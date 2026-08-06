Sanders propone aumentar el Seguro Social en $2.400 al año: ¿Quién pagaría la cuenta?

El senador Bernie Sanders presentó una propuesta para aumentar en $2.400 al año las prestaciones del Seguro Social.

El plan busca ampliar los beneficios para millones de jubilados y financiar ese incremento con mayores aportes de los estadounidenses con ingresos más altos.

La iniciativa aún debe ser debatida y aprobada por el Congreso antes de convertirse en ley.

Por qué importa: Más de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social en Estados Unidos. La propuesta plantea una alternativa para fortalecer el programa sin aumentar los impuestos para la mayoría de los trabajadores.

Sanders busca aumentar los beneficios del Seguro Social

El proyecto, conocido como Social Security Expansion Act, propone un incremento general de $2,400 al año para quienes ya reciben el Seguro Social y para los futuros beneficiarios. También incluye cambios para reforzar el programa a largo plazo.

Entre las principales medidas destacan:

Aumento de $2.400 al año para los beneficiarios.

Incremento del beneficio mínimo para trabajadores de bajos ingresos.

Cambio en la fórmula del ajuste anual por costo de vida (COLA) para reflejar mejor los gastos de los adultos mayores.

Extender la solvencia financiera del programa durante 75 años.

Así plantea financiar el aumento de los pagos

La propuesta también modifica la forma en que se recauda el dinero que financia el Seguro Social. Sanders plantea que quienes tienen mayores ingresos aporten más al sistema.

Las principales medidas son:

Aplicar impuestos del Seguro Social a ingresos superiores a $250.000 al año.

Gravar determinados ingresos por inversiones y negocios de los contribuyentes de mayores ingresos.

Mantener sin aumentos de impuestos a más del 90% de los hogares estadounidenses, según el proyecto.

La propuesta surge en medio del debate sobre el futuro del programa

Sanders presentó la iniciativa después de que la Administración del Seguro Social advirtiera sobre la necesidad de tomar medidas para garantizar la solvencia futura del programa.

En una carta enviada a sus colegas demócratas, el senador pidió rechazar cualquier propuesta que reduzca beneficios, aumente la edad de jubilación o facilite cambios acelerados mediante la denominada Ley PROMISE.

Según Sanders, la prioridad debe ser fortalecer el Seguro Social aumentando los beneficios y financiándolos con mayores aportes de los estadounidenses con ingresos más altos.

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