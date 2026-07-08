El llamado «gran y hermoso proyecto de ley» de Trump, ya es una realidad y ha impactado el bolsillo de millones de estadounidenses.

La legislación extiende recortes de impuestos, crea nuevas deducciones fiscales y modifica programas sociales como Medicaid y SNAP, generando ganadores y perdedores.

Por qué importa: Dependiendo de la situación económica de cada familia, los cambios se traducen en un menor pago de impuestos o, por el contrario, en un acceso más limitado a programas de salud y asistencia alimentaria.

Grupos que han sido beneficiados con la nueva ley de Trump

Uno de los principales objetivos de la legislación es mantener y ampliar varios beneficios fiscales aprobados durante el primer mandato de Donald Trump.

Entre quienes podrían obtener mayores ventajas se encuentran:

Trabajadores que reciben propinas, gracias a una nueva deducción fiscal sobre estos ingresos.

Empleados que cobran horas extra, quienes también podrán acceder a una deducción sobre parte de ese ingreso adicional.

Algunos adultos mayores, que califican para una deducción adicional en su declaración de impuestos.

Familias elegibles para el Crédito Tributario por Hijos, que mantienen beneficios fiscales bajo la nueva legislación.

Empresas, al conservar incentivos tributarios que favorecen la inversión y la depreciación de activos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que varias de estas deducciones ya forman parte de la ley y serán aplicadas conforme entren en vigor las nuevas disposiciones.

Además, la organización Tax Foundation considera que la legislación mantiene un entorno fiscal más favorable para empresas y contribuyentes con mayores ingresos al extender recortes tributarios que, de otro modo, habrían expirado.