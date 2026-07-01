El Dólar arranca julio con cambios en México, Colombia y RD

El precio del dólar comenzó este miércoles 1 de julio con movimientos en tres países clave.

En México se mantiene estable, aunque continúa en su nivel más alto de los últimos dos meses ; en Colombia la tasa oficial bajó y en República Dominicana el comportamiento sigue siendo prácticamente el mismo de las jornadas recientes.

; en Colombia la tasa oficial bajó y en República Dominicana el comportamiento sigue siendo prácticamente el mismo de las jornadas recientes. Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes previsto realizar una compra en dólares, conocer los valores de referencia puede ayudarte a elegir el mejor momento.

Por qué importa: Aunque no se registran cambios bruscos, las diferencias entre el precio oficial y el que ofrecen bancos o casas de cambio pueden representar un ahorro para quienes compran o venden dólares.

Precio del dólar sigue estable en México, pero permanece en máximos de dos meses

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial se ubica este miércoles en 17.4693 pesos por dólar , prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior.

, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior. En el mercado cambiario , el dólar se compra alrededor de 17.1148 pesos y se vende en 17.7301 pesos, aunque cada institución puede manejar precios diferentes durante el día.

, el dólar se compra alrededor de 17.1148 pesos y se vende en 17.7301 pesos, aunque cada institución puede manejar precios diferentes durante el día. En Banco Azteca, por ejemplo, el dólar se compra en 16.30 pesos y se vende en 18.14 pesos, una diferencia habitual frente al tipo de cambio oficial.

Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar varias opciones antes de realizar la operación sigue siendo una de las mejores formas de obtener un precio más conveniente.

El dólar baja en Colombia, aunque las casas de cambio mantienen valores más altos