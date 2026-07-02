Conductores de California comenzaron julio con un nuevo gasto.

Desde el 1 de julio entró en vigor un aumento del impuesto a la gasolina, que pasó de 61.2 a 63.4 centavos por galón.

Por qué importa: California ya tiene uno de los precios de gasolina más altos del país. El nuevo impuesto afecta especialmente a trabajadores que dependen de su vehículo para generar ingresos, como empleados de la construcción, jardineros, repartidores, camioneros y pequeños empresarios.

¿Cuánto sube realmente el costo de la gasolina en California?

El incremento es de 2.2 centavos por galón, pero se suma a un costo de vida que ya presiona el presupuesto de millones de familias.

Para quienes utilizan el automóvil todos los días para trabajar, esos centavos terminan representando cientos de dólares adicionales al año.

El nuevo impuesto estatal quedó fijado en 63.4 centavos por galón, un aumento automático respecto al año anterior.

Según AAA, el precio promedio de la gasolina regular en California es actualmente de US$5.401 por galón, mientras que el promedio nacional ronda los US$3.838, lo que mantiene al estado muy por encima del resto del país.

Un cálculo sencillo permite entender mejor el impacto del impuesto: