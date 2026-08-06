Pago del Seguro Social llega el 12 de agosto con un aumento en debate: lo que debes saber
Publicado el06/08/2026 a las 08:43
Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán un nuevo pago el próximo miércoles 12 de agosto, siguiendo el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA).
- Al mismo tiempo, vuelve a generar expectativa una propuesta presentada por el senador Bernie Sanders que busca aumentar los beneficios en $2.400 al año, equivalente a unos $200 mensuales.
Por qué importa: El depósito del 12 de agosto está confirmado para un grupo específico de beneficiarios. Sin embargo, el aumento de $2,400 aún no ha sido aprobado y forma parte de un proyecto que deberá avanzar en el Congreso.
El pago del 12 de agosto sigue el calendario oficial
El próximo miércoles recibirán su depósito los beneficiarios del Seguro Social cuyo cumpleaños cae entre el día 1 y el 10 del mes, de acuerdo con el calendario de pagos de la SSA.
Ese pago corresponde al calendario regular del programa y no incluye un incremento extraordinario.
Mientras millones de personas esperan el depósito, también crece el interés por iniciativas que buscan elevar los beneficios en el futuro.
El plan busca aumentar los beneficios en $2.400 al año
La iniciativa, denominada Social Security Expansion Act, propone incrementar los beneficios del Seguro Social en $2,400 anuales para quienes ya reciben prestaciones y para los futuros beneficiarios.
Además del aumento, el proyecto contempla otras medidas orientadas a fortalecer el programa:
- Incrementar el beneficio mínimo para trabajadores de bajos ingresos.
- Modificar la fórmula del ajuste anual por costo de vida (COLA) para reflejar mejor los gastos de los adultos mayores.
- Extender la solvencia financiera del Seguro Social durante los próximos 75 años.
Por ahora, todas estas medidas forman parte de una propuesta legislativa y no representan cambios vigentes para los pagos que realiza actualmente la SSA.
Así plantea financiar el aumento el Senador Sanders
El proyecto también propone modificar la forma en que se financia el Seguro Social.
Entre los cambios planteados se encuentran aplicar impuestos del Seguro Social a ingresos superiores a $250.000 al año y gravar determinados ingresos provenientes de inversiones y negocios de contribuyentes con mayores ingresos.
- Según la propuesta, más del 90% de los hogares estadounidenses no enfrentarían aumentos de impuestos para financiar estas medidas.
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El debate sobre el futuro del Seguro Social continúa en el congreso
Sanders presentó la iniciativa después de que la Administración del Seguro Social advirtiera sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar la estabilidad financiera del programa a largo plazo.
En una carta dirigida a sus colegas demócratas, el senador pidió rechazar propuestas que reduzcan beneficios, aumenten la edad de jubilación o permitan cambios acelerados mediante la denominada Ley PROMISE.
- Según Sanders, la prioridad debe ser fortalecer el Seguro Social aumentando los beneficios para los jubilados y financiando esos incrementos mediante mayores aportes de los estadounidenses con ingresos más altos.
Lo que viene: Mientras el pago del 12 de agosto se realizará conforme al calendario oficial de la SSA, la propuesta para aumentar los beneficios en $2,400 al año deberá seguir su trámite legislativo antes de que pueda convertirse en ley.