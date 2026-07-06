La inflación empuja otra posible subida de tasas de interés ¿Cómo afectaría a los hispanos?

La Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés este año para frenar una inflación que sigue lejos de su meta del 2%, pese a que el mercado laboral comenzó a perder fuerza.

Las declaraciones del presidente de la Fed, junto con las proyecciones del banco central y las expectativas de Wall Street, mantienen abierta la posibilidad de un nuevo aumento que impactaría a millones de familias.

Por qué importa: Una subida de tasas encarecería las tarjetas de crédito, las hipotecas, los préstamos para automóviles y el financiamiento de pequeños negocios.

La medida también podría afectar el empleo en sectores donde trabaja una gran parte de la comunidad hispana.

Inflación en EE.UU.: sigue siendo la prioridad de la Reserva Federal

La Fed mantiene como objetivo reducir la inflación al 2%, pero los precios siguen por encima de esa meta.

Kevin Warsh afirmó recientemente que «los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense» y aseguró que el banco central garantizará la estabilidad de los precios.

Su postura coincide con las proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), donde nueve funcionarios prevén al menos una subida adicional de tasas antes de finalizar el año.

¿Qué pasaría si la Fed decide subir las tasas a finales de julio?