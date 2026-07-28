El aumento del Seguro Social 2027 que podría no llegar a tu bolsillo

Millones de jubilados esperan que el Seguro Social anuncie en octubre un nuevo ajuste por costo de vida (COLA) para 2027.

Las primeras proyecciones apuntan a un incremento superior al aplicado este año, pero el porcentaje no cuenta toda la historia.

Por qué importa: un cheque más alto no siempre significa que habrá más dinero disponible. Para algunos beneficiarios, el aumento podría verse reducido por el alza en otros gastos o influir en programas de ayuda que toman en cuenta los ingresos mensuales.

Aumento del Seguro Social podría afectar otros beneficios

El Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación y se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Administrativos Urbanos (CPI-W).

Aunque la Administración del Seguro Social (SSA) todavía no publica la cifra oficial, varias organizaciones ya hicieron sus estimaciones.

The Senior Citizens League proyecta un aumento cercano al 3.8% , mientras que AARP calcula un incremento aproximado del 3.6% si la inflación mantiene su tendencia durante el tercer trimestre.

, mientras que AARP calcula un incremento aproximado del si la inflación mantiene su tendencia durante el tercer trimestre. El porcentaje definitivo será anunciado por la SSA en octubre, una vez se complete el cálculo oficial con los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.

Si las proyecciones se cumplen, el aumento sería superior al COLA del 2.8% aplicado para 2026.

¿Por qué un cheque más alto de la SSA no garantiza más dinero en el bolsillo?