Pagan beneficios del SSA esta semana a un grupo de jubilados: cambios que debes saber
Publicado el06/07/2026 a las 06:55
La Administración del Seguro Social (SSA) realizará un nuevo pago de beneficios este miércoles 8 de julio para un grupo específico de jubilados.
Por qué importa: conocer la fecha exacta del depósito permite organizar gastos esenciales como la renta, alimentos, medicamentos y servicios públicos, especialmente en un contexto donde el costo de vida continúa presionando el presupuesto.
¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social esta semana?
La SSA mantiene un calendario escalonado para distribuir los beneficios mensuales según la fecha de nacimiento de cada beneficiario.
- En esta ocasión, el pago del 8 de julio corresponde exclusivamente a quienes cumplen años entre los días 1 y 10 de cualquier mes y reciben sus beneficios bajo este calendario.
Los recursos serán enviados mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la agencia federal.
La Administración del Seguro Social recuerda que quienes no reciban el dinero en la fecha prevista deben esperar al menos tres días hábiles antes de reportar un posible retraso.
El costo de vida mantiene la atención sobre el próximo aumento de beneficios
Mientras llegan los depósitos de julio, muchos jubilados también siguen de cerca las proyecciones del próximo ajuste por costo de vida (COLA).
- Diversos análisis citados por medios especializados estiman que el incremento de los beneficios podría ubicarse alrededor de 4,7 % en 2027, siempre que la inflación mantenga el ritmo observado durante los últimos meses.
De confirmarse esa proyección, el aumento sería superior al registrado en varios años recientes y ayudaría parcialmente a compensar el encarecimiento de bienes y servicios.
Sin embargo, algunos estudios también indican que los jubilados necesitarían aproximadamente 94 dólares adicionales al mes para conservar el mismo poder adquisitivo frente al aumento acumulado de los precios.
Cómo consultar el monto exacto de tu beneficio
La SSA recomienda utilizar la plataforma digital My Social Security, donde cada beneficiario puede acceder a información personalizada sobre sus pagos.
- A través de esta cuenta es posible consultar el historial de depósitos, verificar la fecha del próximo pago y revisar el monto que será enviado.
- El portal también permite actualizar datos personales, modificar el método de pago y realizar diversos trámites sin necesidad de acudir a una oficina del Seguro Social.
La agencia considera que esta herramienta facilita la gestión de millones de beneficiarios y reduce los tiempos de espera para resolver consultas frecuentes.
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Qué deben hacer los beneficiarios antes del depósito
Las autoridades recomiendan verificar que la información bancaria registrada en la SSA permanezca actualizada para evitar retrasos en el envío del dinero.
- También es conveniente revisar periódicamente la cuenta de My Social Security para confirmar que no existan cambios en los datos personales o en la información de pago.
Quienes reciben sus beneficios mediante depósito directo suelen acceder al dinero el mismo día programado por la agencia, mientras que otros métodos pueden presentar ligeras variaciones.