¿Tu cheque está por debajo de $2,086? Esto determina cuánto paga el Seguro Social

El cheque promedio de un trabajador jubilado llegó a $2.085,98 mensuales en julio, según los datos más recientes de la Administración del Seguro Social (SSA).

Pero recibir menos de esa cantidad no significa que exista un error: el monto de cada jubilado depende principalmente de cuánto ganó durante su vida laboral y de cuándo decidió comenzar a cobrar.

Ponte al día:

Este miércoles 19 de agosto llega una nueva ronda de pagos para beneficiarios del calendario regular nacidos entre los días 11 y 20.

El $2.086 es un promedio, no la cantidad que todos recibirán.

Por qué importa: Dos personas que cobran beneficios de jubilación pueden recibir cheques muy diferentes cada mes.

Conocer qué determina el cálculo permite entender por qué un pago puede quedar por debajo del promedio y por qué algunos jubilados pueden superar ampliamente esa cifra.

Tus años de trabajo tienen un peso importante en los beneficios del Seguro Social

El Seguro Social utiliza el historial laboral para determinar cuánto corresponde a cada trabajador.

La SSA toma en cuenta los 35 años con mayores ingresos ajustados para calcular el beneficio. Por eso, tener años con ingresos bajos, o no acumular 35 años de ganancias, puede terminar afectando el monto mensual.

En términos sencillos: no existe un cheque estándar de jubilación.