Sube el precio del dólar en México hoy, pero cae a mínimos en Colombia

El precio del dólar arrancó este jueves 2 de julio muy movido.

En México volvió a subir y alcanzó su nivel más alto de la última semana, en Colombia cayó hasta su punto más bajo en cerca de diez años y en República Dominicana registró una ligera baja.

Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes un viaje próximo, estos valores pueden ayudarte a tomar una mejor decisión.

Por qué importa: Aunque el dólar no se mueve igual en todos los países, conocer el precio actualizado permite comparar opciones entre bancos y casas de cambio, donde las diferencias para comprar o vender pueden ser importantes.

Sube el precio del dólar en México, alcanza su nivel más alto de la última semana

De acuerdo con Banco de México, el tipo de cambio oficial se ubicó este jueves en 17.5368 pesos por dólar , su nivel más alto de la última semana.

, su nivel más alto de la última semana. En el mercado cambiario , el dólar se compra alrededor de 17.1569 pesos y se vende en 17.7799 pesos, aunque estos valores pueden variar entre establecimientos.

, el dólar se compra alrededor de 17.1569 pesos y se vende en 17.7799 pesos, aunque estos valores pueden variar entre establecimientos. En Banco Azteca, el dólar permanece en 16.30 pesos a la compra y subió a 18.19 pesos a la venta, manteniéndose por encima de los 18 pesos.

Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar distintas instituciones sigue siendo una buena alternativa para encontrar un mejor precio antes de realizar la operación.

Cae el dólar en Colombia y registra su nivel más bajo en 10 años