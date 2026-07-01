Mamdani consigue presupuesto para «inversiones históricas» en viviendas de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un acuerdo para sacar adelante un presupuesto de 125.800 millones de dólares que incluye nuevas inversiones para ampliar el acceso a viviendas asequible.

El acuerdo, alcanzado con el Concejo Municipal para el año fiscal 2027, también contempla recursos para transporte, asistencia alimentaria, salud mental y otros programas sociales.

Por qué importa: El costo de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para los neoyorquinos.

Este presupuesto busca aumentar la ayuda para el alquiler, preservar más viviendas asequibles y ofrecer nuevos apoyos a familias que enfrentan dificultades para permanecer en la ciudad.

La vivienda recibe una de las mayores inversiones del presupuesto

Uno de los principales anuncios es la creación de un nuevo programa de asistencia para el alquiler administrado por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda.

El presupuesto destina 175 millones de dólares para poner en marcha esta iniciativa durante el año fiscal 2027 y establece una inversión base de 125 millones de dólares para los años siguientes.

para poner en marcha esta iniciativa durante el año fiscal 2027 y establece una inversión base de 125 millones de dólares para los años siguientes. Además, la ciudad incrementará los recursos destinados a preservar viviendas asequibles mediante programas de apoyo al alquiler y servicios para residentes, una medida que permitirá proteger más de 200 viviendas adicionales cada año.

También se reforzará el programa de estabilidad habitacional, que entrega pequeñas ayudas económicas a sobrevivientes de violencia doméstica, sexual o de género para evitar que pierdan su vivienda.

También habrá más apoyo para transporte y alimentación en Nueva York