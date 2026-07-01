Trump declaró más de 1.000 millones en ingresos de cripto ¿Te parece justo con la situación económica?
Publicado el01/07/2026 a las 08:21
Las criptomonedas ya son uno de los negocios más rentables de Donald Trump.
- El presidente declaró más de 1.000 millones de dólares en ingresos vinculados a este mercado, según su más reciente declaración financiera publicada por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE).
- El informe también confirma que sus empresas inmobiliarias, clubes privados y otros negocios continúan generando millones de dólares, mientras su patrimonio personal sigue creciendo durante su segundo mandato.
Por qué importa: El informe vuelve a poner el foco sobre la relación entre las políticas que impulsa la Casa Blanca para el sector de las criptomonedas y los millonarios ingresos que el propio presidente obtiene de ese mercado.
- La divulgación coincide con el impulso que la administración Trump ha dado al mercado de las criptomonedas.
Los ingresos de Trump por criptomonedas ya representan una fuente millonaria de
La declaración financiera, de más de 900 páginas, muestra que Trump obtuvo más de 500 millones de dólares gracias a World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas cofundada por miembros de su familia.
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- Además, reportó 635 millones de dólares en regalías por Celebration Coins, un proyecto relacionado con CIC Digital LLC, empresa vinculada a sus monedas meme, según Bloomberg.
En conjunto, ambas operaciones superan los 1.000 millones de dólares, consolidando a las criptomonedas como uno de los negocios más importantes del presidente.
Sus propiedades y la marca Trump siguen generando ganancias
Las criptomonedas no son la única fuente de ingresos del mandatario. El informe también refleja ganancias por sus propiedades, clubes privados y acuerdos comerciales.
- Entre ellos destaca Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, que generó más de 77 millones de dólares durante el periodo reportado.
- La declaración también incluye ingresos por la venta de productos con la marca Trump, como zapatillas deportivas, Biblias y relojes.
Solo el acuerdo comercial de los relojes le dejó 4,7 millones de dólares, según la documentación oficial.
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La Casa Blanca defiende sus políticas sobre criptomonedas
La publicación del informe reavivó las críticas sobre un posible conflicto de interés entre los negocios del presidente y las decisiones de su administración.
- La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, respondió a FOX Business que las políticas sobre criptomonedas buscan impulsar la innovación y el crecimiento económico de Estados Unidos, no beneficiar al presidente.
Mientras tanto, la fortuna de Trump continúa aumentando: Forbes estima que su patrimonio pasó de 2.300 millones de dólares en 2024 a cerca de 6.000 millones de dólares.
La declaración financiera no señala ninguna irregularidad, pero sí confirma que las criptomonedas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de los negocios del presidente, un tema que probablemente seguirá generando debate.