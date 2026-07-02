Recién nacidos recibirán tarjetas especiales del Seguro Social 250 aniversario

Los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 recibirán una tarjeta conmemorativa del Seguro Social, anunció la Administración del Seguro Social (SSA).

Por qué importa: Será la primera tarjeta especial emitida por la agencia y se entregará automáticamente a los recién nacidos que califiquen, sin costo para las familias.

¿Quiénes recibirán la tarjeta conmemorativa del Seguro Social 2026?

La Administración del Seguro Social informó que la tarjeta especial estará disponible únicamente para los recién nacidos cuyo registro se realice entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 mediante el programa Enumeración al Nacer (EAB, por sus siglas en inglés).

Este programa permite que los padres soliciten el número de Seguro Social de su hijo al mismo tiempo que realizan el registro de nacimiento en hospitales, centros de maternidad o, en algunos estados, a través de parteras autorizadas.

La tarjeta conmemorativa tendrá la misma validez legal que cualquier otra emitida por la SSA y podrá utilizarse para todos los trámites oficiales que requieren un número de Seguro Social.

La edición especial solo estará disponible durante seis meses

Los bebés nacidos fuera de ese periodo recibirán una tarjeta tradicional, al igual que quienes soliciten un reemplazo o un duplicado más adelante, aunque hayan nacido durante las fechas de elegibilidad.

En otras palabras, la tarjeta conmemorativa solo se entregará una vez y exclusivamente como parte del registro inicial realizado mediante el programa Enumeración al Nacer.

La agencia explicó que esta edición limitada busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, sin modificar las funciones habituales del documento.