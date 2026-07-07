Precio del dólar en México, Colombia y RD hoy martes 07/07

El precio del dólar registró cambios este martes 7 de julio en la mayoría de los mercados de América Latina.

En México prácticamente se mantuvo estable, en Colombia la tasa oficial subió por primera vez en dos semanas, mientras que en República Dominicana la moneda estadounidense volvió a retroceder, según los bancos centrales de cada país.

Por qué importa: las tasas oficiales y las del mercado cambiario no siempre coinciden, por lo que conviene conocer ambas antes de realizar una operación.

Precio del dólar en México: Banxico reporta estabilidad y el mercado ajusta precios

El Banco de México informó que el dólar se ubicó este martes en 17.4342 pesos , prácticamente sin cambios respecto al día de ayer.

, prácticamente sin cambios respecto al día de ayer. En el mercado cambiario sí hubo un ligero movimiento. Las casas de cambio manejan un precio promedio de 17.0872 pesos para la compra y 17.6697 pesos para la venta, cifras ligeramente inferiores a las observadas el lunes.

sí hubo un ligero movimiento. Las casas de cambio manejan un precio promedio de 17.0872 pesos para la compra y 17.6697 pesos para la venta, cifras ligeramente inferiores a las observadas el lunes. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.55 pesos y se vende en 17.99 pesos, una referencia común para quienes cambian efectivo o realizan pagos en dólares.

La diferencia entre la cotización oficial y los precios de compra y venta responde a los márgenes que aplican bancos y casas de cambio, por lo que siempre es recomendable comparar opciones antes de concretar una transacción.

Colombia rompe la racha: el dólar oficial sube por primera vez en dos semanas