El peso sigue más fuerte que el dólar en México hoy 17/08, sin cambios en Colombia y RD
Publicado el17/08/2026 a las 04:18
México arrancó la semana con otro pequeño alivio para quienes necesitan comprar dólares: la moneda estadounidense volvió a bajar. En Colombia y República Dominicana, en cambio, los precios prácticamente no se movieron este lunes.
Por qué importa: Mientras comprar dólares puede resultar un poco más favorable en México, quienes reciben remesas pueden obtener menos pesos por el mismo envío.
En Colombia y RD, la estabilidad evita por ahora cambios importantes en lo que reciben o pagan las familias.
Así arrancó el dólar en México, Colombia y RD hoy 17 de agosto
Dólar en México
El peso mexicano sigue más fuerte que el dólar este lunes. Según los datos proporcionados de Banxico, la moneda estadounidense se encuentra en 17.0218 pesos mexicanos.
Los precios para comprar y vender dólares también bajaron en el mercado cambiario:
- Compra: $16.72
- Venta: $17.28
En Banco Azteca, los valores de este lunes son:
- Compra: $16.70
- Venta: $17.79
Para quienes necesitan dólares, estas diferencias son importantes. El precio que finalmente paga una persona puede cambiar dependiendo del banco o del lugar donde realice la operación.
Tipo de cambio en Colombia
En Colombia, el dólar sigue estable al comenzar la semana. Según los datos proporcionados del Banco de la República, este lunes se encuentra en 3.127,456 pesos colombianos.
En el mercado cambiario de Bogotá, los precios son:
- Compra: $3.250
- Venta: $3.320
Esto significa que una persona que llega con dólares para cambiarlos recibe un precio diferente al que debe pagar alguien que quiere comprarlos.
Cotización del dólar en República Dominicana
En República Dominicana tampoco hubo cambios este lunes, de acuerdo con los datos proporcionados del Banco Central.
Los precios se mantienen en:
- Compra: RD$58.51
- Venta: RD$58.81
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El precio que recibes depende de dónde cambies tus dólares
El comienzo de la semana deja así una diferencia clara entre los tres países: el dólar volvió a bajar en México, mientras que en Colombia y República Dominicana se mantiene estable.
Para quienes compran dólares, reciben remesas o cambian dinero con frecuencia, revisar los precios disponibles antes de realizar una operación puede ser especialmente importante, ya que el monto final puede variar según el lugar elegido.
Lo que sigue: ¿A quién beneficia realmente el dólar más barato en México? Revisa cómo la baja de hoy puede cambiar lo que pagas al comprar dólares y cuánto dinero reciben las familias por sus remesas.