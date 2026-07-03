Programa SUN Bucks pagará $120 en cupones de alimentos este verano
Publicado el03/07/2026 a las 04:56
Miles de familias en Estados Unidos podrán recibir este verano un apoyo adicional para comprar alimentos gracias al programa SUN Bucks, también conocido como EBT de verano.
- El beneficio entrega 120 dólares por cada niño elegible y busca ayudar a cubrir los gastos de alimentación cuando terminan las clases y dejan de estar disponibles los desayunos y almuerzos escolares gratuitos.
Por qué importa: Algunas familias recibirán el dinero automáticamente, mientras que otras deberán presentar una solicitud antes de que venza el plazo establecido por su estado.
¿Qué es SUN Bucks y cuánto dinero entrega este verano?
SUN Bucks es un programa federal diseñado para apoyar a familias con niños en edad escolar durante las vacaciones de verano.
Cada menor que cumpla con los requisitos puede recibir 120 dólares para comprar alimentos en comercios autorizados.
El beneficio se entrega mediante una tarjeta EBT o el sistema utilizado por cada estado participante.
Este apoyo es independiente de otros programas de asistencia y está destinado a reducir el impacto del receso escolar en el presupuesto familiar.
Ver este video en su propia página →
¿Quiénes pueden recibir los $120?
El programa está dirigido a niños en edad escolar que pertenezcan a hogares con ingresos de hasta el 185% del nivel federal de pobreza.
- Las autoridades federales también recuerdan que todas las familias pueden ser elegibles sin importar su situación migratoria, siempre que cumplan con los criterios del programa.
En muchos estados los beneficios llegan de forma automática a quienes ya participan en determinados programas de asistencia.
Sin embargo, otros hogares deberán completar una solicitud antes de la fecha límite fijada por su estado.
¿Cuándo llegan los pagos y cuánto tiempo duran?
La distribución de los beneficios comenzó en distintos estados entre abril y agosto de 2026.
- La fecha exacta depende del calendario de cada estado o territorio participante.
- Una vez depositados, los fondos deberán utilizarse dentro de los 122 días posteriores a su emisión.
Si el dinero no se utiliza dentro de ese periodo, los beneficios podrían perderse.
TE PODRÍA INTERESAR: Beneficios a recibir este mes de julio: Cuentas Trump, Seguro Social y TANF
El beneficio no afecta otros programas de ayuda
Recibir SUN Bucks no reduce ni modifica otros apoyos gubernamentales.
- Las autoridades confirmaron que este programa es adicional y no afecta beneficios como SNAP, TANF, WIC o Medicaid.
- Además, los niños que reciben SUN Bucks pueden seguir participando en los programas SUN Meals y SUN Meals To-Go, cuando estén disponibles en su comunidad.
Para conocer si es necesario presentar una solicitud o verificar la fecha de pago, las familias deben consultar la agencia encargada del programa en su estado.