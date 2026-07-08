¿Quién gana y quién pierde con las leyes económicas de Trump? Así impacta a los hispanos
El llamado «gran y hermoso proyecto de ley» de Trump, ya es una realidad y ha impactado el bolsillo de millones de estadounidenses. La legislación extiende recortes de impuestos, crea nuevas deducciones fiscales y modifica programas sociales como Medicaid y SNAP, generando ganadores y perdedores. Por qué importa: Dependiendo de la situación económica de cada […]
Publicado el08/07/2026 a las 05:31
El llamado «gran y hermoso proyecto de ley» de Trump, ya es una realidad y ha impactado el bolsillo de millones de estadounidenses.
- La legislación extiende recortes de impuestos, crea nuevas deducciones fiscales y modifica programas sociales como Medicaid y SNAP, generando ganadores y perdedores.
Por qué importa: Dependiendo de la situación económica de cada familia, los cambios se traducen en un menor pago de impuestos o, por el contrario, en un acceso más limitado a programas de salud y asistencia alimentaria.
Grupos que han sido beneficiados con la nueva ley de Trump
Uno de los principales objetivos de la legislación es mantener y ampliar varios beneficios fiscales aprobados durante el primer mandato de Donald Trump.
Entre quienes podrían obtener mayores ventajas se encuentran:
- Trabajadores que reciben propinas, gracias a una nueva deducción fiscal sobre estos ingresos.
- Empleados que cobran horas extra, quienes también podrán acceder a una deducción sobre parte de ese ingreso adicional.
- Algunos adultos mayores, que califican para una deducción adicional en su declaración de impuestos.
- Familias elegibles para el Crédito Tributario por Hijos, que mantienen beneficios fiscales bajo la nueva legislación.
- Empresas, al conservar incentivos tributarios que favorecen la inversión y la depreciación de activos.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que varias de estas deducciones ya forman parte de la ley y serán aplicadas conforme entren en vigor las nuevas disposiciones.
Además, la organización Tax Foundation considera que la legislación mantiene un entorno fiscal más favorable para empresas y contribuyentes con mayores ingresos al extender recortes tributarios que, de otro modo, habrían expirado.
¿Quiénes podrían verse afectados?
No todos recibirán beneficios. Diversos análisis coinciden en que parte del financiamiento de la ley proviene de cambios en programas sociales.
Los grupos con mayor riesgo de verse afectados incluyen:
- Beneficiarios de Medicaid, por nuevos requisitos de elegibilidad y trabajo en algunos casos.
- Personas que reciben ayuda del programa SNAP (cupones de alimentos).
- Hogares de bajos ingresos que dependen de estos programas para cubrir necesidades básicas.
- Hospitales rurales y clínicas comunitarias que reciben una parte importante de sus recursos mediante Medicaid.
La organización Kaiser Family Foundation (KFF) advierte que los cambios podrían reducir la cantidad de personas con cobertura médica durante los próximos años, mientras que algunos hospitales rurales podrían enfrentar mayores presiones financieras.
Lo que dicen las estimaciones oficiales
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que los mayores beneficios económicos se concentrarían en los hogares con ingresos más altos.
- Al mismo tiempo, el organismo estima que las familias con menores ingresos podrían experimentar una reducción en los beneficios netos debido a los cambios en Medicaid y SNAP.
Esto no significa que todas las personas perderán automáticamente sus ayudas. El impacto dependerá de factores como:
- Nivel de ingresos.
- Situación laboral.
- Estado donde viven.
- Programas sociales que reciben actualmente.
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¿Qué significan estos cambios para las familias hispanas?
Para millones de familias hispanas en Estados Unidos, el efecto de la ley dependerá de su situación particular.
- Quienes trabajan en empleos donde reciben propinas o generan ingresos por horas extra podrían notar un alivio en su carga fiscal.
- En cambio, quienes dependen de Medicaid o SNAP deberán mantenerse atentos a las nuevas reglas que implementarán los estados y el gobierno federal.
Aunque el gran y hermoso proyecto de ley de Trump ofrece nuevos beneficios fiscales para algunos sectores, también plantea cambios importantes en programas sociales.
Por ello, especialistas recomiendan revisar cada caso antes de asumir que la ley traerá únicamente ventajas o desventajas, ya que su impacto será distinto para cada hogar.