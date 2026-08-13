Hasta $5,181 del Seguro Social ¿Qué determina cuánto recibes?

Los pagos del Seguro Social pueden superar los $5,000 al mes para algunos jubilados, mientras que otros reciben cantidades considerablemente menores.

La diferencia no es un error: cuánto cobra cada persona depende principalmente de sus ingresos durante su vida laboral y de la edad en que comenzó a recibir la jubilación.

Por qué importa: En 2026, el beneficio máximo puede llegar a $5,181 mensuales, pero esa cifra no representa lo que recibe la mayoría de los jubilados.

Conocer cómo se calcula el beneficio ayuda a entender cuánto dinero puede llegar cada mes y cuándo esperar el próximo pago.

El calendario del Seguro Social de agosto depende de tu cumpleaños

Para muchos jubilados, la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza la fecha de nacimiento para establecer cuándo envía el pago mensual.

El calendario de agosto de 2026 queda así:

12 de agosto: nacidos del 1 al 10.

19 de agosto: nacidos del 11 al 20.

26 de agosto: nacidos del 21 al 31.

Este calendario corresponde a beneficiarios que reciben sus pagos de acuerdo con el sistema regular basado en cumpleaños. Hay personas que siguen un calendario diferente, incluidos algunos beneficiarios que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997.