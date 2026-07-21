Seguro Social deja a mujer sin beneficios por meses ¿Podría pasarte lo mismo? Lo que debes saber

Mary Gates pasó meses sin recibir sus pagos por discapacidad del Seguro Social después de volver temporalmente al trabajo.

Su caso muestra cómo una revisión laboral puede dejar a un beneficiario sin ingresos y sin respuestas claras durante semanas o meses.

Por qué importa: Para muchas personas, el pago por discapacidad es su principal fuente de ingresos. Un retraso puede dificultar el pago de la renta, los alimentos y los servicios básicos.

El caso de Mary Gates expone un problema que preocupa a más beneficiarios

Gates, de 59 años y residente de Washington D.C., comenzó un trabajo como parte de un programa de estudio y empleo.

Cuando el programa terminó en marzo de 2025, sus beneficios por discapacidad también dejaron de llegar, según WUSA9.

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La mujer aseguró que llamó repetidamente a la Administración del Seguro Social, pero no logró obtener una solución.

Mientras esperaba, acumuló facturas y temió perder su vivienda.

El caso comenzó a resolverse cuando Legal Aid DC intervino ante la SSA.

¿Por qué pueden suspender tus pagos por discapacidad del Seguro Social?