¿Ya recibiste tu Bono de los Seniors de $300 y $400? Cómo solicitar y quienes califican
Publicado el03/08/2026 a las 09:01
Miles de adultos mayores en Puerto Rico ya pueden solicitar el llamado Bono de los Seniors, una ayuda económica de 300 o 400 dólares, según el caso.
- El proceso permanecerá abierto hasta el 14 de octubre de 2026 y se realiza principalmente a través del SURI.
- El beneficio está dirigido a personas mayores y pensionados de bajos ingresos que cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Hacienda.
En algunos casos, los matrimonios también podrán recibir el incentivo si ambos califican de manera individual.
Por qué importa: Este bono busca aliviar la situación económica de adultos mayores con ingresos limitados. Conocer los requisitos y presentar la solicitud dentro del plazo es clave para no perder el beneficio.
Ya puedes solicitar el Bono de los Seniors en Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González Colón, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunció la apertura del Formulario 481.1, correspondiente al año contributivo 2025.
- La solicitud está disponible desde el 2 de julio hasta el 14 de octubre de 2026.
- El trámite debe realizarse principalmente mediante la plataforma SURI, el portal electrónico del Departamento de Hacienda.
- Las personas que todavía no tengan una cuenta pueden crearla gratuitamente antes de iniciar la solicitud.
También existe la opción de autorizar a un Especialista en Planillas certificado para completar el proceso en representación del contribuyente.
¿Quiénes pueden recibir el bono de $400 en Puerto Rico?
El crédito senior de 400 dólares está dirigido a personas que cumplan con todos estos requisitos:
- Ser residente de Puerto Rico.
- Tener 65 años o más al último día del año contributivo.
- Tener un ingreso bruto anual de 15,000 dólares o menos, incluyendo los beneficios del Seguro Social.
En el caso de personas casadas que presentan una planilla conjunta, el ingreso bruto no debe superar los 30,000 dólares.
Según informó Hacienda, para el año contributivo 2025 el crédito será de 400 dólares por persona, mientras que una pareja que presente planilla conjunta y donde ambos cumplan los requisitos podrá recibir 800 dólares.
Pensionados también pueden recibir un bono de $300
El Departamento de Hacienda también otorgará un crédito compensatorio personal de 300 dólares a determinados pensionados de bajos recursos, aunque no hayan cumplido los 65 años.
Para recibir este beneficio, deben cumplir con estas condiciones:
- Ser residente de Puerto Rico.
- Que su principal fuente de ingresos sea una pensión.
- Haber recibido ingresos por pensión de 4,800 dólares o menos al año, sin contar los beneficios del Seguro Social.
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El incentivo está disponible para pensionados de:
- Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura.
- Sistema de Retiro de Maestros.
- Universidad de Puerto Rico.
- Autoridad de Energía Eléctrica.
- Sector privado.
En el caso de matrimonios, cada cónyuge deberá cumplir individualmente con los requisitos para recibir el crédito. Hacienda aclaró que los ingresos no se evaluarán como un agregado entre ambos.
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¿Cómo solicitar el Bono de los Seniors?
Los interesados deben ingresar a su cuenta en SURI y completar el Formulario 481.1 correspondiente al año contributivo 2025.
Quienes no estén familiarizados con la plataforma pueden crear una cuenta gratuita antes de comenzar el trámite.
Otra alternativa es acudir a un Especialista en Planillas autorizado por el Departamento de Hacienda para que presente la solicitud en su nombre.