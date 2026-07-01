Empresarios latinos en Texas se arrepienten de votar por Trump ¿Hasta dónde llega el impacto económico?
Publicado el01/07/2026 a las 09:59
Algunos empresarios latinos en Texas dicen estar arrepentidos de haber votado por Donald Trump.
- Una encuesta del Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos (USHBC) revela que parte del apoyo inicial se ha debilitado por el aumento de los costos y la incertidumbre que enfrentan algunos negocios.
- NBC News también recogió testimonios de empresarios que aseguran que los aranceles y el temor a las redadas migratorias están complicando sus operaciones, especialmente en comunidades cercanas a la frontera con México.
Por qué importa: Los pequeños y medianos negocios son una parte clave de la economía de Texas. Si las empresas enfrentan mayores costos o dificultades para contratar personal, el impacto puede reflejarse en los precios, la inversión y el empleo en la región.
Confianza de algunos empresarios latinos comenzó a cambiar
Antes de las elecciones, casi el 70 % de los empresarios hispanos consultados por el Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos (USHBC) esperaba que las políticas de Donald Trump beneficiaran a sus negocios.
Sin embargo, esa confianza con Trump ha disminuido:
- El presidente y director ejecutivo de la organización, Javier Palomarez, explicó a NBC News que este cambio de percepción ya no se limita al sur de Texas y empieza a extenderse a otros empresarios latinos.
El informe refleja que muchos negocios siguen apoyando algunas medidas económicas, pero también expresan preocupación por el efecto que han tenido los aranceles y las políticas migratorias sobre sus operaciones diarias.
Aranceles y las redadas generan nuevas preocupaciones
Uno de los testimonios citados por NBC News es el de Mario, dueño de una empresa de construcción en McAllen, Texas, a pocos minutos de la frontera con México.
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El empresario esperaba que la nueva administración impulsara una economía más fuerte.
- En cambio, asegura que los aranceles han elevado el costo de los materiales de construcción y que algunos trabajadores con estatus legal tienen miedo de acudir a sus empleos por temor a las redadas migratorias.
- Según el reportaje, Mario incluso colocó letreros de «prohibido el paso» alrededor de una obra para que su equipo se sintiera más seguro mientras trabajaba.
«Cuando ves que detienen a personas que han hecho todo bien, es cuando empiezas a preguntarte: ¿elegimos a la persona correcta?», declaró el empresario.
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El impacto podría sentirse más allá de la frontera
Para el Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos, este tipo de preocupaciones podría afectar a un número mayor de pequeños y medianos negocios si los costos continúan aumentando y persiste la incertidumbre entre los trabajadores.
- Los empresarios consultados consideran que la falta de personal y el encarecimiento de algunos insumos pueden retrasar proyectos y reducir el crecimiento de sus empresas.
- El tema también cobra importancia porque llega antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando la economía y la inmigración volverán a estar entre las principales preocupaciones de los votantes.
Aunque la encuesta no representa la opinión de todos los empresarios latinos de Texas, sí muestra que parte del respaldo inicial hacia Donald Trump ha comenzado a cambiar.
En los próximos meses será clave observar si esa tendencia se mantiene o si las políticas económicas de la administración logran recuperar la confianza de este sector.