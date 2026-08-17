El peso sigue más fuerte que el dólar en México hoy 17/08, sin cambios en Colombia y RD

México arrancó la semana con otro pequeño alivio para quienes necesitan comprar dólares: la moneda estadounidense volvió a bajar. En Colombia y República Dominicana, en cambio, los precios prácticamente no se movieron este lunes.

Por qué importa: Mientras comprar dólares puede resultar un poco más favorable en México, quienes reciben remesas pueden obtener menos pesos por el mismo envío.

En Colombia y RD, la estabilidad evita por ahora cambios importantes en lo que reciben o pagan las familias.

Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 17 de agosto

Dólar en México

El peso mexicano sigue más fuerte que el dólar este lunes. Según los datos proporcionados de Banxico, la moneda estadounidense se encuentra en 17.0218 pesos mexicanos.

Los precios para comprar y vender dólares también bajaron en el mercado cambiario:

Compra: $16.72

Venta: $17.28

En Banco Azteca, los valores de este lunes son: