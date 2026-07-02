Recién nacidos recibirán tarjetas especiales del Seguro Social 250 aniversario
Publicado el02/07/2026 a las 05:40
Los bebés que nazcan en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 recibirán una tarjeta conmemorativa del Seguro Social, anunció la Administración del Seguro Social (SSA).
Por qué importa: Será la primera tarjeta especial emitida por la agencia y se entregará automáticamente a los recién nacidos que califiquen, sin costo para las familias.
¿Quiénes recibirán la tarjeta conmemorativa del Seguro Social 2026?
La Administración del Seguro Social informó que la tarjeta especial estará disponible únicamente para los recién nacidos cuyo registro se realice entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 mediante el programa Enumeración al Nacer (EAB, por sus siglas en inglés).
- Este programa permite que los padres soliciten el número de Seguro Social de su hijo al mismo tiempo que realizan el registro de nacimiento en hospitales, centros de maternidad o, en algunos estados, a través de parteras autorizadas.
- La tarjeta conmemorativa tendrá la misma validez legal que cualquier otra emitida por la SSA y podrá utilizarse para todos los trámites oficiales que requieren un número de Seguro Social.
La edición especial solo estará disponible durante seis meses
Los bebés nacidos fuera de ese periodo recibirán una tarjeta tradicional, al igual que quienes soliciten un reemplazo o un duplicado más adelante, aunque hayan nacido durante las fechas de elegibilidad.
- En otras palabras, la tarjeta conmemorativa solo se entregará una vez y exclusivamente como parte del registro inicial realizado mediante el programa Enumeración al Nacer.
La agencia explicó que esta edición limitada busca conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, sin modificar las funciones habituales del documento.
No tendrá costo y no será necesario hacer ningún trámite adicional
La Administración del Seguro Social indicó que las tarjetas conmemorativas se producirán sin costo adicional para las familias ni para los contribuyentes.
Al anunciar la medida, el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, afirmó que la edición especial reconoce un momento importante en la historia del país.
- «Freedom 250 celebra la rica historia de Estados Unidos y los momentos trascendentales que han forjado nuestra nación, incluida la creación del Seguro Social hace más de 90 años», señaló el funcionario en el comunicado oficial.
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La SSA alerta sobre posibles estafas relacionadas con la tarjeta
Junto con el anuncio, la Administración del Seguro Social pidió a los padres mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude.
- La agencia enfatizó que no será necesario registrarse, pagar dinero ni proporcionar información adicional para recibir la tarjeta conmemorativa.
- También recordó que la SSA nunca llama, envía mensajes de texto o correos electrónicos solicitando pagos o datos personales para emitir una tarjeta del Seguro Social.
Si alguna familia recibe comunicaciones sospechosas en nombre de la agencia o de terceros, la recomendación es reportarlas ante la Oficina del Inspector General de la SSA y consultar la información oficial sobre estafas disponible en ssa.gov/scam.