¿Tu cheque del Seguro Social es bajo? Podrías calificar para SSI de hasta $994 al mes
Publicado el10/08/2026 a las 06:51
Las hispanos que reciben un cheque bajo del Seguro Social también podrían calificar para SSI, una ayuda federal que en 2026 puede pagar hasta $994 al mes a una persona elegible.
- Sin embargo, no se trata de un segundo cheque automático: la cantidad depende de los ingresos, recursos y situación de cada beneficiario.
Por qué importa: Recibir Seguro Social no impide necesariamente obtener SSI. Para quienes viven con ingresos limitados, este programa puede representar una ayuda adicional para cubrir gastos cotidianos.
Puedes recibir Seguro Social y SSI al mismo tiempo
El Supplemental Security Income (SSI) es un programa administrado por la Administración del Seguro Social (SSA) para personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, o que cumplen los requisitos por discapacidad o ceguera.
Una diferencia importante es que SSI no funciona igual que los beneficios de jubilación del Seguro Social. No depende de cuánto tiempo trabajaste o cuánto pagaste en impuestos del Seguro Social.
En 2026, los pagos federales máximos de SSI son:
- $994 al mes: una persona elegible
- $1,491 al mes: una pareja elegible
La SSA confirma que es posible recibir Seguro Social y SSI simultáneamente. Sin embargo, el dinero que una persona ya recibe del Seguro Social se considera al calcular su elegibilidad y la cantidad de SSI que puede obtener.
Por eso, alguien que recibe $700 u $800 del Seguro Social no debe asumir que recibirá otros $994 completos.
¿Cómo saber si podrías calificar para SSI?
Recibir un cheque pequeño del Seguro Social no garantiza la ayuda. La SSA revisa diferentes factores antes de aprobar una solicitud.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener 65 años o más, o cumplir las condiciones por discapacidad o ceguera.
- Tener ingresos limitados.
- Contar con recursos limitados.
- Cumplir los requisitos de ciudadanía o las categorías migratorias permitidas.
- Cumplir los requisitos de residencia establecidos por el programa.
Uno de los puntos que más puede generar confusión es el límite de recursos.
La SSA establece actualmente un límite de $2,000 para una persona y $3,000 para una pareja.
Eso no significa que absolutamente todo lo que tienes cuenta para alcanzar ese límite. Por ejemplo, la SSA generalmente excluye la vivienda principal y un vehículo utilizado por el hogar, además de otros recursos contemplados en sus reglas.
Por eso, una persona no debería descartarse automáticamente por ser propietaria de su casa o tener un automóvil.
Los $994 son el máximo, pero podrías recibir menos
La cantidad que recibe cada beneficiario puede ser considerablemente menor que el máximo anunciado.
La SSA considera diferentes tipos de ingresos, incluidos los beneficios del Seguro Social, al determinar cuánto pagará de SSI. También pueden influir factores relacionados con la situación familiar y de vivienda.
Las estadísticas oficiales ayudan a poner los $994 en perspectiva.
- Aunque ese es el máximo federal para una persona en 2026, el pago promedio de SSI rondaba los $712 mensuales en mayo. Entre las personas de 65 años o más, el promedio estaba alrededor de $568 mensuales, según datos de la SSA.
Además, algunos estados agregan un suplemento al beneficio federal, por lo que el pago puede variar dependiendo del lugar donde viva el beneficiario.
TE PUEDE INTERESAR: Pago del Seguro Social llega el 12 de agosto con un aumento en debate: lo que debes saber
¿Cómo solicitar SSI si crees que cumples los requisitos?
Si recibes poco del Seguro Social y tienes ingresos y recursos limitados, puedes verificar tu posible elegibilidad directamente con la SSA.
- Para el proceso puede ser necesario proporcionar información relacionada con tus ingresos, cuentas bancarias y otros recursos, vivienda, estado civil y beneficios que ya recibes.
- Cuando la solicitud está relacionada con una discapacidad, también puede requerirse información médica.
La SSA es quien finalmente determina si una persona cumple los requisitos y cuánto puede recibir.
Por eso, más que fijarse únicamente en el cheque actual del Seguro Social, conviene revisar el panorama completo: edad, ingresos, recursos y situación personal.
Lo que viene: Los beneficios de SSI se actualizan con el ajuste anual por costo de vida. Para 2026, el máximo federal aumentó a $994 para una persona y $1,491 para una pareja elegible.
Para quienes viven con un cheque reducido del Seguro Social, comprobar la elegibilidad puede revelar una ayuda que no estaban recibiendo.