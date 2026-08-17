Atención Seguro Social: Cheques con promedio de $2.086 llegan el miércoles 19

Una nueva ronda de pagos del Seguro Social llegará este miércoles 19 de agosto. El depósito corresponde a quienes reciben beneficios bajo el calendario regular y cumplen años entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

Por qué importa: Los trabajadores jubilados recibieron un beneficio mensual promedio de $2.085,98 en julio, según los datos más recientes de la Administración del Seguro Social (SSA).

Sin embargo, el cheque de cada persona puede estar por encima o por debajo de los $2.086, ya que esa cifra es un promedio y no un pago fijo para todos los beneficiarios.

Quién recibe el pago del Seguro Social el 19 de agosto

El calendario oficial de la SSA establece tres rondas mensuales para buena parte de quienes reciben beneficios, organizadas según el día de nacimiento.

En agosto, el calendario queda así:

12 de agosto: cumpleaños del 1 al 10 – Pagado

19 de agosto: cumpleaños del 11 al 20

26 de agosto: cumpleaños del 21 al 31

Esto significa que quienes pertenecen al segundo grupo deben estar atentos a su pago este miércoles. Después quedará pendiente la última ronda del mes, programada para el miércoles 26 de agosto.

El calendario también contempla una regla diferente para quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 o cobran tanto Seguro Social como Supplemental Security Income (SSI). En esos casos, el Seguro Social se paga el día 3 y el SSI el día 1, de acuerdo con la SSA.