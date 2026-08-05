Arizona pierde casi la mitad de beneficiarios de SNAP: ¿Siguen otros estados?

Los beneficiarios de SNAP en Arizona disminuyeron de forma histórica. Descubre qué cambios podrían afectar a otros estados.

Arizona perdió casi la mitad de sus beneficiarios de SNAP en menos de un año. El cambio preocupa porque podría ser la primera señal de lo que viene para familias latinas que dependen de esta ayuda en otros estados. Por qué importa: Las nuevas reglas del programa podrían hacer más difícil conservar el beneficio para miles de hogares. Arizona registra la mayor caída del país en beneficiarios de SNAP Arizona se convirtió en uno de los estados donde más ha disminuido la participación en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Según datos del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), el número de personas que reciben esta ayuda cayó cerca de un 48% entre julio de 2025 y junio de 2026 .

. En términos prácticos, esto significa que alrededor de 437,000 personas dejaron de recibir el beneficio, entre ellas aproximadamente 182,000 menores de edad. Aunque la reducción nacional también ha sido importante, Arizona destaca por registrar una caída mucho más acelerada que la mayoría de los estados.

Nuevas reglas explican parte del cambio en los cupones de alimentos SNAP La disminución de beneficiarios no necesariamente significa que cientos de miles de familias hayan mejorado su situación económica. El CBPP señala que el descenso coincide con la aplicación de controles más estrictos para conservar el beneficio y con cambios administrativos en el programa.

y con cambios administrativos en el programa. Además, la ley federal aprobada este año amplía los requisitos que deben cumplir algunos beneficiarios para mantener la ayuda, incluyendo nuevas condiciones relacionadas con el trabajo y la elegibilidad de ciertos grupos de inmigrantes. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que estas modificaciones reducirán el número de personas que reciben SNAP durante los próximos años, por lo que Arizona podría estar mostrando antes que otros estados el efecto de estas medidas. Las familias latinas podrían sentir un mayor impacto La situación preocupa especialmente porque Arizona tiene una de las poblaciones hispanas más numerosas del país. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca de un tercio de sus habitantes son latinos.

Aunque no existen cifras oficiales que indiquen cuántos de los beneficiarios que perdieron SNAP pertenecen a esta comunidad, muchos hogares hispanos dependen de este apoyo para complementar el presupuesto destinado a alimentos. También es frecuente que algunas familias enfrenten mayores dificultades para completar renovaciones, responder solicitudes de documentación o comprender los cambios en los requisitos del programa, especialmente cuando existen barreras de idioma o ingresos que cambian mes a mes. TE PODRÍA INTERESAR: Calendario de pago cupones de alimento SNAP agosto 2026: fechas por estado