Calendario de pago cupones de alimento SNAP agosto 2026: fechas por estado
Publicado el31/07/2026 a las 05:54
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya pueden consultar el calendario de depósitos correspondiente a agosto de 2026.
- Aunque los pagos comenzarán durante los primeros días del mes, la fecha exacta dependerá del estado donde viva cada familia y de las reglas que aplique su agencia local.
Por qué importa: Saber cuándo llegará el depósito permite planificar las compras de alimentos, administrar mejor el presupuesto del hogar y evitar contratiempos al inicio del mes.
Cada estado mantiene su propio calendario de pagos SNAP
SNAP continúa distribuyendo los beneficios mediante las tarjetas EBT, sin que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites para recibir el dinero.
- Aunque el programa es financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada estado administra su propio cronograma de pagos.
- Por ese motivo, las fechas pueden variar según criterios como el número de caso, el apellido del beneficiario u otros sistemas de identificación establecidos por cada agencia estatal.
Esto significa que incluso dos familias con beneficios similares pueden recibir el depósito en días diferentes si viven en estados distintos.
Fechas de pago de cupones SNAP en los estados con más beneficiarios hispanos
Los estados con mayor población beneficiaria ya publicaron sus calendarios para agosto:
- California: del 1 al 10 de agosto.
- Nueva York: del 1 al 9 de agosto.
- Nueva Jersey: del 1 al 5 de agosto.
- Texas: del 1 al 28 de agosto.
- Florida: del 1 al 28 de agosto.
- Georgia: del 5 al 23 de agosto.
- Illinois: del 1 al 20 de agosto.
- Nuevo México: del 1 al 20 de agosto.
- Washington: del 1 al 20 de agosto.
- Puerto Rico: del 4 al 22 de agosto.
Quienes residan en otros estados pueden consultar la fecha exacta directamente con la agencia estatal encargada de administrar SNAP en su lugar de residencia.
El monto del beneficio cambia según el tamaño y los ingresos de tu familia
El pago mensual no es igual para todos los hogares inscritos en el programa.
La cantidad se calcula considerando el tamaño del grupo familiar y los ingresos disponibles, por lo que el beneficio final puede variar entre los participantes.
Para agosto de 2026, los montos máximos establecidos son:
- 1 persona: hasta 298 dólares.
- 2 personas: hasta 546 dólares.
- 4 personas: hasta 994 dólares.
- 5 personas: hasta 1,183 dólares.
- 8 personas: hasta 1,789 dólares.
Cuando el hogar supera los ocho integrantes, el programa agrega 218 dólares por cada persona adicional.
La agencia estatal responsable es la encargada de determinar el monto definitivo tras evaluar la situación económica de cada solicitante.
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Revisar el saldo antes de comprar evita sorpresas
Aunque los depósitos se acreditan automáticamente en la tarjeta EBT, es recomendable verificar el saldo antes de realizar las compras para confirmar que el beneficio ya fue depositado.
- También conviene consultar únicamente los calendarios oficiales publicados por las agencias estatales de SNAP, ya que no existe un cronograma único para todo Estados Unidos y las fechas pueden variar según el lugar de residencia.
Durante agosto, los depósitos continuarán realizándose de forma escalonada conforme al calendario establecido por cada estado.