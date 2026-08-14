Dólar en mínimos en México: qué significa para tu bolsillo hoy
Publicado el14/08/2026 a las 00:39
El dólar sigue en niveles bajos en México este viernes 14 de agosto, mientras que en Colombia y República Dominicana el precio se mantiene estable. Para quienes compran dólares, reciben remesas o necesitan cambiar dinero, el comportamiento de hoy puede tener efectos distintos en el bolsillo.
Ponte al día:
- En México, Banxico ubica el dólar en 17.053 pesos, mientras que en el mercado cambiario se encuentra en $16.83 para la compra y $17.29 para la venta. Banco Azteca, por su parte, ofrece $16.75 para la compra y $17.84 para la venta.
- En Colombia, el precio promedio negociado del dólar se mantiene estable en 3.127,776 pesos colombianos, según el Banco de la República. En Bogotá, se compra alrededor de $3.200 y se vende en $3.340.
- En República Dominicana también hay estabilidad: el dólar está en RD$58.45 para la compra y RD$58.74 para la venta, según el Banco Central.
Por qué importa: Un dólar más barato puede beneficiar a quien necesita comprar moneda estadounidense, pero también puede reducir la cantidad de pesos que recibe una persona al cambiar dólares. Además, el precio final depende del banco o casa de cambio elegido.
El dólar barato en México favorece a quienes necesitan comprar
México presenta el cambio más destacado de este viernes. El dólar continúa en mínimos y la referencia de Banxico está en 17.053 pesos.
Para quienes necesitan dólares para viajar, hacer una compra o cubrir algún pago en moneda estadounidense, mantener un precio bajo significa necesitar menos pesos para conseguir la misma cantidad de dólares.
Sin embargo, la referencia oficial no es necesariamente el precio disponible para el público.
En el mercado cambiario, por ejemplo, la venta se encuentra en $17.29, mientras Banco Azteca la tiene en $17.84.
La diferencia es de 55 centavos por dólar. Si una persona quisiera comprar US$500, pagaría aproximadamente $275 pesos más con la segunda tasa. Comparar precios, por lo tanto, puede generar un ahorro incluso cuando el dólar está barato.
Las remesas pueden sentir el efecto contrario
Para quien recibe dólares desde Estados Unidos, el escenario cambia.
Cuando el dólar baja, una persona puede recibir menos pesos al convertir la misma cantidad enviada desde el exterior. Esto significa que una baja favorable para quien compra dólares puede tener el efecto contrario para una familia que recibe una remesa.
Por eso es importante revisar la tasa de compra:
Si una casa de cambio compra cada dólar a $16.83 y otra institución paga $16.75, la cantidad final recibida será diferente. Cuanto mayor sea la remesa, mayor puede ser esa diferencia.
El monto enviado desde Estados Unidos no cambia; lo que cambia es cuánto dinero local se obtiene al convertirlo.
Colombia mantiene estabilidad este viernes
En Colombia no se registra un cambio importante durante la jornada. El precio promedio negociado reportado por el Banco de la República está en 3.127,776 pesos colombianos.
En el mercado cambiario de Bogotá, sin embargo, los precios disponibles para el público son diferentes: aproximadamente $3.200 para la compra y $3.340 para la venta.
Para quien tiene dólares y necesita pesos colombianos, la cifra que debe revisar es la de compra. Si necesita adquirir dólares, debe mirar la de venta.
La estabilidad de hoy reduce los cambios bruscos, pero comparar sigue siendo importante porque cada establecimiento puede manejar un precio diferente.
República Dominicana también mantiene un dólar estable
El panorama es similar en República Dominicana. El Banco Central reporta este viernes una tasa de RD$58.45 para la compra y RD$58.74 para la venta.
La diferencia entre ambas referencias es pequeña, pero sigue siendo importante identificar qué tasa corresponde a la operación que se quiere realizar.
Quien entrega dólares para recibir pesos dominicanos debe revisar la compra; quien necesita dólares debe fijarse en la venta.
Qué revisar antes de cambiar dólares hoy
El panorama de este viernes deja dos escenarios: México continúa con un dólar en niveles bajos, mientras Colombia y República Dominicana presentan estabilidad.
Antes de hacer una operación, conviene comparar cuánto pagan o cobran diferentes bancos y casas de cambio. También es importante verificar si la tasa anunciada corresponde a compra o venta.
Una diferencia de pocos centavos puede parecer pequeña, pero aumenta cuando se cambian US$500, US$1,000 o cantidades mayores.
En México, el precio bajo puede favorecer principalmente a quienes necesitan comprar dólares. Para quienes reciben remesas o venden dólares, en cambio, significa revisar con mayor atención dónde hacer el cambio para obtener la mejor cantidad posible.
Este viernes, no basta con saber si el dólar bajó o se mantuvo estable: el precio que realmente importa es el que terminará reflejándose en tu bolsillo.