Tu casero puede subirte la renta si vives en California: Conoce tus derechos antes de aceptar el aumento
Publicado el30/07/2026 a las 06:34
Recibir un aviso de aumento de renta no significa que el propietario pueda cobrarte más de inmediato. En California, el porcentaje permitido depende de la ley que aplique a tu vivienda, la ciudad donde vives y el tipo de inmueble.
Por qué importa: A partir de agosto, el límite estatal para muchos alquileres subirá hasta 8.7%, pero miles de inquilinos podrían tener protecciones adicionales que impidan aplicar ese incremento.
No todos los aumentos de renta de 8.7% son legales en California
La actualización corresponde a la Ley de Protección del Inquilino (AB 1482), que limita los aumentos anuales para muchas viviendas cubiertas por la norma estatal.
Sin embargo, ese porcentaje máximo no se aplica automáticamente a todos los contratos de arrendamiento, ya que algunas propiedades están exentas y otras se rigen por ordenanzas locales más estrictas.
El primer paso es saber qué ley protege la vivienda donde vives:
La AB 1482 establece que muchos propietarios pueden aumentar la renta hasta un máximo equivalente al 5% más la variación del costo de vida, sin superar el 10% anual.
- Para el período que comienza en agosto, ese límite será de 8.7% para las propiedades sujetas a esta legislación.
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Sin embargo, la propia ley contempla excepciones. Algunas viviendas unifamiliares, condominios y construcciones más recientes pueden quedar fuera de esta regulación si cumplen determinados requisitos establecidos por la legislación estatal.
Además, varias ciudades de California cuentan con programas propios de control de renta que fijan límites distintos. Por ello, un aumento permitido por la ley estatal podría no ser válido en determinadas localidades.
¿Qué debes revisar antes de aceptar un aumento de renta en California?
Antes de asumir que el incremento es correcto, revisa estos puntos:
- Verifica si tu vivienda está protegida por la AB 1482 o por una ordenanza local de control de renta.
- Confirma si el propietario entregó el aviso por escrito dentro del plazo que exige la ley.
- Comprueba el porcentaje aplicado y revisa si corresponde al máximo permitido para tu vivienda.
- Lee nuevamente tu contrato de arrendamiento, ya que algunos acuerdos establecen condiciones específicas sobre futuros aumentos.
- Consulta si tu ciudad tiene reglas propias, ya que podrían ofrecer una mayor protección que la legislación estatal.
De acuerdo con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales del Condado de Los Ángeles (DCBA), cuando el aumento es de hasta el 10%, el propietario debe notificarlo por escrito con al menos 30 días de anticipación.
Si el incremento supera ese porcentaje, el aviso debe entregarse con 90 días de anticipación.
Conoce tus derechos como inquilino antes de pagar más
Si tu vivienda está protegida por la AB 1482, la legislación establece límites para los aumentos de renta y contempla otras protecciones para muchos arrendatarios.
Entre los principales derechos que debes conocer están:
- Recibir una notificación previa antes de cualquier aumento.
- Saber qué ley regula tu vivienda.
- Estar protegido frente a incrementos superiores al límite legal cuando la propiedad esté cubierta por la norma.
- Solicitar información al propietario si tienes dudas sobre el aumento.
- Presentar una consulta o reclamación cuando consideres que la legislación no se ha respetado.
Los especialistas también recomiendan conservar el contrato de arrendamiento, el aviso de aumento y cualquier comunicación relacionada con el alquiler en caso de que sea necesario presentar una reclamación.
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Así te protege la norma del Condado de Los Ángeles
Además de la ley estatal, el Condado de Los Ángeles ofrece protecciones adicionales para determinados inquilinos.
Si vives en esta zona, es importante saber que:
- Las áreas no incorporadas cuentan con la Rent Stabilization and Tenant Protections Ordinance (RSTPO), que limita los aumentos para determinadas viviendas.
- Algunas ciudades aplican sus propias ordenanzas de control de renta, con límites distintos a los de la ley estatal.
- Existen reglas específicas para parques de casas móviles mediante la Mobilehome Rent Stabilization and Homeowners Protection Ordinance (MRSMOPO).
- El DCBA ofrece orientación gratuita para resolver dudas sobre aumentos de renta y derechos de los inquilinos.
Por ello, dos viviendas ubicadas en distintos municipios del condado pueden estar sujetas a normas diferentes, aunque ambas se encuentren dentro de California.