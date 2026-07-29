Inflación amenaza la baja de intereses: ¿Seguirán caras las tarjetas y los préstamos?
Publicado el29/07/2026 a las 06:11
Los estadounidenses esperan que bajen pronto las tasas de interés, pero la inflación amenaza con retrasar ese alivio.
- La decisión que tome esta semana la Reserva Federal influirá en cuánto seguirán costando las tarjetas de crédito, los préstamos para autos y otros financiamientos.
Por qué importa: Aunque la inflación ha bajado, todavía está lejos del objetivo de la Fed y eso reduce las posibilidades de un recorte inmediato. Si las tasas permanecen altas, el crédito seguirá siendo más caro para millones de familias.
La inflación sigue siendo el mayor obstáculo para bajar las tasas, según la FED
La Reserva Federal inició este martes una reunión de dos días en la que decidirá si mantiene o modifica las tasas de interés, actualmente ubicadas entre 3.5 % y 3.75 %, según informó EFE.
La mayoría de los analistas espera que no haya cambios este miércoles. Sin embargo, el verdadero foco está en el mensaje que enviará el banco central sobre los próximos meses.
- Aunque la inflación se moderó al 3.5 % en junio, todavía permanece muy por encima del objetivo del 2 %, lo que mantiene la cautela entre los responsables de la política monetaria.
- Además, durante las últimas semanas surgieron nuevos factores que podrían volver a presionar los precios.
- Entre ellos figuran el aumento del petróleo por la escalada del conflicto en Oriente Medio, el efecto de los aranceles sobre algunos productos importados y la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.
Trump mete presión e insiste en bajar los intereses, pero la Fed no está convencida
Donald Trump volvió a pedir esta semana una reducción de las tasas de interés.
El presidente sostiene que Estados Unidos debería tener uno de los costos de financiamiento más bajos del mundo para estimular el crecimiento económico y facilitar el acceso al crédito.
Sin embargo, dentro de la propia Reserva Federal existen opiniones distintas.
- El gobernador Christopher Waller advirtió recientemente que un aumento sostenido de la inflación podría obligar a mantener las tasas elevadas durante más tiempo e incluso dejó abierta la posibilidad de nuevas subidas si las presiones sobre los precios aumentan.
Esa postura refleja el principal dilema que enfrenta hoy la Fed:
- Bajar las tasas demasiado pronto podría impulsar el consumo, pero también volver a acelerar la inflación.
- Mantenerlas altas ayudaría a controlar los precios, aunque prolongaría el costo elevado del crédito para hogares y empresas.
¿Qué significa esto para las familias hispanas?
Las decisiones de la Reserva Federal influyen directamente sobre el costo del dinero en Estados Unidos.
Cuando las tasas permanecen elevadas, los bancos suelen mantener intereses más altos en distintos productos financieros.
Esto puede traducirse en:
- Tarjetas de crédito con intereses elevados.
- Préstamos para autos más costosos.
- Créditos personales con cuotas más altas.
- Hipotecas menos accesibles para nuevos compradores.
Aunque los cambios no son inmediatos, la política de la Fed sirve como referencia para buena parte del sistema financiero.
Por eso millones de consumidores siguen de cerca cada decisión del banco central.
TE PODRÍA INTERESAR: Calendario de pagos Seguro Social y SSI agosto 2026: fechas, montos y cambios
Lo más importante será el mensaje sobre la economía en los próximos meses
Más allá de mantener o no las tasas sin cambios, los mercados buscarán una señal sobre cuándo podrían comenzar los esperados recortes.
- Si la Reserva Federal considera que la inflación sigue siendo un riesgo importante, es probable que mantenga un discurso prudente y descarte una reducción en el corto plazo.
- En cambio, si observa avances más claros hacia su objetivo del 2 %, aumentarán las expectativas de una futura baja de intereses.
Ese mensaje será clave para consumidores, empresas e inversionistas, porque permitirá anticipar si el costo del crédito comenzará a aliviarse o si seguirá presionando el bolsillo durante el resto del año.
El debate sigue abierto: Mientras Trump insiste en abaratar el crédito para impulsar la economía, la Reserva Federal mantiene una prioridad clara: evitar que la inflación vuelva a convertirse en un problema mayor para los estadounidenses.