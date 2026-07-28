El aumento del Seguro Social 2027 que podría no llegar a tu bolsillo
Publicado el28/07/2026 a las 09:37
Millones de jubilados esperan que el Seguro Social anuncie en octubre un nuevo ajuste por costo de vida (COLA) para 2027.
- Las primeras proyecciones apuntan a un incremento superior al aplicado este año, pero el porcentaje no cuenta toda la historia.
Por qué importa: un cheque más alto no siempre significa que habrá más dinero disponible. Para algunos beneficiarios, el aumento podría verse reducido por el alza en otros gastos o influir en programas de ayuda que toman en cuenta los ingresos mensuales.
Aumento del Seguro Social podría afectar otros beneficios
El Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación y se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados y Administrativos Urbanos (CPI-W).
Aunque la Administración del Seguro Social (SSA) todavía no publica la cifra oficial, varias organizaciones ya hicieron sus estimaciones.
- The Senior Citizens League proyecta un aumento cercano al 3.8%, mientras que AARP calcula un incremento aproximado del 3.6% si la inflación mantiene su tendencia durante el tercer trimestre.
- El porcentaje definitivo será anunciado por la SSA en octubre, una vez se complete el cálculo oficial con los datos de inflación de julio, agosto y septiembre.
Si las proyecciones se cumplen, el aumento sería superior al COLA del 2.8% aplicado para 2026.
¿Por qué un cheque más alto de la SSA no garantiza más dinero en el bolsillo?
La cifra que anuncia el gobierno corresponde al aumento bruto del beneficio mensual.
Sin embargo, el dinero que finalmente recibe cada jubilado puede ser diferente dependiendo de su situación.
Uno de los principales factores es Medicare:
- La prima de la Parte B suele descontarse directamente del cheque del Seguro Social para millones de beneficiarios. Si esa prima aumenta el próximo año, parte del COLA podría destinarse automáticamente a cubrir ese costo.
Además, la inflación sigue afectando gastos cotidianos como alimentos, vivienda, medicamentos y servicios públicos, por lo que un aumento del Seguro Social no siempre se traduce en un mayor poder de compra.
- En otras palabras, un beneficiario puede recibir un cheque más alto y, aun así, disponer de poco dinero adicional al final del mes.
Algunas ayudas también toman en cuenta los ingresos de jubilados
Otro aspecto poco conocido es que varios programas federales y estatales consideran los ingresos mensuales para determinar la elegibilidad o el monto de la ayuda.
- Entre ellos se encuentran algunos programas de vivienda subsidiada, programas de ahorro para Medicare, SNAP y determinadas modalidades de Medicaid, dependiendo de las reglas de cada estado.
Esto no significa que el COLA elimine automáticamente esos beneficios.
Cada programa tiene sus propios requisitos, deducciones y límites de ingresos, por lo que el impacto puede variar de una persona a otra.
- No obstante, especialistas recomiendan que quienes reciben varias ayudas revisen sus notificaciones cuando se anuncie el nuevo COLA para entender cómo podría afectar su caso particular.
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El impacto puede sentirse más entre jubilados de bajos ingresos
Para muchos adultos mayores, especialmente quienes dependen casi por completo del Seguro Social, incluso pequeños cambios en los ingresos mensuales pueden modificar su presupuesto.
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- Esto cobra especial importancia entre numerosos jubilados latinos, quienes en promedio reciben beneficios más bajos y tienen una mayor dependencia de programas complementarios para cubrir gastos esenciales, según estudios de la propia Administración del Seguro Social.
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Por esa razón, la expectativa sobre el COLA va más allá del porcentaje que anuncie el gobierno.
- La verdadera pregunta será cuánto de ese aumento permanecerá realmente en el bolsillo después de cubrir otros costos y revisar cómo interactúa con los programas de asistencia que recibe cada beneficiario.
Cuando la SSA publique el porcentaje oficial en octubre, no solo habrá que mirar cuánto aumentará el cheque del Seguro Social. También será importante revisar la nueva prima de Medicare, las reglas de los programas de ayuda y cualquier cambio que pueda influir en el ingreso disponible durante 2027.