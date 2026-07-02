La economía de Estados Unidos creó apenas 57,000 empleos en junio, menos de la mitad de los 115.000 que esperaban los analistas y muy por debajo de los 129.000 puestos registrados en mayo, según el informe mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Por qué importa: La desaceleración del mercado laboral podría reflejar una menor contratación por parte de las empresas, aunque la tasa de desempleo bajó al 4.2%, impulsada principalmente por una reducción en la participación de trabajadores en la fuerza laboral.

La contratación perdió fuerza durante junio en EE.UU.

El informe de empleo mostró que la creación de puestos de trabajo se desaceleró de forma importante respecto a los meses anteriores.

Durante junio se añadieron 57,000 empleos no agrícolas , una cifra que quedó muy por debajo de la previsión de 115,000 elaborada por economistas consultados por Dow Jones.

, de 115,000 elaborada por economistas consultados por Dow Jones. Además, el dato de mayo fue revisado a la baja, pasando de 172,000 a 129,000 empleos, mientras que la cifra de abril también se redujo, de 179,000 a 148,000.

Con estas revisiones, el crecimiento del empleo en abril y mayo fue 74,000 puestos menor de lo que se había informado inicialmente.

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Tasa de desempleo bajó, pero por una menor participación laboral

A primera vista, el descenso de la tasa de desempleo podría interpretarse como una señal positiva.