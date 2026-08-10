Más de 14.000 dejan SNAP en un estado ¿Quiénes están en riesgo de perder esta ayuda?
Publicado el10/08/2026 a las 08:28
Hay 14,000 personas menos inscritas en SNAP en Virginia Occidental frente a julio de 2025, mientras nuevas reglas federales amplían los requisitos que algunos beneficiarios deben cumplir para conservar la ayuda para alimentos.
- El caso de una mujer cuyo beneficio cayó de cerca de $400 a solo $24 muestra cuánto puede cambiar el apoyo mensual.
Por qué importa: Los cambios aprobados en 2025 ampliaron los requisitos de trabajo de SNAP a más adultos y padres. Quienes estén sujetos a estas reglas podrían perder el beneficio después de tres meses si no cumplen las condiciones o califican para una excepción.
Personas pierden beneficios SNAP: De casi $400 a solo $24 al mes
Helen Comer, residente de Yawkey, en el condado de Lincoln, Virginia Occidental, comenzó a recibir SNAP después de dejar su empleo en un banco para cuidar a sus padres enfermos, según informó The Cool Down.
Cuando su caso fue revisado en enero, su beneficio se redujo a $24 mensuales porque tenía menos de 65 años y no estaba trabajando, según West Virginia Watch. Otros reportes señalan que anteriormente recibía alrededor de $400 al mes.
Su situación ocurre mientras Virginia Occidental registra una caída importante en la cantidad de personas inscritas en el programa.
Los datos recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) muestran:
- 270,722 beneficiarios: julio de 2025
- 256,385 beneficiarios: marzo de 2026
- 14,337 personas menos: diferencia entre ambos periodos
- 5.3% aproximadamente: reducción de participantes
El Departamento de Servicios Humanos de Virginia Occidental no respondió a West Virginia Watch sobre las razones específicas detrás de toda la disminución, por lo que no puede atribuirse cada salida exclusivamente a los nuevos requisitos laborales.
Nuevas reglas de SNAP alcanzan ahora a más personas
El cambio no se limita a Virginia Occidental.
La ley federal aprobada en 2025 amplió el grupo sujeto a los requisitos adicionales de trabajo de SNAP:
- La norma alcanza a adultos de 18 a 64 años y también a padres o integrantes del hogar responsables de hijos cuando el menor tiene 14 años o más, aunque existen excepciones.
- Para mantener SNAP por más de tres meses dentro de un periodo de tres años, quienes estén sujetos a esta regla generalmente deben cumplir 80 horas mensuales mediante trabajo u otras actividades permitidas por el programa.
Entre las excepciones contempladas en la ley están las personas certificadas como física o mentalmente no aptas para trabajar, mujeres embarazadas y quienes tienen bajo su responsabilidad a un menor de 14 años.
La legislación también contempla determinadas excepciones para indígenas estadounidenses.
El CBPP calcula, utilizando datos de USDA y de los estados, que la participación en SNAP cayó en más de 4.5 millones de personas entre julio de 2025 y abril de 2026, aproximadamente 11%. La disminución alcanzó al menos 5% en 44 estados.
Bancos de alimentos comienzan a sentir mayor presión
Cuando una familia pierde SNAP, su necesidad de alimentos no necesariamente desaparece.
En Virginia Occidental, algunas organizaciones comunitarias ya reportan mayor demanda. El Kelly Miller Community Center, en Clarksburg, registró un incremento de al menos 15% en las solicitudes de alimentos, según información publicada por el West Virginia Center on Budget & Policy.
La situación puede aumentar la presión sobre despensas y bancos de alimentos que atienden a familias con dificultades para cubrir sus compras.
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Si reducen tu SNAP, todavía puedes revisar la decisión
Una reducción o cancelación de SNAP no necesariamente significa que el beneficiario deba aceptar la decisión sin revisarla.
El USDA indica que una persona que no esté de acuerdo con una decisión sobre su caso puede solicitar una audiencia imparcial para comprobar que las reglas fueron aplicadas correctamente.
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- La solicitud debe hacerse dentro de los 90 días posteriores a la decisión de la oficina local de SNAP y puede presentarse por teléfono, por escrito o personalmente.
También es importante revisar cuidadosamente cualquier notificación recibida de la agencia estatal y comprobar si existe alguna excepción aplicable antes de asumir que se perdió definitivamente la ayuda.
Lo que viene: Virginia Occidental ofrece una primera imagen del impacto que pueden tener las nuevas condiciones de SNAP.
Con requisitos que ahora alcanzan a más adultos y padres, beneficiarios de otros estados también deberán prestar atención a las reglas que determinan si pueden conservar su asistencia alimentaria.