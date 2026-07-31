Baja el dólar oficial: así cerró en México y Colombia hoy 31/07

La moneda estadounidense pierde valor en México y Colombia. Revisa cuánto cuesta hoy en esos países y en República Dominicana.

El dólar terminó este viernes 31 de julio con movimientos distintos en América Latina. Mientras en Colombia registró una fuerte caída y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas, en México retrocedió ligeramente y en República Dominicana avanzó ligeramente. Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de viajes, compras internacionales, remesas y algunos productos importados, por lo que sus variaciones pueden impactar el bolsillo de millones de personas. México: baja el dólar oficial, pero los bancos mantienen prácticamente los mismos precios El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio oficial para este viernes 31 de julio quedó en 17.3562 pesos por dólar, un descenso frente a la jornada anterior. En las casas de cambio y bancos comerciales tampoco hubo movimientos importantes, lo que refleja un mercado con pocas variaciones al cierre de la semana. Mercado cambiario: Compra: 17.04 pesos.

Venta: 17.59 pesos. Banco Azteca:

Compra: 16.80 pesos.

Venta: 17.99 pesos. Para quienes planean cambiar dólares durante el fin de semana, conviene comparar precios entre instituciones, ya que las diferencias entre bancos pueden representar un ahorro. Colombia: el dólar cae con fuerza hoy y rompe el nivel de 3.200 pesos El Banco de la República fijó la tasa oficial en 3.132,292 pesos colombianos por dólar, una caída significativa que llevó a la moneda estadounidense a uno de sus valores más bajos de las últimas semanas. En Bogotá, las casas de cambio también reflejaron esa tendencia con precios inferiores a los registrados en días recientes. Mercado cambiario de Bogotá: Compra: 3.130 pesos.

Venta: 3.300 pesos. Este descenso favorece a quienes necesitan comprar dólares para viajes o pagos internacionales, aunque puede reducir el valor en pesos de las remesas y de algunos ingresos recibidos desde el exterior. República Dominicana: leve aumento en la tasa oficial