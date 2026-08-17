¿Tu cheque está por debajo de $2,086? Esto determina cuánto paga el Seguro Social
Publicado el17/08/2026 a las 06:20
El cheque promedio de un trabajador jubilado llegó a $2.085,98 mensuales en julio, según los datos más recientes de la Administración del Seguro Social (SSA).
- Pero recibir menos de esa cantidad no significa que exista un error: el monto de cada jubilado depende principalmente de cuánto ganó durante su vida laboral y de cuándo decidió comenzar a cobrar.
Ponte al día:
- Este miércoles 19 de agosto llega una nueva ronda de pagos para beneficiarios del calendario regular nacidos entre los días 11 y 20.
- El $2.086 es un promedio, no la cantidad que todos recibirán.
Por qué importa: Dos personas que cobran beneficios de jubilación pueden recibir cheques muy diferentes cada mes.
Conocer qué determina el cálculo permite entender por qué un pago puede quedar por debajo del promedio y por qué algunos jubilados pueden superar ampliamente esa cifra.
Tus años de trabajo tienen un peso importante en los beneficios del Seguro Social
El Seguro Social utiliza el historial laboral para determinar cuánto corresponde a cada trabajador.
La SSA toma en cuenta los 35 años con mayores ingresos ajustados para calcular el beneficio. Por eso, tener años con ingresos bajos, o no acumular 35 años de ganancias, puede terminar afectando el monto mensual.
En términos sencillos: no existe un cheque estándar de jubilación.
- Una persona que tuvo mayores ingresos sujetos al Seguro Social durante buena parte de su carrera puede recibir más que alguien con salarios más bajos o un historial laboral más corto.
- Además, en 2026 solamente se consideran ingresos laborales hasta $184.500 para efectos del Seguro Social. Ganar por encima de ese límite no continúa aumentando el beneficio.
Empezar a cobrar a los 62 o esperar hasta los 70: lo que cambia el monto del cheque
La edad elegida para comenzar los beneficios puede marcar una diferencia considerable.
El Seguro Social permite solicitar la jubilación desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la plena edad de jubilación reduce el beneficio.
Por el contrario, esperar después de la plena edad permite aumentar el pago mediante créditos por jubilación aplazada hasta los 70 años. Después de los 70, esperar más tiempo ya no genera un aumento adicional.
La diferencia aparece claramente en los máximos de 2026. Para una persona que ganó el máximo tributable cada año desde los 22 años, la SSA presenta estos ejemplos:
- A los 62 años: hasta $2.969
- Plena edad de jubilación: hasta $4.152
- A los 70 años: hasta $5.181
Son cantidades máximas bajo condiciones específicas, no pagos garantizados. La propia SSA advierte que el beneficio puede ser menor cuando los ingresos laborales estuvieron por debajo del máximo tributable.
Seguir trabajando también puede cambiar lo que recibes de la SSA
Cobrar el Seguro Social no necesariamente significa dejar de trabajar. Sin embargo, quienes todavía no alcanzaron su plena edad de jubilación deben prestar atención a sus ingresos.
- En 2026, el límite anual para una persona que estará por debajo de esa edad durante todo el año es de $24.480. Por cada $2 ganados sobre esa cantidad, la SSA retiene $1 de los beneficios.
Para quienes alcanzan su plena edad de jubilación durante 2026, el límite aumenta a $65.160 para los meses anteriores a alcanzarla y se retiene $1 por cada $3 ganados sobre ese monto. Desde el mes en que se alcanza la plena edad de jubilación, los ingresos laborales dejan de reducir los beneficios bajo esta regla.
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Tu propio cheque es más útil que comparar promedios
Los $2,086 sirven para tener una referencia de lo que están recibiendo actualmente los trabajadores jubilados, pero no permiten determinar cuánto debería cobrar una persona específica.
La manera más útil de comprobarlo es revisar la estimación individual en una cuenta my Social Security, donde la SSA permite consultar proyecciones basadas en el historial real de ingresos y comparar cómo cambia el beneficio dependiendo de cuándo se solicite.
Lo que viene: Si tu pago está por debajo del promedio, el historial de ingresos y la edad en que comenzaste a cobrar pueden explicar buena parte de la diferencia.
Antes de comparar tu cheque con los $2.086, revisa tu estimación personal: ese número refleja tu propio historial y no el promedio de millones de jubilados.