Calendario de pagos Seguro Social y SSI agosto 2026: fechas, montos y cambios
Publicado el29/07/2026 a las 05:30
La Administración del Seguro Social (SSA) ya confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026.
- Durante el mes, millones de jubilados y beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán sus depósitos en fechas diferentes, según el tipo de beneficio o su fecha de nacimiento.
Por qué importa: Para millones de familias en Estados Unidos, estos pagos representan el principal ingreso para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, medicamentos y servicios, por lo que conocer las fechas evita retrasos y permite planificar mejor el presupuesto mensual.
Estas son las fechas oficiales de pago Seguro Social en agosto
La SSA informó que en agosto se emitirán cuatro rondas de pagos del Seguro Social, menos que en julio, cuando hubo depósitos adicionales debido al calendario del SSI.
- El primer pago llegará el lunes 3 de agosto y corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, así como a las personas que reciben simultáneamente Seguro Social y SSI.
Para el resto de los beneficiarios, los depósitos se distribuirán de la siguiente manera:
- Miércoles 12 de agosto: nacidos entre el 1 y el 10.
- Miércoles 19 de agosto: nacidos entre el 11 y el 20.
- Miércoles 26 de agosto: nacidos entre el 21 y el 31.
En el caso del SSI, la Administración del Seguro Social adelantó el pago de agosto al viernes 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado. Este ajuste es una práctica habitual cuando la fecha oficial coincide con un fin de semana o un día festivo, según explica la propia SSA.
Los cambios del Seguro Social que podrían llegar en 2027 y te podrían afectar
Aunque los pagos de agosto ya están definidos, la atención también está puesta en los anuncios previstos para octubre.
La SSA dará a conocer entonces el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027, que determinará el incremento de los beneficios del próximo año.
Mientras tanto, distintas organizaciones ya publicaron sus primeras proyecciones:
- Mary Johnson, analista especializada en Seguro Social y Medicare, estima un COLA de hasta 4.7%.
- The Senior Citizens League (TSCL) proyecta un aumento cercano al 3.8%.
- AARP calcula un incremento aproximado del 3.6%, equivalente a unos 75 dólares mensuales para el beneficio promedio de un trabajador jubilado.
La cifra oficial dependerá de la inflación registrada durante el tercer trimestre y será anunciada por la SSA en octubre.
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También podrían cambiar los límites de ingresos
Otro ajuste previsto para 2027 afectaría a quienes siguen trabajando mientras cobran beneficios del Seguro Social.
- Según las proyecciones de la Junta Directiva del Seguro Social, el límite inferior de ingresos podría aumentar hasta 25,200 dólares, mientras que el límite superior llegaría a 67,200 dólares.
- Además, el tope de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social podría elevarse hasta 190,200 dólares, lo que implicaría mayores contribuciones para algunos trabajadores con salarios más altos.
La Administración del Seguro Social indicó que tanto estos límites como el porcentaje definitivo del COLA serán confirmados oficialmente el 14 de octubre, cuando publique las actualizaciones para el año fiscal 2027.