Seguro Social acelera beneficios por discapacidad: 14 nuevas condiciones entran a la lista

La Administración del Seguro Social (SSA) agregó 14 condiciones médicas graves a su programa de vía rápida para solicitudes de discapacidad.

La actualización eleva a 314 el número de afecciones incluidas en la lista de Compassionate Allowances (CAL).

Por qué importa: las personas con diagnósticos incluidos en esta lista pueden tener un procesamiento más rápido de sus solicitudes de beneficios por discapacidad, al permitir que la SSA identifique casos que cumplen con los estándares establecidos.

14 nuevas condiciones entran al proceso acelerado del Seguro Social

La SSA anunció en un comunicado oficial el 11 de agosto que incorporó las siguientes afecciones:

Deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1

Síndrome de Aicardi

Síndrome de Baraitser-Winter

Síndrome de Beare-Stevenson Cutis Gyrata

Síndrome de Bohring-Opitz

Trastornos genéticos relacionados con CASK

Linfoma hepatoesplénico de células T

Enfermedad de Lafora

Convulsiones parciales migratorias malignas de la infancia (MMPSI)

Síndrome OPHN1

Sarcoma cardíaco primario

Melanoma maligno intracraneal primario

Melanoma uveal con metástasis

Síndrome de Warburg Micro

Con estas incorporaciones, Compassionate Allowances alcanza 314 condiciones.

Estar en la lista no garantiza automáticamente los beneficios

La inclusión de un diagnóstico en CAL no significa que una persona reciba automáticamente beneficios por discapacidad.