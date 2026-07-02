Malas noticias: Sube el impuesto a la gasolina en California, más presión al bolsillo de hispanos
Conductores de California comenzaron julio con un nuevo gasto. Desde el 1 de julio entró en vigor un aumento del impuesto a la gasolina, que pasó de 61.2 a 63.4 centavos por galón. Por qué importa: California ya tiene uno de los precios de gasolina más altos del país. El nuevo impuesto afecta especialmente a […]
Publicado el02/07/2026 a las 04:59
Conductores de California comenzaron julio con un nuevo gasto.
- Desde el 1 de julio entró en vigor un aumento del impuesto a la gasolina, que pasó de 61.2 a 63.4 centavos por galón.
Por qué importa: California ya tiene uno de los precios de gasolina más altos del país. El nuevo impuesto afecta especialmente a trabajadores que dependen de su vehículo para generar ingresos, como empleados de la construcción, jardineros, repartidores, camioneros y pequeños empresarios.
¿Cuánto sube realmente el costo de la gasolina en California?
El incremento es de 2.2 centavos por galón, pero se suma a un costo de vida que ya presiona el presupuesto de millones de familias.
- Para quienes utilizan el automóvil todos los días para trabajar, esos centavos terminan representando cientos de dólares adicionales al año.
El nuevo impuesto estatal quedó fijado en 63.4 centavos por galón, un aumento automático respecto al año anterior.
- Según AAA, el precio promedio de la gasolina regular en California es actualmente de US$5.401 por galón, mientras que el promedio nacional ronda los US$3.838, lo que mantiene al estado muy por encima del resto del país.
Un cálculo sencillo permite entender mejor el impacto del impuesto:
- Precio promedio actual: US$5.401 por galón.
- Impuesto estatal: US$0.634 por galón.
- Precio estimado sin ese impuesto estatal: US$4.767 por galón.
El impuesto puede representar casi US$400 al año
Tomando como referencia un conductor que consume aproximadamente 600 galones de gasolina al año, equivalente a recorrer unas 12,000 millas con un vehículo que rinde 20 millas por galón, el gasto anual sería el siguiente:
- Con el precio promedio actual: US$3,240.60
- Sin el impuesto estatal: US$2,860.20
La diferencia asciende a US$380.40 al año, cantidad que corresponde únicamente al impuesto estatal sobre la gasolina.
Para muchos hogares, ese dinero podría destinarse a alimentos, servicios, seguros o parte del pago de la renta.
Comunidad hispana será una de las más afectadas en California
En California, una gran parte de la comunidad latina depende del automóvil para desplazarse diariamente hacia sus centros de trabajo.
- Empleados de la construcción, jardinería, limpieza, agricultura, mantenimiento, entregas y otros oficios suelen recorrer largas distancias debido a que viven en zonas donde la vivienda resulta más accesible.
Camioneros y pequeños negocios también sentirán el impacto
Camioneros independientes, empresas de transporte, contratistas, repartidores y pequeños negocios que operan con flotillas deberán destinar más recursos para mantener sus operaciones.
- Aunque el incremento por galón parece reducido, el consumo de cientos o incluso miles de galones al mes puede traducirse en un gasto considerable para estos sectores.
En algunos casos, ese aumento termina reflejándose en el costo del transporte de mercancías y, eventualmente, en los precios que pagan los consumidores por distintos productos.
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Continúa el debate sobre el costo de vivir en California
El aumento del impuesto ha reavivado el debate sobre el elevado costo de vivir en California.
- Mientras algunos legisladores consideran que la medida representa una carga adicional para las familias y las pequeñas empresas, las autoridades estatales sostienen que estos recursos son necesarios para financiar el mantenimiento de carreteras, puentes e infraestructura de transporte.
Lo cierto es que, para millones de conductores, el ajuste ya comenzó a sentirse desde el inicio de julio.