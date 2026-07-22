El dólar sigue bajando en México y Colombia hoy 22/07 ¿Quiénes se benefician?

El dólar arrancó este miércoles 22 de julio con nuevas bajas en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo estable.

Los datos oficiales muestran que la moneda estadounidense volvió a perder valor en dos de los tres países analizados, aunque el comportamiento fue diferente en territorio dominicano.

Por qué importa: El precio del dólar influye en el costo de las remesas, los viajes, las compras internacionales y el cambio de divisas. Por eso, miles de personas siguen de cerca su comportamiento antes de comprar o vender dólares.

El dólar sigue bajando en México hoy 22/07

El Banco de México fijó el tipo de cambio oficial en 17.3975 pesos por dólar, manteniendo la tendencia a la baja observada en los últimos días.

El ajuste también se reflejó en el mercado cambiario, donde las casas de cambio y bancos ofrecieron precios más bajos para las operaciones con efectivo.

Precios de referencia para este miércoles 22 de julio:

Mercado cambiario: