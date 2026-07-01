Empresarios latinos en Texas se arrepienten de votar por Trump ¿Hasta dónde llega el impacto económico?

Algunos empresarios latinos en Texas dicen estar arrepentidos de haber votado por Donald Trump.

Una encuesta del Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos (USHBC) revela que parte del apoyo inicial se ha debilitado por el aumento de los costos y la incertidumbre que enfrentan algunos negocios.

NBC News también recogió testimonios de empresarios que aseguran que los aranceles y el temor a las redadas migratorias están complicando sus operaciones, especialmente en comunidades cercanas a la frontera con México.

Por qué importa: Los pequeños y medianos negocios son una parte clave de la economía de Texas. Si las empresas enfrentan mayores costos o dificultades para contratar personal, el impacto puede reflejarse en los precios, la inversión y el empleo en la región.

Confianza de algunos empresarios latinos comenzó a cambiar

Antes de las elecciones, casi el 70 % de los empresarios hispanos consultados por el Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos (USHBC) esperaba que las políticas de Donald Trump beneficiaran a sus negocios.

Sin embargo, esa confianza con Trump ha disminuido:

El presidente y director ejecutivo de la organización, Javier Palomarez, explicó a NBC News que este cambio de percepción ya no se limita al sur de Texas y empieza a extenderse a otros empresarios latinos.

El informe refleja que muchos negocios siguen apoyando algunas medidas económicas, pero también expresan preocupación por el efecto que han tenido los aranceles y las políticas migratorias sobre sus operaciones diarias.

Aranceles y las redadas generan nuevas preocupaciones