Hasta $5,181 del Seguro Social ¿Qué determina cuánto recibes?
Publicado el13/08/2026 a las 05:31
Los pagos del Seguro Social pueden superar los $5,000 al mes para algunos jubilados, mientras que otros reciben cantidades considerablemente menores.
- La diferencia no es un error: cuánto cobra cada persona depende principalmente de sus ingresos durante su vida laboral y de la edad en que comenzó a recibir la jubilación.
Por qué importa: En 2026, el beneficio máximo puede llegar a $5,181 mensuales, pero esa cifra no representa lo que recibe la mayoría de los jubilados.
Conocer cómo se calcula el beneficio ayuda a entender cuánto dinero puede llegar cada mes y cuándo esperar el próximo pago.
El calendario del Seguro Social de agosto depende de tu cumpleaños
Para muchos jubilados, la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza la fecha de nacimiento para establecer cuándo envía el pago mensual.
El calendario de agosto de 2026 queda así:
- 12 de agosto: nacidos del 1 al 10.
- 19 de agosto: nacidos del 11 al 20.
- 26 de agosto: nacidos del 21 al 31.
Este calendario corresponde a beneficiarios que reciben sus pagos de acuerdo con el sistema regular basado en cumpleaños. Hay personas que siguen un calendario diferente, incluidos algunos beneficiarios que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997.
Por eso, no recibir un depósito en una de estas fechas no significa automáticamente que exista un problema con el beneficio.
¿Cuánto paga el Seguro Social y por qué algunos reciben hasta $5,181?
La cantidad que recibe un jubilado no es igual para todos. La SSA calcula el beneficio utilizando los ingresos obtenidos durante los años de trabajo y la edad elegida para comenzar a cobrar.
Para quienes comienzan a recibir jubilación en 2026, los beneficios máximos pueden variar considerablemente:
- A los 62 años: hasta $2,969 al mes.
- A la edad plena de jubilación: hasta $4,152.
- A los 70 años: hasta $5,181.
Alcanzar esos máximos requiere haber tenido ingresos suficientemente altos durante la vida laboral. Por eso, los $5,181 no deben interpretarse como el pago que recibirá cualquier persona que espere hasta los 70 años.
Como referencia, la SSA estima que el beneficio promedio de un trabajador jubilado en enero de 2026 es de aproximadamente $2,071 mensuales.
Esperar para jubilarte puede aumentar el beneficio que recibirás
La edad en la que una persona solicita la jubilación puede cambiar considerablemente el cheque mensual.
- Los beneficios pueden comenzar desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación reduce permanentemente la cantidad mensual.
- En cambio, retrasar el inicio de los beneficios después de la edad plena puede aumentar el pago hasta los 70 años.
Esto ayuda a explicar por qué dos personas con historiales laborales similares podrían terminar recibiendo cantidades diferentes cada mes.
También significa que mirar únicamente el beneficio máximo puede dar una idea equivocada de cuánto corresponde realmente a cada jubilado.
El COLA de 2026 ya está incluido en los pagos
Los beneficios del Seguro Social aumentaron 2.8% en 2026 debido al ajuste por costo de vida, conocido como COLA.
El incremento comenzó a reflejarse en los pagos de Seguro Social de enero de 2026. Por lo tanto, las cantidades que reciben los beneficiarios durante agosto ya incorporan ese ajuste.
Sin embargo, un COLA de 2.8% tampoco significa que todos hayan recibido exactamente la misma cantidad adicional. El aumento se aplica sobre el beneficio individual, por lo que el cambio en dólares depende de cuánto recibía cada persona anteriormente.
Pagos del Seguro Social avanzan hacia un sistema electrónico
La forma de recibir los beneficios también está cambiando. Los pagos federales se realizan principalmente por medios electrónicos, como el depósito directo, y la SSA continúa la transición para reducir los cheques de papel.
El depósito directo permite que el dinero sea enviado directamente a una cuenta bancaria o financiera en la fecha correspondiente, sin depender de la entrega de un cheque por correo.
Quienes todavía reciben cheques de papel deben prestar atención a las comunicaciones de la SSA sobre las opciones disponibles para cambiar a pagos electrónicos.
Lo que viene: Después del pago del 19 de agosto, el siguiente miércoles del calendario regular será el 26 de agosto, correspondiente a los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31.
- Revisar el calendario y la cuenta personal de my Social Security permite confirmar tanto las fechas como la estimación individual de beneficios.