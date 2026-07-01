Grandes cambios del Seguro Social que todo jubilado debe conocer en 2026
Publicado el01/07/2026 a las 07:26
La Administración del Seguro Social (SSA) puso en marcha durante 2026 una serie de cambios que buscan fortalecer la seguridad de sus programas, modernizar la forma en que entrega los beneficios y mejorar algunos procesos de verificación.
- Aunque varias de estas medidas son administrativas, también hay novedades que millones de jubilados y beneficiarios de SSI deben conocer.
Por qué importa: Algunos cambios ya están vigentes y otros marcarán el rumbo de los beneficios en los próximos meses.
- Además, el esperado anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) mantiene la atención de quienes dependen del Seguro Social para cubrir sus gastos mensuales.
Cambios del Seguro Social 2026 que debes conocer:
La SSA reforzó la verificación bancaria para nuevas solicitudes de SSI
Uno de los cambios más importantes de este año afecta al programa Supplemental Security Income (SSI), dirigido a personas con bajos ingresos y recursos limitados.
- Desde mayo de 2026, la SSA amplió el uso del sistema Access to Financial Institutions (AFI) para verificar la información bancaria de prácticamente todas las nuevas solicitudes aprobadas de SSI, sin importar cuánto dinero declare inicialmente el solicitante.
El objetivo es detectar recursos no reportados y reducir pagos indebidos.
- Sin embargo, esta medida no aplica de forma general a todos los jubilados del Seguro Social, sino específicamente al proceso de evaluación de quienes solicitan o reciben beneficios de SSI.
Pagos electrónicos pasan a ser la principal forma de recibir los beneficios
La SSA también continúa impulsando el uso del depósito directo y de la tarjeta Direct Express, mientras que los cheques en papel han quedado limitados a casos excepcionales.
- Según la agencia, este cambio busca ofrecer pagos más seguros, disminuir el riesgo de fraude y agilizar la entrega del dinero a los beneficiarios.
La mayoría de las personas ya recibe sus beneficios de forma electrónica y quienes necesiten actualizar su información bancaria pueden hacerlo desde su cuenta my Social Security o comunicándose directamente con la SSA.
Próximo aumento del Seguro Social se anunciará en octubre
Otro de los temas que más expectativa genera entre los jubilados es el próximo ajuste por costo de vida, conocido como COLA, que la SSA anunciará oficialmente en octubre de 2026.
- El porcentaje se calcula con base en la inflación registrada entre julio y septiembre, por lo que todavía no existe una cifra definitiva.
- Mientras tanto, organizaciones como The Senior Citizens League (TSCL) estiman que el aumento podría rondar el 3.8 %, aunque la cifra final dependerá del comportamiento de la inflación durante los próximos meses.
Una vez anunciado el COLA, el incremento comenzará a reflejarse en los pagos de enero de 2027 para los beneficiarios del Seguro Social.
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¿Qué pueden hacer los jubilados para evitar contratiempos con sus pagos?
Ante estos cambios, la principal recomendación de la SSA es mantener actualizada la información personal y bancaria para evitar retrasos en los pagos.
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- También aconseja revisar periódicamente la cuenta my Social Security, donde los beneficiarios pueden consultar sus datos, recibir notificaciones oficiales y realizar varios trámites sin acudir a una oficina.
- En el caso de quienes reciben SSI, responder a tiempo cualquier solicitud de documentación ayudará a evitar inconvenientes durante los procesos de verificación.
Por último, la SSA recuerda que nunca solicita dinero ni información bancaria mediante llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos inesperados. Si recibe una comunicación sospechosa, lo más recomendable es contactar directamente a la agencia por sus canales oficiales.