Seguro Social acelera beneficios por discapacidad: 14 nuevas condiciones entran a la lista
Publicado el12/08/2026 a las 06:14
La Administración del Seguro Social (SSA) agregó 14 condiciones médicas graves a su programa de vía rápida para solicitudes de discapacidad.
- La actualización eleva a 314 el número de afecciones incluidas en la lista de Compassionate Allowances (CAL).
Por qué importa: las personas con diagnósticos incluidos en esta lista pueden tener un procesamiento más rápido de sus solicitudes de beneficios por discapacidad, al permitir que la SSA identifique casos que cumplen con los estándares establecidos.
14 nuevas condiciones entran al proceso acelerado del Seguro Social
La SSA anunció en un comunicado oficial el 11 de agosto que incorporó las siguientes afecciones:
- Deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1
- Síndrome de Aicardi
- Síndrome de Baraitser-Winter
- Síndrome de Beare-Stevenson Cutis Gyrata
- Síndrome de Bohring-Opitz
- Trastornos genéticos relacionados con CASK
- Linfoma hepatoesplénico de células T
- Enfermedad de Lafora
- Convulsiones parciales migratorias malignas de la infancia (MMPSI)
- Síndrome OPHN1
- Sarcoma cardíaco primario
- Melanoma maligno intracraneal primario
- Melanoma uveal con metástasis
- Síndrome de Warburg Micro
Con estas incorporaciones, Compassionate Allowances alcanza 314 condiciones.
Estar en la lista no garantiza automáticamente los beneficios
La inclusión de un diagnóstico en CAL no significa que una persona reciba automáticamente beneficios por discapacidad.
- El programa permite a la SSA identificar rápidamente enfermedades y condiciones médicas graves que cumplen con el estándar legal para recibir estos beneficios y acelerar el procesamiento de la solicitud.
- Cuando una persona presenta una solicitud por discapacidad, el Seguro Social debe obtener sus registros médicos para determinar si cumple con los requisitos.
La agencia también utiliza tecnología para detectar posibles casos de Compassionate Allowances. A través de su programa Health IT, puede recibir electrónicamente determinados registros médicos para ayudar a que las decisiones sean más rápidas y precisas.
Más de 1.2 millones han sido aprobados mediante esta vía
Desde que comenzó la iniciativa CAL, más de 1.2 millones de personas con discapacidades graves han sido aprobadas mediante este proceso acelerado, de acuerdo con la SSA.
- “Compassionate Allowances elimina trámites burocráticos y nos permite brindar apoyo a personas que enfrentan diagnósticos que les cambian la vida y necesitan ayuda rápidamente”, señaló el comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano, en el comunicado.
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¿Cómo solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social?
Las personas pueden presentar una solicitud de beneficios por discapacidad a través del sitio oficial de la Administración del Seguro Social.
La SSA también mantiene en su página de Compassionate Allowances la lista completa de las 314 condiciones contempladas actualmente.
Lo que viene: quienes tengan alguno de los 14 diagnósticos recién incorporados pueden revisar los requisitos de la SSA y conocer cómo funciona el proceso acelerado antes de presentar o continuar su solicitud.