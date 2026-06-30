Quienes recibirán pago doble de prestaciones sociales en el mes de julio

Millones de beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán dos depósitos durante julio de 2026.

Aunque pueda parecer un pago adicional, la Administración del Seguro Social (SSA) aclara que no se trata de un aumento en los beneficios, sino de un ajuste habitual del calendario de pagos.

Por qué importa: el adelanto puede ayudar a muchas familias hispanas a cubrir gastos como la renta, los alimentos y la atención médica en un contexto de alto costo de vida.

Sin embargo, también significa que no habrá depósito del SSI durante agosto, por lo que conviene planificar ese dinero para evitar contratiempos el próximo mes.

¿Quiénes recibirán dos pagos del SSI en julio?

El beneficio aplica a las personas que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), un programa federal administrado por la Administración del Seguro Social para adultos mayores, personas con discapacidad y otros beneficiarios con ingresos y recursos limitados.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, los depósitos se realizarán en las siguientes fechas:

1 de julio de 2026 : pago correspondiente al mes de julio.

: pago correspondiente al mes de julio. 31 de julio de 2026: pago adelantado correspondiente a agosto.

Esto significa que los beneficiarios recibirán dos depósitos durante julio, pero el monto total anual de sus prestaciones no cambia.