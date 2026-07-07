Waltmart baja el precio de la carne este verano, pero Trump dice que fue su gobierno ¿A quién le creemos?

Walmart anunció una reducción de precios en miles de productos para la temporada de verano, incluyendo un descuento cercano al 15% en la libra de carne molida.

Horas después, el presidente Donald Trump aseguró que la decisión fue resultado de una petición de su administración, atribuyéndose el mérito de la rebaja.

La coincidencia abrió el debate sobre quién impulsó realmente la medida y qué significa para los consumidores.

Por qué importa: En un momento en que millones de familias siguen ajustando sus presupuestos por el alto costo de vida, cualquier reducción en alimentos básicos tiene un impacto directo en el bolsillo.

Sin embargo, también vuelve a poner sobre la mesa el uso político de las decisiones comerciales de las grandes cadenas minoristas.

Walmart anuncia descuentos para impulsar las compras de verano

La cadena minorista publicó un comunicado oficial informando que reducirá los precios de miles de productos en sus tiendas Walmart y Sam’s Club durante la temporada de verano.

La empresa explicó que el objetivo es ayudar a los clientes a ahorrar en productos que suelen comprar con mayor frecuencia durante las vacaciones, las reuniones familiares, las parrilladas y las actividades al aire libre.

Entre las ofertas más llamativas destaca: la libra de carne molida fresca 73% magra, cuyo precio baja de 6.74 a 5.94 dólares, una reducción cercana al 12%. También disminuyen los precios de frutas, verduras, bebidas, botanas, artículos desechables y otros productos de temporada.

Trump asegura que Walmart respondió a una petición de su administración