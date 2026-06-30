Quienes recibirán pago doble de prestaciones sociales en el mes de julio
Publicado el30/06/2026 a las 06:31
Millones de beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán dos depósitos durante julio de 2026.
- Aunque pueda parecer un pago adicional, la Administración del Seguro Social (SSA) aclara que no se trata de un aumento en los beneficios, sino de un ajuste habitual del calendario de pagos.
Por qué importa: el adelanto puede ayudar a muchas familias hispanas a cubrir gastos como la renta, los alimentos y la atención médica en un contexto de alto costo de vida.
- Sin embargo, también significa que no habrá depósito del SSI durante agosto, por lo que conviene planificar ese dinero para evitar contratiempos el próximo mes.
¿Quiénes recibirán dos pagos del SSI en julio?
El beneficio aplica a las personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la Administración del Seguro Social para adultos mayores, personas con discapacidad y otros beneficiarios con ingresos y recursos limitados.
De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:
- 1 de julio de 2026: pago correspondiente al mes de julio.
- 31 de julio de 2026: pago adelantado correspondiente a agosto.
Esto significa que los beneficiarios recibirán dos depósitos durante julio, pero el monto total anual de sus prestaciones no cambia.
¿Por qué la SSA adelantará el pago de agosto?
El segundo depósito se debe a que el 1 de agosto de 2026 cae en sábado. Cuando la fecha habitual de pago coincide con un fin de semana o un día festivo federal, la Administración del Seguro Social adelanta el depósito al último día hábil anterior.
- La agencia explica que esta es una práctica administrativa que se aplica todos los años cuando el calendario lo requiere, con el objetivo de que los beneficiarios reciban su dinero a tiempo.
Por ello, el depósito del 31 de julio no representa un bono, un pago extraordinario ni un incremento de las prestaciones, sino únicamente una reprogramación del calendario oficial.
Estos son los montos máximos del SSI en 2026
Tras el ajuste anual por costo de vida (COLA) del 2.8%, los beneficios máximos del SSI para este año son:
- Hasta $994 al mes para una persona.
- Hasta $1,491 al mes para una pareja elegible.
El monto que recibe cada beneficiario puede ser diferente, ya que depende de factores como sus ingresos, recursos y otras prestaciones que pueda recibir.
Por esa razón, no todas las personas que reciben SSI obtendrán el beneficio máximo establecido por la ley.
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Así puedes consultar el monto exacto de tu depósito
La Administración del Seguro Social recomienda utilizar la plataforma My Social Security, donde cada beneficiario puede consultar la información personalizada de sus prestaciones.
- Desde esa cuenta en línea es posible revisar el historial de pagos, confirmar las fechas de los próximos depósitos, verificar el monto que corresponde recibir y actualizar datos bancarios o de contacto sin necesidad de acudir a una oficina de la agencia.
La SSA también recuerda que cualquier información relacionada con los pagos debe verificarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar fraudes.
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Lo que debes tener presente para administrar tu dinero
El hecho de recibir dos depósitos durante julio puede generar la impresión de que habrá un pago adicional, pero no es así. El segundo depósito corresponde al beneficio de agosto y, por esa razón, no habrá un nuevo pago del SSI durante ese mes.
- La Administración del Seguro Social recomienda a los beneficiarios revisar el calendario oficial de pagos y organizar sus gastos tomando en cuenta este cambio.