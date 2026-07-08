El dólar sube ligeramente en México este miércoles 08 de julio
Publicado el08/07/2026 a las 04:37
Quienes siguen el precio del dólar amanecieron con un escenario dividido este miércoles: hubo un ligero repunte en México, pero la moneda estadounidense volvió a bajar en Colombia y República Dominicana.
Por qué importa: El tipo de cambio influye en el costo de viajes, compras internacionales, remesas y operaciones comerciales. Por eso, conocer tanto la tasa oficial como los precios del mercado ayuda a tomar mejores decisiones al cambiar dinero.
El dólar sube ligeramente en México y Banco Azteca mantiene una brecha amplia
- El Banxico ubicó este miércoles el dólar en 17.4958 pesos, una ligera subida respecto a la jornada anterior.
- El mercado cambiario también ajustó sus cotizaciones. Durante este miércoles, el dólar se compra en promedio en 17.1359 pesos y se vende en 17.7524 pesos, cifras que pueden variar dependiendo de la institución financiera o la casa de cambio.
- En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados por quienes compran o venden dólares en efectivo, la divisa se encuentra en 16.45 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta.
Esta diferencia entre la tasa oficial y los precios al público es habitual, ya que las instituciones financieras agregan márgenes por operación, costos y demanda del mercado.
Colombia: el dólar vuelve a retroceder, pero las casas de cambio manejan valores más altos
- El Banco de la República fijó para este miércoles una tasa oficial de 3.326,023 pesos colombianos por dólar, lo que representa un nuevo descenso de la moneda estadounidense.
Sin embargo, quienes necesitan cambiar efectivo encuentran un escenario diferente en Bogotá.
- Las casas de cambio compran dólares alrededor de 3.450 pesos y los venden cerca de 3.580 pesos, niveles considerablemente superiores al valor oficial publicado por la autoridad monetaria.
El Banco Central reporta una nueva baja del dólar en República Dominicana
- El Banco Central informó que este miércoles el dólar se ubica en 58.6079 pesos dominicanos para la compra y en 59.1978 pesos para la venta.
Para quienes reciben remesas, realizan pagos en dólares o planean viajar al extranjero, seguir estas variaciones permite anticipar posibles cambios en el valor del dinero.
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Qué deben tener en cuenta quienes cambiarán dólares hoy
Aunque las variaciones de este miércoles fueron leves, los tres mercados reflejan comportamientos distintos.
- El dólar se recuperó en México, mientras que retrocedió en comparación con las monedas locales de Colombia y República Dominicana.
Antes de comprar o vender divisas, conviene comparar precios entre bancos y casas de cambio, ya que las diferencias entre la tasa oficial y la cotización al público pueden representar un ahorro importante dependiendo del monto de la operación.