El Dólar arranca julio con cambios en México, Colombia y RD
Publicado el01/07/2026 a las 05:06
El precio del dólar comenzó este miércoles 1 de julio con movimientos en tres países clave.
- En México se mantiene estable, aunque continúa en su nivel más alto de los últimos dos meses; en Colombia la tasa oficial bajó y en República Dominicana el comportamiento sigue siendo prácticamente el mismo de las jornadas recientes.
- Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes previsto realizar una compra en dólares, conocer los valores de referencia puede ayudarte a elegir el mejor momento.
Por qué importa: Aunque no se registran cambios bruscos, las diferencias entre el precio oficial y el que ofrecen bancos o casas de cambio pueden representar un ahorro para quienes compran o venden dólares.
Precio del dólar sigue estable en México, pero permanece en máximos de dos meses
- De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se ubica este miércoles en 17.4693 pesos por dólar, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra alrededor de 17.1148 pesos y se vende en 17.7301 pesos, aunque cada institución puede manejar precios diferentes durante el día.
- En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.30 pesos y se vende en 18.14 pesos, una diferencia habitual frente al tipo de cambio oficial.
Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar varias opciones antes de realizar la operación sigue siendo una de las mejores formas de obtener un precio más conveniente.
El dólar baja en Colombia, aunque las casas de cambio mantienen valores más altos
- Según el Banco de la República, la tasa oficial cayó este miércoles hasta 3.409,614 pesos colombianos, luego de varios días con pocas variaciones.
- Mientras tanto, en las casas de cambio de Bogotá el comportamiento fue diferente. Actualmente compran dólares alrededor de 3.520 pesos y los venden cerca de 3.670 pesos, valores que siguen por encima de la referencia oficial.
Estas diferencias entre la tasa oficial y los precios de las casas de cambio son habituales, ya que estos establecimientos fijan sus propios valores según la oferta y la demanda de cada jornada.
En República Dominicana el dólar continúa estable
- El Banco Central de la República Dominicana informó que la tasa oficial de referencia se ubica en 59.2684 pesos dominicanos para la compra y en 59.9442 pesos para la venta.
Con estos valores, el precio de venta continúa muy cerca de los 60 pesos dominicanos, una referencia que muchos ciudadanos siguen al momento de recibir remesas o realizar operaciones en dólares.
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¿Qué conviene tener en cuenta con el dólar durante esta semana?
El inicio de julio muestra un comportamiento estable en la mayor parte de los mercados analizados.
- Si tienes pensado comprar o vender dólares durante los próximos días, lo más recomendable es revisar las cotizaciones del banco o la casa de cambio donde realizarás la operación, ya que los valores pueden cambiar a lo largo de la jornada.