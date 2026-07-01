Trump declaró más de 1.000 millones en ingresos de cripto ¿Te parece justo con la situación económica?

Las criptomonedas ya son uno de los negocios más rentables de Donald Trump.

El presidente declaró más de 1.000 millones de dólares en ingresos vinculados a este mercado, según su más reciente declaración financiera publicada por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE).

El informe también confirma que sus empresas inmobiliarias, clubes privados y otros negocios continúan generando millones de dólares, mientras su patrimonio personal sigue creciendo durante su segundo mandato.

Por qué importa: El informe vuelve a poner el foco sobre la relación entre las políticas que impulsa la Casa Blanca para el sector de las criptomonedas y los millonarios ingresos que el propio presidente obtiene de ese mercado.

La divulgación coincide con el impulso que la administración Trump ha dado al mercado de las criptomonedas.

Los ingresos de Trump por criptomonedas ya representan una fuente millonaria de

La declaración financiera, de más de 900 páginas, muestra que Trump obtuvo más de 500 millones de dólares gracias a World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas cofundada por miembros de su familia.

Ver este video en su propia página →

Además, reportó 635 millones de dólares en regalías por Celebration Coins, un proyecto relacionado con CIC Digital LLC, empresa vinculada a sus monedas meme, según Bloomberg.

En conjunto, ambas operaciones superan los 1.000 millones de dólares, consolidando a las criptomonedas como uno de los negocios más importantes del presidente.