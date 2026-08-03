¿Ya recibiste tu Bono de los Seniors de $300 y $400? Cómo solicitar y quienes califican

Miles de adultos mayores en Puerto Rico ya pueden solicitar el llamado Bono de los Seniors, una ayuda económica de 300 o 400 dólares, según el caso.

El proceso permanecerá abierto hasta el 14 de octubre de 2026 y se realiza principalmente a través del SURI.

El beneficio está dirigido a personas mayores y pensionados de bajos ingresos que cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Hacienda.

En algunos casos, los matrimonios también podrán recibir el incentivo si ambos califican de manera individual.

Por qué importa: Este bono busca aliviar la situación económica de adultos mayores con ingresos limitados. Conocer los requisitos y presentar la solicitud dentro del plazo es clave para no perder el beneficio.

Ya puedes solicitar el Bono de los Seniors en Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer González Colón, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunció la apertura del Formulario 481.1, correspondiente al año contributivo 2025.

La solicitud está disponible desde el 2 de julio hasta el 14 de octubre de 2026 .

. El trámite debe realizarse principalmente mediante la plataforma SURI, el portal electrónico del Departamento de Hacienda.

Las personas que todavía no tengan una cuenta pueden crearla gratuitamente antes de iniciar la solicitud.

También existe la opción de autorizar a un Especialista en Planillas certificado para completar el proceso en representación del contribuyente.