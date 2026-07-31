Calendario de pago cupones de alimento SNAP agosto 2026: fechas por estado

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya pueden consultar el calendario de depósitos correspondiente a agosto de 2026.

Aunque los pagos comenzarán durante los primeros días del mes, la fecha exacta dependerá del estado donde viva cada familia y de las reglas que aplique su agencia local.

Por qué importa: Saber cuándo llegará el depósito permite planificar las compras de alimentos, administrar mejor el presupuesto del hogar y evitar contratiempos al inicio del mes.

Cada estado mantiene su propio calendario de pagos SNAP

SNAP continúa distribuyendo los beneficios mediante las tarjetas EBT, sin que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites para recibir el dinero.

Aunque el programa es financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada estado administra su propio cronograma de pagos.

Por ese motivo, las fechas pueden variar según criterios como el número de caso, el apellido del beneficiario u otros sistemas de identificación establecidos por cada agencia estatal.

Esto significa que incluso dos familias con beneficios similares pueden recibir el depósito en días diferentes si viven en estados distintos.

Fechas de pago de cupones SNAP en los estados con más beneficiarios hispanos

Los estados con mayor población beneficiaria ya publicaron sus calendarios para agosto: