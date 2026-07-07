Waltmart baja el precio de la carne este verano, pero Trump dice que fue su gobierno ¿A quién le creemos?
Publicado el07/07/2026 a las 07:25
Walmart anunció una reducción de precios en miles de productos para la temporada de verano, incluyendo un descuento cercano al 15% en la libra de carne molida.
- Horas después, el presidente Donald Trump aseguró que la decisión fue resultado de una petición de su administración, atribuyéndose el mérito de la rebaja.
- La coincidencia abrió el debate sobre quién impulsó realmente la medida y qué significa para los consumidores.
Por qué importa: En un momento en que millones de familias siguen ajustando sus presupuestos por el alto costo de vida, cualquier reducción en alimentos básicos tiene un impacto directo en el bolsillo.
- Sin embargo, también vuelve a poner sobre la mesa el uso político de las decisiones comerciales de las grandes cadenas minoristas.
Walmart anuncia descuentos para impulsar las compras de verano
La cadena minorista publicó un comunicado oficial informando que reducirá los precios de miles de productos en sus tiendas Walmart y Sam’s Club durante la temporada de verano.
- La empresa explicó que el objetivo es ayudar a los clientes a ahorrar en productos que suelen comprar con mayor frecuencia durante las vacaciones, las reuniones familiares, las parrilladas y las actividades al aire libre.
Entre las ofertas más llamativas destaca: la libra de carne molida fresca 73% magra, cuyo precio baja de 6.74 a 5.94 dólares, una reducción cercana al 12%. También disminuyen los precios de frutas, verduras, bebidas, botanas, artículos desechables y otros productos de temporada.
Trump asegura que Walmart respondió a una petición de su administración
Pocas horas después del anuncio corporativo, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social asegurando que Walmart reduciría «considerablemente» sus precios a petición de su gobierno para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos.
- En su publicación, el mandatario afirmó que la reducción en el precio de la carne demuestra que sus políticas económicas están logrando disminuir el costo de vida para los estadounidenses.
Además, sostuvo que otros precios también están bajando, como la gasolina, el petróleo, los huevos y algunos medicamentos, y aprovechó para responsabilizar a la administración del expresidente Joe Biden por la inflación registrada durante los últimos años.
- Trump calificó a Walmart como una empresa «verdaderamente patriótica» e invitó a otras cadenas minoristas a seguir el mismo camino.
¿Qué dicen los hechos sobre la reducción de precios en EE.UU.?
Hasta el momento, Walmart no ha confirmado públicamente que la rebaja haya sido consecuencia de una solicitud realizada por la administración Trump.
- El comunicado difundido por la empresa únicamente habla de una campaña estacional de descuentos para ayudar a los consumidores durante el verano y enumera los productos que tendrán precios reducidos.
- Entre ellos aparecen las mazorcas de maíz, cerezas frescas, helado Great Value, papas Lay’s, paquetes familiares Frito-Lay, platos desechables, además de promociones importantes en paquetes de refrescos Coca-Cola y Pepsi.
En consecuencia, con la información disponible públicamente, no existe evidencia presentada por Walmart que vincule directamente estas rebajas con una instrucción o acuerdo del Gobierno federal.
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Lo que representa para los consumidores estadounidenses
Más allá del debate político, la realidad es que millones de compradores podrán adquirir alimentos y productos básicos a precios más bajos durante las próximas semanas.
La carne molida es uno de los productos más consumidos por las familias estadounidenses, especialmente durante la temporada de barbacoas y reuniones veraniegas, por lo que la reducción puede representar un ahorro acumulado importante para quienes realizan compras frecuentes.
- Sin embargo, el intercambio entre la Casa Blanca y Walmart también refleja cómo las decisiones comerciales de grandes empresas pueden convertirse rápidamente en parte del discurso político.