get caught sleeping. pic.twitter.com/QQbFV8KJic — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 20, 2026 Los jóvenes seleccionados podrán desempeñarse en: Organizaciones comunitarias

Pequeñas empresas

Hospitales

Instituciones culturales

Agencias gubernamentales

Organizaciones sin fines de lucro Mamdani explicó que el programa busca brindar una primera experiencia laboral formal a adolescentes y jóvenes adultos mientras reciben capacitación práctica y un salario.

«Para muchos jóvenes neoyorquinos, un trabajo de verano es más que una forma de pasar el tiempo; es un paso hacia su futuro», afirmó el alcalde Mamdani al presentar el inicio del programa. El funcionario agregó que, durante años, el SYEP ha permitido que miles de jóvenes desarrollen habilidades profesionales, inicien sus carreras y aporten a sus comunidades mientras generan ingresos. Antes del cierre de inscripciones, Mamdani publicó un video invitando a los jóvenes a postularse, lo que, según la Alcaldía, contribuyó a que esta edición registrara un número récord de solicitudes. Programa de empleo se enfoca jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para conseguir empleo Uno de los principales objetivos del SYEP es ampliar las oportunidades para quienes normalmente tienen más dificultades para acceder a un trabajo durante el verano. Entre ellos se encuentran: Jóvenes sin hogar

Residentes de viviendas públicas de NYCHA

Personas con discapacidades

Jóvenes en hogares de acogida

Participantes vinculados al sistema de justicia juvenil

Jóvenes con mayor riesgo de sufrir violencia armada -> Puedes registrarte en este sitio oficial: nycsyep.com TE PODRÍA INTERESAR: Sube el precio del dólar hoy 09/07: Así está en México, Colombia y RD