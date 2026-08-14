Dólar en mínimos en México: qué significa para tu bolsillo hoy

El dólar sigue en niveles bajos en México este viernes 14 de agosto, mientras que en Colombia y República Dominicana el precio se mantiene estable. Para quienes compran dólares, reciben remesas o necesitan cambiar dinero, el comportamiento de hoy puede tener efectos distintos en el bolsillo.

Ponte al día:

En México, Banxico ubica el dólar en 17.053 pesos , mientras que en el mercado cambiario se encuentra en $16.83 para la compra y $17.29 para la venta. Banco Azteca, por su parte, ofrece $16.75 para la compra y $17.84 para la venta.

, mientras que en el mercado cambiario se encuentra en $16.83 para la compra y $17.29 para la venta. Banco Azteca, por su parte, ofrece $16.75 para la compra y $17.84 para la venta. En Colombia, el precio promedio negociado del dólar se mantiene estable en 3.127,776 pesos colombianos, según el Banco de la República. En Bogotá, se compra alrededor de $3.200 y se vende en $3.340.

En República Dominicana también hay estabilidad: el dólar está en RD$58.45 para la compra y RD$58.74 para la venta, según el Banco Central.

Por qué importa: Un dólar más barato puede beneficiar a quien necesita comprar moneda estadounidense, pero también puede reducir la cantidad de pesos que recibe una persona al cambiar dólares. Además, el precio final depende del banco o casa de cambio elegido.

El dólar barato en México favorece a quienes necesitan comprar

México presenta el cambio más destacado de este viernes. El dólar continúa en mínimos y la referencia de Banxico está en 17.053 pesos.

Para quienes necesitan dólares para viajar, hacer una compra o cubrir algún pago en moneda estadounidense, mantener un precio bajo significa necesitar menos pesos para conseguir la misma cantidad de dólares.

Sin embargo, la referencia oficial no es necesariamente el precio disponible para el público.

En el mercado cambiario, por ejemplo, la venta se encuentra en $17.29, mientras Banco Azteca la tiene en $17.84.

La diferencia es de 55 centavos por dólar. Si una persona quisiera comprar US$500, pagaría aproximadamente $275 pesos más con la segunda tasa. Comparar precios, por lo tanto, puede generar un ahorro incluso cuando el dólar está barato.