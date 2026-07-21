Seguro Social deja a mujer sin beneficios por meses ¿Podría pasarte lo mismo? Lo que debes saber
Publicado el21/07/2026 a las 05:42
Mary Gates pasó meses sin recibir sus pagos por discapacidad del Seguro Social después de volver temporalmente al trabajo.
- Su caso muestra cómo una revisión laboral puede dejar a un beneficiario sin ingresos y sin respuestas claras durante semanas o meses.
Por qué importa: Para muchas personas, el pago por discapacidad es su principal fuente de ingresos. Un retraso puede dificultar el pago de la renta, los alimentos y los servicios básicos.
El caso de Mary Gates expone un problema que preocupa a más beneficiarios
Gates, de 59 años y residente de Washington D.C., comenzó un trabajo como parte de un programa de estudio y empleo.
Cuando el programa terminó en marzo de 2025, sus beneficios por discapacidad también dejaron de llegar, según WUSA9.
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La mujer aseguró que llamó repetidamente a la Administración del Seguro Social, pero no logró obtener una solución.
- Mientras esperaba, acumuló facturas y temió perder su vivienda.
- El caso comenzó a resolverse cuando Legal Aid DC intervino ante la SSA.
¿Por qué pueden suspender tus pagos por discapacidad del Seguro Social?
La Administración del Seguro Social puede revisar los beneficios cuando una persona vuelve a trabajar o cambia sus ingresos.
También puede detener temporalmente un pago mientras verifica documentos o realiza una revisión médica.
Las causas más comunes incluyen:
- Regreso al trabajo
- Cambios en los ingresos
- Documentos pendientes
- Revisiones médicas
- Información laboral no reportada
Una suspensión no siempre significa que los beneficios fueron cancelados de forma definitiva.
¿Qué hacer si tu pago de SSI no llega?
La SSA recomienda actuar tan pronto como se detecte el retraso.
El beneficiario puede:
- Revisar su cuenta my Social Security
- Comunicarse con la SSA
- Confirmar si falta algún documento
- Reportar cambios laborales
- Guardar cartas y comprobantes
También es importante pedir una explicación por escrito sobre la suspensión o el retraso.
Una opción para recuperar los beneficios del SSI
La SSA ofrece la restitución acelerada, conocida como Expedited Reinstatement.
Este proceso puede ayudar a quienes perdieron sus beneficios por volver al trabajo y luego dejaron de trabajar debido a su discapacidad.
En algunos casos, la persona puede recibir hasta seis meses de pagos provisionales mientras la agencia revisa la solicitud.
La petición debe presentarse dentro de los cinco años posteriores al fin de los beneficios por motivos laborales.
Reportar cambios puede evitar más problemas
La SSA pide informar cuando una persona:
- Comienza un empleo
- Deja de trabajar
- Cambia de salario
- Reduce sus horas laborales
No reportar esos cambios puede provocar retrasos, suspensiones o pagos indebidos que después deberán devolverse.
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Qué deja este caso
Mary Gates logró recuperar sus pagos, pero solo después de meses de llamadas y ayuda legal.
- Su experiencia demuestra que actuar rápido, guardar documentos y conocer las opciones de la SSA puede evitar que un retraso se convierta en una crisis financiera.