Más de 14.000 dejan SNAP en un estado ¿Quiénes están en riesgo de perder esta ayuda?

Hay 14,000 personas menos inscritas en SNAP en Virginia Occidental frente a julio de 2025, mientras nuevas reglas federales amplían los requisitos que algunos beneficiarios deben cumplir para conservar la ayuda para alimentos.

El caso de una mujer cuyo beneficio cayó de cerca de $400 a solo $24 muestra cuánto puede cambiar el apoyo mensual.

Por qué importa: Los cambios aprobados en 2025 ampliaron los requisitos de trabajo de SNAP a más adultos y padres. Quienes estén sujetos a estas reglas podrían perder el beneficio después de tres meses si no cumplen las condiciones o califican para una excepción.

Personas pierden beneficios SNAP: De casi $400 a solo $24 al mes

Helen Comer, residente de Yawkey, en el condado de Lincoln, Virginia Occidental, comenzó a recibir SNAP después de dejar su empleo en un banco para cuidar a sus padres enfermos, según informó The Cool Down.

Cuando su caso fue revisado en enero, su beneficio se redujo a $24 mensuales porque tenía menos de 65 años y no estaba trabajando, según West Virginia Watch. Otros reportes señalan que anteriormente recibía alrededor de $400 al mes.

Su situación ocurre mientras Virginia Occidental registra una caída importante en la cantidad de personas inscritas en el programa.

Los datos recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) muestran:

270,722 beneficiarios: julio de 2025

256,385 beneficiarios: marzo de 2026

14,337 personas menos: diferencia entre ambos periodos

5.3% aproximadamente: reducción de participantes

El Departamento de Servicios Humanos de Virginia Occidental no respondió a West Virginia Watch sobre las razones específicas detrás de toda la disminución, por lo que no puede atribuirse cada salida exclusivamente a los nuevos requisitos laborales.