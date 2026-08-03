Cheque del Seguro Social de agosto ¿Por qué no pagan a todos los jubilados esta semana?
Publicado el03/08/2026 a las 05:07
Si todavía no has recibido tu cheque del Seguro Social de agosto, no significa necesariamente que exista un retraso.
- La Administración del Seguro Social (SSA) solo envía pagos esta semana a un grupo específico de beneficiarios, mientras que el resto comenzará a cobrar a partir de la próxima semana, según el calendario oficial.
- Además, millones de jubilados esperan conocer el próximo ajuste por costo de vida (COLA) para 2027, cuyas primeras estimaciones apuntan a un incremento mayor que el aplicado este año.
Por qué importa: conocer el calendario evita preocupaciones por retrasos innecesarios y ayuda a los beneficiarios a organizar mejor sus gastos mensuales.
¿Quién recibe el cheque del Seguro Social esta semana?
Aunque muchos jubilados deberán esperar unos días más para recibir su depósito de agosto, sí hay un pago programado esta semana.
- De acuerdo con el calendario oficial, el 3 de agosto cobran quienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o quienes reciben tanto prestaciones del Seguro Social como del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).
Para el resto de los jubilados, los pagos comenzarán a partir de la próxima semana, siguiendo el calendario escalonado basado en la fecha de nacimiento.
- El 12 de agosto recibirán su depósito los beneficiarios nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Posteriormente, la SSA continuará con los pagos de los siguientes grupos durante el resto de agosto mediante depósito directo o el método de pago registrado por cada beneficiario.
Qué hacer si el dinero no aparece en tu cuenta
La SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de reportar un pago como retrasado.
La agencia explica que algunas demoras pueden deberse al procesamiento bancario o al sistema utilizado para realizar las transferencias electrónicas.
Si después de ese plazo el depósito sigue sin aparecer, los beneficiarios pueden comunicarse directamente con la Administración del Seguro Social para solicitar una revisión de su caso.
Aumenta la expectativa por el ajuste por costo de vida 2027
Además del calendario de pagos, muchos jubilados siguen de cerca las proyecciones del próximo Ajuste por Costo de Vida (COLA).
- Aunque la SSA todavía no ha publicado el porcentaje oficial, The Senior Citizens League estima un incremento cercano al 3.8%, mientras que AARP calcula que podría ubicarse alrededor del 3.6%, siempre que la inflación mantenga su tendencia durante el tercer trimestre.
La cifra definitiva será anunciada por la Administración del Seguro Social en octubre, una vez se incorporen los datos oficiales de inflación de julio, agosto y septiembre.
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Un aumento no siempre significa más dinero disponible para los jubilados
Si las proyecciones se cumplen, el COLA de 2027 sería superior al ajuste del 2.8% aplicado para 2026.
- Sin embargo, especialistas recuerdan que un cheque más alto no siempre se traduce en mayor poder adquisitivo, ya que el incremento puede verse compensado por el aumento en otros gastos o incluso influir en algunos programas de ayuda que consideran el nivel de ingresos.
Para muchos jubilados latinos, que dependen en gran medida del Seguro Social para cubrir gastos básicos, conocer tanto las fechas de pago como las futuras actualizaciones de los beneficios resulta clave para planificar su presupuesto.