Cheque del Seguro Social de agosto ¿Por qué no pagan a todos los jubilados esta semana?

Si todavía no has recibido tu cheque del Seguro Social de agosto, no significa necesariamente que exista un retraso.

La Administración del Seguro Social (SSA) solo envía pagos esta semana a un grupo específico de beneficiarios , mientras que el resto comenzará a cobrar a partir de la próxima semana, según el calendario oficial.

, mientras que el resto comenzará a cobrar a partir de la próxima semana, según el calendario oficial. Además, millones de jubilados esperan conocer el próximo ajuste por costo de vida (COLA) para 2027, cuyas primeras estimaciones apuntan a un incremento mayor que el aplicado este año.

Por qué importa: conocer el calendario evita preocupaciones por retrasos innecesarios y ayuda a los beneficiarios a organizar mejor sus gastos mensuales.

¿Quién recibe el cheque del Seguro Social esta semana?

Aunque muchos jubilados deberán esperar unos días más para recibir su depósito de agosto, sí hay un pago programado esta semana.

De acuerdo con el calendario oficial, el 3 de agosto cobran quienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o quienes reciben tanto prestaciones del Seguro Social como del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Para el resto de los jubilados, los pagos comenzarán a partir de la próxima semana, siguiendo el calendario escalonado basado en la fecha de nacimiento.

El 12 de agosto recibirán su depósito los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Posteriormente, la SSA continuará con los pagos de los siguientes grupos durante el resto de agosto mediante depósito directo o el método de pago registrado por cada beneficiario.

Qué hacer si el dinero no aparece en tu cuenta

La SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de reportar un pago como retrasado.

La agencia explica que algunas demoras pueden deberse al procesamiento bancario o al sistema utilizado para realizar las transferencias electrónicas.

Si después de ese plazo el depósito sigue sin aparecer, los beneficiarios pueden comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social para solicitar una revisión de su caso.