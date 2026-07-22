El dólar sigue bajando en México y Colombia hoy 22/07 ¿Quiénes se benefician?
Publicado el22/07/2026 a las 04:31
El dólar arrancó este miércoles 22 de julio con nuevas bajas en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo estable.
- Los datos oficiales muestran que la moneda estadounidense volvió a perder valor en dos de los tres países analizados, aunque el comportamiento fue diferente en territorio dominicano.
Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de las remesas, los viajes, las compras internacionales y el cambio de divisas. Por eso, miles de personas siguen de cerca su comportamiento antes de comprar o vender dólares.
El dólar sigue bajando en México hoy 22/07
El Banco de México fijó el tipo de cambio oficial en 17.3975 pesos por dólar, manteniendo la tendencia a la baja observada en los últimos días.
El ajuste también se reflejó en el mercado cambiario, donde las casas de cambio y bancos ofrecieron precios más bajos para las operaciones con efectivo.
Precios de referencia para este miércoles 22 de julio:
Mercado cambiario:
- Compra: 17.08 pesos
- Venta: 17.64 pesos
Banco Azteca:
- Compra: 16.95 pesos
- Venta: 17.99 pesos
Aunque Banxico publica el tipo de cambio oficial, cada banco o casa de cambio establece sus propios precios para comprar y vender dólares, por lo que conviene comparar antes de realizar una operación.
El dólar oficial también cae en Colombia y las casas de cambio ajustan sus precios
En Colombia, el dólar también perdió terreno este miércoles. El Banco de la República informó una tasa oficial de 3.238,232 pesos colombianos por dólar, un nivel inferior al registrado en la jornada anterior.
La caída también llegó a las casas de cambio, donde los valores continuaron descendiendo.
Referencias del mercado cambiario:
- Compra: 3.300 pesos colombianos
- Venta: 3.450 pesos colombianos
Quienes cambian dólares en efectivo suelen encontrar diferencias entre establecimientos, ya que cada uno define sus precios de compra y venta según las condiciones del mercado.
República Dominicana: el dólar permanece estable
En República Dominicana el panorama fue distinto. El Banco Central mantuvo prácticamente sin cambios el precio oficial del dólar, reflejando una jornada de estabilidad.
Cotización oficial para este miércoles:
- Compra: 58.3428 pesos dominicanos
- Venta: 58.6688 pesos dominicanos
La ausencia de movimientos importantes significa que quienes reciben remesas o necesitan cambiar dólares encontraron valores muy similares a los de la jornada anterior.
TE PODRÍA INTERESAR: Jubilados reciben beneficios del Seguro Social el próximo 22/07 ¿Qué se sabe del aumento?
¿Por qué el precio del dólar cambia entre un país y otro?
Cada país tiene condiciones económicas distintas, por lo que el valor del dólar no se mueve de la misma manera en toda la región.
Además, el precio oficial que publican los bancos centrales sirve como referencia, mientras que bancos y casas de cambio fijan sus propias tasas para las operaciones con el público.
Este miércoles la tendencia fue clara: el dólar volvió a bajar en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo prácticamente estable, ofreciendo un panorama diferente para quienes siguen de cerca la evolución de la moneda estadounidense.