Reembolso de impuestos del COVID: fecha límite del reclamo es esta semana

Miles de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener derecho a recuperar dinero pagado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por multas e intereses aplicados durante la pandemia.

Sin embargo, el plazo para presentar la solicitud vence el 10 de julio de 2026, y quienes no actúen antes de esa fecha podrían perder definitivamente la posibilidad de obtener un reembolso.

Por qué importa: El dinero no será devuelto automáticamente. El Servicio de Defensa del Contribuyente advirtió que la mayoría de los afectados deberá presentar una reclamación formal.

El plazo para reclamar el reembolso de impuestos del COVID está por terminar

El TAS explicó que este escenario surgió tras un análisis relacionado con los cobros realizados durante la emergencia sanitaria.

Según el organismo, millones de personas pudieron haber pagado multas e intereses que hoy están bajo revisión debido a la forma en que se aplicaron durante la pandemia.

debido a la forma en que se aplicaron durante la pandemia. Aunque existe la posibilidad de recuperar ese dinero, los contribuyentes deberán iniciar el trámite por su cuenta antes del 10 de julio de 2026.

Si dejan pasar la fecha límite, las probabilidades de recuperar esos recursos podrían desaparecer, incluso si posteriormente se confirma que los cobros fueron incorrectos.

¿Qué impuestos y cargos podrían ser reembolsados?