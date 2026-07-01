Mamdani consigue presupuesto para «inversiones históricas» en viviendas de Nueva York
Publicado el01/07/2026 a las 09:38
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un acuerdo para sacar adelante un presupuesto de 125.800 millones de dólares que incluye nuevas inversiones para ampliar el acceso a viviendas asequible.
- El acuerdo, alcanzado con el Concejo Municipal para el año fiscal 2027, también contempla recursos para transporte, asistencia alimentaria, salud mental y otros programas sociales.
Por qué importa: El costo de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para los neoyorquinos.
- Este presupuesto busca aumentar la ayuda para el alquiler, preservar más viviendas asequibles y ofrecer nuevos apoyos a familias que enfrentan dificultades para permanecer en la ciudad.
La vivienda recibe una de las mayores inversiones del presupuesto
Uno de los principales anuncios es la creación de un nuevo programa de asistencia para el alquiler administrado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda.
- El presupuesto destina 175 millones de dólares para poner en marcha esta iniciativa durante el año fiscal 2027 y establece una inversión base de 125 millones de dólares para los años siguientes.
- Además, la ciudad incrementará los recursos destinados a preservar viviendas asequibles mediante programas de apoyo al alquiler y servicios para residentes, una medida que permitirá proteger más de 200 viviendas adicionales cada año.
También se reforzará el programa de estabilidad habitacional, que entrega pequeñas ayudas económicas a sobrevivientes de violencia doméstica, sexual o de género para evitar que pierdan su vivienda.
También habrá más apoyo para transporte y alimentación en Nueva York
El acuerdo no solo pone el foco en la vivienda.
- El presupuesto amplía la inversión para Community Food Connection, programa que respalda a más de 700 comedores comunitarios y bancos de alimentos que atienden a más de un millón de personas cada año.
- Otra medida busca hacer más accesible el transporte público mediante la ampliación del programa Fair Fares NYC, que ofrece descuentos en las tarifas del metro y los autobuses.
Con el nuevo presupuesto, más neoyorquinos podrán acceder al beneficio gracias al aumento del límite de ingresos para participar en el programa.
También se destinarán recursos adicionales para brindar asesoría financiera, técnica y legal a propietarios de viviendas que enfrentan el riesgo de perder sus casas.
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Mamdani defiende un presupuesto de vivienda en Nueva York sin recortes
Durante el anuncio, el alcalde Zohran Kwame Mamdani afirmó que la ciudad logró equilibrar las cuentas sin aplicar medidas de austeridad.
- «Equilibramos este presupuesto sin recurrir a la austeridad. Protegimos los servicios esenciales para los neoyorquinos, al tiempo que restablecimos la transparencia en las finanzas de la ciudad», señaló el alcalde en un comunicado oficial.
- Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, aseguró que el acuerdo demuestra que es posible mantener unas finanzas responsables mientras se realizan inversiones que ayuden a las familias trabajadoras.
El presupuesto todavía debe completar el proceso formal de aprobación, pero el acuerdo alcanzado entre la Alcaldía y el Concejo representa el paso más importante para su entrada en vigor.