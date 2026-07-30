Tu casero puede subirte la renta si vives en California: Conoce tus derechos antes de aceptar el aumento

Recibir un aviso de aumento de renta no significa que el propietario pueda cobrarte más de inmediato. En California, el porcentaje permitido depende de la ley que aplique a tu vivienda, la ciudad donde vives y el tipo de inmueble.

Por qué importa: A partir de agosto, el límite estatal para muchos alquileres subirá hasta 8.7%, pero miles de inquilinos podrían tener protecciones adicionales que impidan aplicar ese incremento.

No todos los aumentos de renta de 8.7% son legales en California

La actualización corresponde a la Ley de Protección del Inquilino (AB 1482), que limita los aumentos anuales para muchas viviendas cubiertas por la norma estatal.

Sin embargo, ese porcentaje máximo no se aplica automáticamente a todos los contratos de arrendamiento, ya que algunas propiedades están exentas y otras se rigen por ordenanzas locales más estrictas.

El primer paso es saber qué ley protege la vivienda donde vives:

La AB 1482 establece que muchos propietarios pueden aumentar la renta hasta un máximo equivalente al 5% más la variación del costo de vida, sin superar el 10% anual.

Para el período que comienza en agosto, ese límite será de 8.7% para las propiedades sujetas a esta legislación.

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Sin embargo, la propia ley contempla excepciones. Algunas viviendas unifamiliares, condominios y construcciones más recientes pueden quedar fuera de esta regulación si cumplen determinados requisitos establecidos por la legislación estatal.