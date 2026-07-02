Sube el precio del dólar en México hoy, pero cae a mínimos en Colombia
Publicado el02/07/2026 a las 04:12
El precio del dólar arrancó este jueves 2 de julio muy movido.
- En México volvió a subir y alcanzó su nivel más alto de la última semana, en Colombia cayó hasta su punto más bajo en cerca de diez años y en República Dominicana registró una ligera baja.
Si vas a cambiar dinero, enviar remesas o tienes un viaje próximo, estos valores pueden ayudarte a tomar una mejor decisión.
Por qué importa: Aunque el dólar no se mueve igual en todos los países, conocer el precio actualizado permite comparar opciones entre bancos y casas de cambio, donde las diferencias para comprar o vender pueden ser importantes.
Sube el precio del dólar en México, alcanza su nivel más alto de la última semana
- De acuerdo con Banco de México, el tipo de cambio oficial se ubicó este jueves en 17.5368 pesos por dólar, su nivel más alto de la última semana.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra alrededor de 17.1569 pesos y se vende en 17.7799 pesos, aunque estos valores pueden variar entre establecimientos.
- En Banco Azteca, el dólar permanece en 16.30 pesos a la compra y subió a 18.19 pesos a la venta, manteniéndose por encima de los 18 pesos.
Para quienes necesitan cambiar dólares, comparar distintas instituciones sigue siendo una buena alternativa para encontrar un mejor precio antes de realizar la operación.
Cae el dólar en Colombia y registra su nivel más bajo en 10 años
- Según el Banco de la República, la tasa oficial descendió hasta 3.404,298 pesos colombianos, alcanzando su nivel más bajo en aproximadamente una década.
- Mientras tanto, en las casas de cambio de Bogotá el comportamiento fue ligeramente distinto. Actualmente compran dólares cerca de 3.500 pesos y los venden alrededor de 3.640 pesos.
Estas diferencias entre la tasa oficial y los valores del mercado cambiario son normales, ya que las casas de cambio fijan sus propios precios según la demanda y las condiciones de cada jornada.
En República Dominicana el dólar vuelve a registrar una ligera baja
- El Banco Central de la República Dominicana informó que la tasa oficial se ubicó en 58.6670 pesos dominicanos para la compra y 59.3405 pesos para la venta.
La nueva referencia representa una ligera baja frente a jornadas anteriores y mantiene un comportamiento estable durante los últimos días.
Como ocurre en otros países, los bancos y las casas de cambio pueden ofrecer precios diferentes dependiendo de la entidad y del momento en que se realice la operación.
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¿Qué conviene tener en cuenta con el dólar durante esta semana?
Esta semana, el comportamiento del dólar sigue mostrando diferencias entre los tres países.
- Si tienes pensado comprar o vender dólares durante los próximos días, lo más recomendable es revisar las cotizaciones del banco o la casa de cambio donde realizarás la operación, ya que los valores pueden modificarse a lo largo de la jornada.