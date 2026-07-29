Calendario de pagos Seguro Social y SSI agosto 2026: fechas, montos y cambios

La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026.

Durante el mes, millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán sus depósitos en fechas diferentes, según el tipo de beneficio o su fecha de nacimiento.

Por qué importa: Para millones de familias en Estados Unidos, estos pagos representan el principal ingreso para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios, por lo que conocer las fechas evita retrasos y permite planificar mejor el presupuesto mensual.

Estas son las fechas oficiales de pago Seguro Social en agosto

La SSA informó que en agosto se emitirán cuatro rondas de pagos del Seguro Social, menos que en julio, cuando hubo depósitos adicionales debido al calendario del SSI.

El primer pago llegará el lunes 3 de agosto y corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, así como a las personas que reciben simultáneamente Seguro Social y SSI.

Para el resto de los beneficiarios, los depósitos se distribuirán de la siguiente manera:

Miércoles 12 de agosto : nacidos entre el 1 y el 10.

: nacidos entre el 1 y el 10. Miércoles 19 de agosto : nacidos entre el 11 y el 20.

: nacidos entre el 11 y el 20. Miércoles 26 de agosto: nacidos entre el 21 y el 31.

En el caso del SSI, la Administración del Seguro Social adelantó el pago de agosto al viernes 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado. Este ajuste es una práctica habitual cuando la fecha oficial coincide con un fin de semana o un día festivo, según explica la propia SSA.