Inflación amenaza la baja de intereses: ¿Seguirán caras las tarjetas y los préstamos?

Los estadounidenses esperan que bajen pronto las tasas de interés, pero la inflación amenaza con retrasar ese alivio.

La decisión que tome esta semana la Reserva Federal influirá en cuánto seguirán costando las tarjetas de crédito, los préstamos para autos y otros financiamientos.

Por qué importa: Aunque la inflación ha bajado, todavía está lejos del objetivo de la Fed y eso reduce las posibilidades de un recorte inmediato. Si las tasas permanecen altas, el crédito seguirá siendo más caro para millones de familias.

La inflación sigue siendo el mayor obstáculo para bajar las tasas, según la FED

La Reserva Federal inició este martes una reunión de dos días en la que decidirá si mantiene o modifica las tasas de interés, actualmente ubicadas entre 3.5 % y 3.75 %, según informó EFE.

La mayoría de los analistas espera que no haya cambios este miércoles. Sin embargo, el verdadero foco está en el mensaje que enviará el banco central sobre los próximos meses.

Aunque la inflación se moderó al 3.5 % en junio, todavía permanece muy por encima del objetivo del 2 %, lo que mantiene la cautela entre los responsables de la política monetaria.

Además, durante las últimas semanas surgieron nuevos factores que podrían volver a presionar los precios.

Entre ellos figuran el aumento del petróleo por la escalada del conflicto en Oriente Medio, el efecto de los aranceles sobre algunos productos importados y la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

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