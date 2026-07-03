Programa SUN Bucks pagará $120 en cupones de alimentos este verano

Miles de familias en Estados Unidos podrán recibir este verano un apoyo adicional para comprar alimentos gracias al programa SUN Bucks, también conocido como EBT de verano.

El beneficio entrega 120 dólares por cada niño elegible y busca ayudar a cubrir los gastos de alimentación cuando terminan las clases y dejan de estar disponibles los desayunos y almuerzos escolares gratuitos.

Por qué importa: Algunas familias recibirán el dinero automáticamente, mientras que otras deberán presentar una solicitud antes de que venza el plazo establecido por su estado.

¿Qué es SUN Bucks y cuánto dinero entrega este verano?

SUN Bucks es un programa federal diseñado para apoyar a familias con niños en edad escolar durante las vacaciones de verano.

Cada menor que cumpla con los requisitos puede recibir 120 dólares para comprar alimentos en comercios autorizados.

El beneficio se entrega mediante una tarjeta EBT o el sistema utilizado por cada estado participante.

Este apoyo es independiente de otros programas de asistencia y está destinado a reducir el impacto del receso escolar en el presupuesto familiar.

Ver este video en su propia página →

¿Quiénes pueden recibir los $120?