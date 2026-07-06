Reembolso de impuestos del COVID: fecha límite del reclamo es esta semana
Publicado el06/07/2026 a las 07:12
Miles de contribuyentes en Estados Unidos podrían tener derecho a recuperar dinero pagado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por multas e intereses aplicados durante la pandemia.
- Sin embargo, el plazo para presentar la solicitud vence el 10 de julio de 2026, y quienes no actúen antes de esa fecha podrían perder definitivamente la posibilidad de obtener un reembolso.
Por qué importa: El dinero no será devuelto automáticamente. El Servicio de Defensa del Contribuyente advirtió que la mayoría de los afectados deberá presentar una reclamación formal.
El plazo para reclamar el reembolso de impuestos del COVID está por terminar
El TAS explicó que este escenario surgió tras un análisis relacionado con los cobros realizados durante la emergencia sanitaria.
- Según el organismo, millones de personas pudieron haber pagado multas e intereses que hoy están bajo revisión debido a la forma en que se aplicaron durante la pandemia.
- Aunque existe la posibilidad de recuperar ese dinero, los contribuyentes deberán iniciar el trámite por su cuenta antes del 10 de julio de 2026.
Si dejan pasar la fecha límite, las probabilidades de recuperar esos recursos podrían desaparecer, incluso si posteriormente se confirma que los cobros fueron incorrectos.
¿Qué impuestos y cargos podrían ser reembolsados?
- De acuerdo con el TAS, entre los conceptos que podrían ser objeto de devolución se encuentran las multas por presentar declaraciones fuera de plazo.
- También entrarían las penalizaciones por no pagar impuestos a tiempo y algunos intereses que, presuntamente, comenzaron a calcularse antes de lo permitido o fueron determinados de manera incorrecta.
- En ciertos casos también podrían revisarse recargos relacionados con pagos estimados, auditorías o acuerdos para liquidar deudas fiscales en cuotas.
Estas posibles devoluciones abarcan cargos aplicados entre enero de 2020 y julio de 2023, periodo en el que varios plazos tributarios estuvieron sujetos a medidas extraordinarias por la pandemia.
Qué deben hacer los contribuyentes antes del 10 de julio
Los especialistas recomiendan revisar el historial fiscal correspondiente a los años afectados para identificar posibles multas, intereses o penalizaciones.
- También resulta conveniente consultar las transcripciones fiscales del IRS, ya que permiten verificar con mayor precisión los cargos registrados durante ese periodo.
- Si existen dudas sobre la elegibilidad para solicitar un reembolso, buscar asesoría profesional puede ayudar a determinar si realmente existe una oportunidad de recuperación.
Esperar a que el proceso judicial concluya no es la mejor estrategia, ya que el plazo para presentar la reclamación continúa avanzando independientemente de cómo evolucione el caso.
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La incertidumbre legal podría extenderse durante años
El TAS advirtió que uno de los principales riesgos es que muchas personas desconozcan la existencia de este plazo y pierdan la oportunidad de reclamar.
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- Además, el Gobierno ha manifestado diferencias con la interpretación judicial que dio origen a este escenario y se espera que el Departamento de Justicia presente una apelación.
- Ese proceso podría prolongarse durante varios años, pero el calendario para solicitar posibles reembolsos sigue vigente y no se detendrá mientras continúan las disputas legales.