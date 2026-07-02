Baja la creación de empleo a solo 57.000 en junio, por debajo de lo esperado
La economía de Estados Unidos creó apenas 57,000 empleos en junio, menos de la mitad de los 115.000 que esperaban los analistas y muy por debajo de los 129.000 puestos registrados en mayo, según el informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Por qué importa: La desaceleración del mercado laboral podría reflejar una […]
Publicado el02/07/2026 a las 06:30
La economía de Estados Unidos creó apenas 57,000 empleos en junio, menos de la mitad de los 115.000 que esperaban los analistas y muy por debajo de los 129.000 puestos registrados en mayo, según el informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Por qué importa: La desaceleración del mercado laboral podría reflejar una menor contratación por parte de las empresas, aunque la tasa de desempleo bajó al 4.2%, impulsada principalmente por una reducción en la participación de trabajadores en la fuerza laboral.
La contratación perdió fuerza durante junio en EE.UU.
El informe de empleo mostró que la creación de puestos de trabajo se desaceleró de forma importante respecto a los meses anteriores.
- Durante junio se añadieron 57,000 empleos no agrícolas, una cifra que quedó muy por debajo de la previsión de 115,000 elaborada por economistas consultados por Dow Jones.
- Además, el dato de mayo fue revisado a la baja, pasando de 172,000 a 129,000 empleos, mientras que la cifra de abril también se redujo, de 179,000 a 148,000.
Con estas revisiones, el crecimiento del empleo en abril y mayo fue 74,000 puestos menor de lo que se había informado inicialmente.
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Tasa de desempleo bajó, pero por una menor participación laboral
A primera vista, el descenso de la tasa de desempleo podría interpretarse como una señal positiva.
- El indicador cayó de 4.3% a 4.2% durante junio.
- Sin embargo, el propio informe señala que esta disminución estuvo relacionada principalmente con una caída en la participación de la fuerza laboral, que descendió 0.3 puntos porcentuales hasta 61.5%, su nivel más bajo desde marzo de 2021.
Otro dato que llamó la atención fue la pérdida de 507,000 personas ocupadas, según la encuesta a los hogares utilizada para elaborar el informe.
Salud y servicios impulsaron la contratación en junio
El mayor crecimiento se registró en servicios profesionales y empresariales, con 36,000 nuevos empleos.
- La asistencia social añadió 25,000 puestos, mientras que el sector salud incorporó 22,000 trabajadores durante junio.
- En cuanto a los salarios, el ingreso promedio por hora de los trabajadores del sector privado aumentó 13 centavos, equivalente a un incremento mensual de 0.3%, hasta alcanzar 37.64 dólares por hora.
En comparación con junio del año pasado, el salario promedio registra un crecimiento de 3.5%.
Para los trabajadores de producción y aquellos que no ocupan puestos de supervisión, el salario promedio aumentó 7 centavos, ubicándose en 32.38 dólares por hora.
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Gobierno de Trump defiende que la economía sigue generando empleo
Tras la publicación del informe, el secretario interino de Trabajo, Keith Sonderling, aseguró que el mercado laboral continúa mostrando fortaleza.
- El funcionario afirmó que las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump y la Ley de Recortes Fiscales para las Familias Trabajadoras siguen favoreciendo la contratación en el sector privado.
- Según Sonderling, la actual administración ha generado más de 900,000 empleos y mantiene el empleo público en su nivel más bajo desde 1966.
- También destacó que el empleo manufacturero continúa recuperándose gracias al regreso de inversiones y a la repatriación de industrias estratégicas, mientras que los sectores de manufactura y construcción podrían seguir beneficiándose de las disposiciones fiscales permanentes.
Sin embargo, el informe de la BLS muestra un panorama mixto:
- Aunque junio marcó el cuarto mes consecutivo con crecimiento del empleo, el ritmo de contratación fue considerablemente menor al esperado y las revisiones a la baja de los meses anteriores sugieren una desaceleración del mercado laboral.