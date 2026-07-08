El dólar sube ligeramente en México este miércoles 08 de julio

Quienes siguen el precio del dólar amanecieron con un escenario dividido este miércoles: hubo un ligero repunte en México, pero la moneda estadounidense volvió a bajar en Colombia y República Dominicana.

Por qué importa: El tipo de cambio influye en el costo de viajes, compras internacionales, remesas y operaciones comerciales. Por eso, conocer tanto la tasa oficial como los precios del mercado ayuda a tomar mejores decisiones al cambiar dinero.

El dólar sube ligeramente en México y Banco Azteca mantiene una brecha amplia

El Banxico ubicó este miércoles el dólar en 17.4958 pesos , una ligera subida respecto a la jornada anterior.

, una ligera subida respecto a la jornada anterior. El mercado cambiario también ajustó sus cotizaciones. Durante este miércoles, el dólar se compra en promedio en 17.1359 pesos y se vende en 17.7524 pesos, cifras que pueden variar dependiendo de la institución financiera o la casa de cambio.

también ajustó sus cotizaciones. Durante este miércoles, el dólar se compra en promedio en 17.1359 pesos y se vende en 17.7524 pesos, cifras que pueden variar dependiendo de la institución financiera o la casa de cambio. En Banco Azteca, uno de los bancos más consultados por quienes compran o venden dólares en efectivo, la divisa se encuentra en 16.45 pesos a la compra y 18.14 pesos a la venta.

Esta diferencia entre la tasa oficial y los precios al público es habitual, ya que las instituciones financieras agregan márgenes por operación, costos y demanda del mercado.

Colombia: el dólar vuelve a retroceder, pero las casas de cambio manejan valores más altos

El Banco de la República fijó para este miércoles una tasa oficial de 3.326,023 pesos colombianos por dólar, lo que representa un nuevo descenso de la moneda estadounidense.

Sin embargo, quienes necesitan cambiar efectivo encuentran un escenario diferente en Bogotá.