Precio del dólar en México, Colombia y RD hoy martes 07/07
Publicado el07/07/2026 a las 05:22
El precio del dólar registró cambios este martes 7 de julio en la mayoría de los mercados de América Latina.
- En México prácticamente se mantuvo estable, en Colombia la tasa oficial subió por primera vez en dos semanas, mientras que en República Dominicana la moneda estadounidense volvió a retroceder, según los bancos centrales de cada país.
Por qué importa: las tasas oficiales y las del mercado cambiario no siempre coinciden, por lo que conviene conocer ambas antes de realizar una operación.
Precio del dólar en México: Banxico reporta estabilidad y el mercado ajusta precios
- El Banco de México informó que el dólar se ubicó este martes en 17.4342 pesos, prácticamente sin cambios respecto al día de ayer.
- En el mercado cambiario sí hubo un ligero movimiento. Las casas de cambio manejan un precio promedio de 17.0872 pesos para la compra y 17.6697 pesos para la venta, cifras ligeramente inferiores a las observadas el lunes.
- En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.55 pesos y se vende en 17.99 pesos, una referencia común para quienes cambian efectivo o realizan pagos en dólares.
La diferencia entre la cotización oficial y los precios de compra y venta responde a los márgenes que aplican bancos y casas de cambio, por lo que siempre es recomendable comparar opciones antes de concretar una transacción.
Colombia rompe la racha: el dólar oficial sube por primera vez en dos semanas
- El Banco de la República fijó para este martes una tasa oficial de 3.347,491 pesos colombianos por dólar, marcando el primer incremento después de dos semanas consecutivas de descensos.
- Sin embargo, ese movimiento no se reflejó en el mercado de efectivo. En Bogotá, las casas de cambio redujeron ligeramente sus precios y actualmente compran dólares alrededor de 3.440 pesos y los venden cerca de 3.590 pesos.
Esto demuestra que la tasa oficial sirve principalmente como referencia para operaciones financieras y comerciales, mientras que el mercado cambiario responde también a la oferta y demanda de efectivo en cada ciudad.
En República Dominicana baja un poco el dólar
El dólar volvió a perder terreno este martes, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana.
- La divisa estadounidense se cotiza a 58.6970 pesos dominicanos para la compra y 59.4415 pesos para la venta, manteniendo la tendencia descendente observada durante los últimos días.
Las variaciones han sido pequeñas, pero reflejan un mercado relativamente estable, algo que suele favorecer tanto a consumidores como a empresas que realizan pagos en moneda extranjera.
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¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos días?
Los mercados seguirán atentos a la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos y a las decisiones de los bancos centrales de la región, factores que suelen influir en el comportamiento del dólar.
- Para quienes compran o venden divisas, comparar las cotizaciones disponibles continúa siendo la mejor estrategia antes de realizar cualquier operación.