La inflación empuja otra posible subida de tasas de interés ¿Cómo afectaría a los hispanos?
Publicado el06/07/2026 a las 06:30
La Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés este año para frenar una inflación que sigue lejos de su meta del 2%, pese a que el mercado laboral comenzó a perder fuerza.
- Las declaraciones del presidente de la Fed, junto con las proyecciones del banco central y las expectativas de Wall Street, mantienen abierta la posibilidad de un nuevo aumento que impactaría a millones de familias.
Por qué importa: Una subida de tasas encarecería las tarjetas de crédito, las hipotecas, los préstamos para automóviles y el financiamiento de pequeños negocios.
- La medida también podría afectar el empleo en sectores donde trabaja una gran parte de la comunidad hispana.
Inflación en EE.UU.: sigue siendo la prioridad de la Reserva Federal
La Fed mantiene como objetivo reducir la inflación al 2%, pero los precios siguen por encima de esa meta.
- Kevin Warsh afirmó recientemente que «los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense» y aseguró que el banco central garantizará la estabilidad de los precios.
Su postura coincide con las proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), donde nueve funcionarios prevén al menos una subida adicional de tasas antes de finalizar el año.
¿Qué pasaría si la Fed decide subir las tasas a finales de julio?
Aunque el escenario más probable sigue siendo una pausa, FedWatch de CME Group asigna alrededor de un 24% de probabilidad a un aumento en la reunión de julio.
- El principal objetivo sería seguir reduciendo la inflación y reforzar la credibilidad de la Reserva Federal en su lucha contra el aumento de los precios.
Sin embargo, también habría costos:
- Los préstamos para vivienda, automóviles y tarjetas de crédito serían más caros, mientras que empresas y consumidores tendrían menos margen para invertir o gastar. Si esa desaceleración se intensifica, también podría afectar la contratación.
Warsh, Hammack y Wall Street ven posible otra subida
Las declaraciones de Warsh fueron reforzadas por Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland.
- La funcionaria aseguró a CNBC que, si la inflación continúa resistente, podrían ser necesarias tasas más altas.
Además, advirtió que la fuerte inversión en inteligencia artificial está impulsando la demanda de infraestructura y permitiendo que algunos proveedores aumenten sus precios, un factor que podría mantener las presiones inflacionarias durante más tiempo.
El empleo pierde fuerza en el país, pero la Fed sigue bajo presión
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que la economía creó 57.000 empleos en junio, mientras el desempleo subió a 4.2%. Entre los trabajadores hispanos alcanzó el 5.2%.
- Aunque un mercado laboral más débil suele reducir la necesidad de subir tasas, la persistencia de la inflación mantiene a la Fed en una posición complicada: controlar los precios sin frenar demasiado la economía.
Así podría afectar al bolsillo de los hispanos
Una nueva subida de tasas tendría efectos casi inmediatos sobre millones de hogares.
- Las tarjetas de crédito aumentarían sus intereses, las hipotecas serían más costosas y financiar un automóvil o un pequeño negocio requeriría pagar más.
- Los trabajadores de sectores como construcción, comercio, restaurantes, hotelería y servicios también podrían enfrentar un mercado laboral más lento si disminuye el consumo.
TE PODRÍA INTERESAR: Gobernadora anuncia «Bono de los Seniors» de $300 y $400: Cómo solicitar y quienes califican
Trump pide bajar tasas, pero la Fed mantiene su postura
Donald Trump ha insistido en que unas tasas más bajas ayudarían a impulsar el crecimiento económico.
La Reserva Federal, en cambio, sostiene que sus decisiones deben basarse en la inflación y el empleo, no en presiones políticas.
Las próximas reuniones del FOMC serán decisivas:
- Si los precios continúan mostrando resistencia, la posibilidad de una nueva subida seguirá sobre la mesa, con efectos que irán mucho más allá de Wall Street y llegarán al presupuesto diario de millones de familias.