Pago del Seguro Social llega el 12 de agosto con un aumento en debate: lo que debes saber

Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán un nuevo pago el próximo miércoles 12 de agosto, siguiendo el calendario habitual de la Administración del Seguro Social (SSA).

Al mismo tiempo, vuelve a generar expectativa una propuesta presentada por el senador Bernie Sanders que busca aumentar los beneficios en $2.400 al año, equivalente a unos $200 mensuales.

Por qué importa: El depósito del 12 de agosto está confirmado para un grupo específico de beneficiarios. Sin embargo, el aumento de $2,400 aún no ha sido aprobado y forma parte de un proyecto que deberá avanzar en el Congreso.

El pago del 12 de agosto sigue el calendario oficial

El próximo miércoles recibirán su depósito los beneficiarios del Seguro Social cuyo cumpleaños cae entre el día 1 y el 10 del mes, de acuerdo con el calendario de pagos de la SSA.

Ese pago corresponde al calendario regular del programa y no incluye un incremento extraordinario.

Mientras millones de personas esperan el depósito, también crece el interés por iniciativas que buscan elevar los beneficios en el futuro.

El plan busca aumentar los beneficios en $2.400 al año

La iniciativa, denominada Social Security Expansion Act, propone incrementar los beneficios del Seguro Social en $2,400 anuales para quienes ya reciben prestaciones y para los futuros beneficiarios.