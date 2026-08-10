¿Tu cheque del Seguro Social es bajo? Podrías calificar para SSI de hasta $994 al mes

Las hispanos que reciben un cheque bajo del Seguro Social también podrían calificar para SSI, una ayuda federal que en 2026 puede pagar hasta $994 al mes a una persona elegible.

Sin embargo, no se trata de un segundo cheque automático: la cantidad depende de los ingresos, recursos y situación de cada beneficiario.

Por qué importa: Recibir Seguro Social no impide necesariamente obtener SSI. Para quienes viven con ingresos limitados, este programa puede representar una ayuda adicional para cubrir gastos cotidianos.

Puedes recibir Seguro Social y SSI al mismo tiempo

El Supplemental Security Income (SSI) es un programa administrado por la Administración del Seguro Social (SSA) para personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, o que cumplen los requisitos por discapacidad o ceguera.

Una diferencia importante es que SSI no funciona igual que los beneficios de jubilación del Seguro Social. No depende de cuánto tiempo trabajaste o cuánto pagaste en impuestos del Seguro Social.

En 2026, los pagos federales máximos de SSI son:

$994 al mes: una persona elegible

$1,491 al mes: una pareja elegible

La SSA confirma que es posible recibir Seguro Social y SSI simultáneamente. Sin embargo, el dinero que una persona ya recibe del Seguro Social se considera al calcular su elegibilidad y la cantidad de SSI que puede obtener.

Por eso, alguien que recibe $700 u $800 del Seguro Social no debe asumir que recibirá otros $994 completos.