Grandes cambios del Seguro Social que todo jubilado debe conocer en 2026

La Administración del Seguro Social (SSA) puso en marcha durante 2026 una serie de cambios que buscan fortalecer la seguridad de sus programas, modernizar la forma en que entrega los beneficios y mejorar algunos procesos de verificación.

Aunque varias de estas medidas son administrativas, también hay novedades que millones de jubilados y beneficiarios de SSI deben conocer.

Por qué importa: Algunos cambios ya están vigentes y otros marcarán el rumbo de los beneficios en los próximos meses.

Además, el esperado anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) mantiene la atención de quienes dependen del Seguro Social para cubrir sus gastos mensuales.

Cambios del Seguro Social 2026 que debes conocer:

La SSA reforzó la verificación bancaria para nuevas solicitudes de SSI

Uno de los cambios más importantes de este año afecta al programa Supplemental Security Income (SSI), dirigido a personas con bajos ingresos y recursos limitados.

Desde mayo de 2026, la SSA amplió el uso del sistema Access to Financial Institutions (AFI) para verificar la información bancaria de prácticamente todas las nuevas solicitudes aprobadas de SSI, sin importar cuánto dinero declare inicialmente el solicitante.

El objetivo es detectar recursos no reportados y reducir pagos indebidos.