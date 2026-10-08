El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos llegó a 5.35% este miércoles 7 de octubre de 2026, según CNBC, su nivel más alto desde 2002. Inversionistas en EE. UU., Francia y el Reino Unido están vendiendo bonos por miedo a la inflación y al alza de la energía.

El cierre oficial del Departamento del Tesoro del lunes 5 de octubre fue de 5.31% , el más alto desde mayo de 2002. El 31 de julio estaba en 4.75%.

, el más alto desde mayo de 2002. El 31 de julio estaba en 4.75%. El bono a 30 años cerró en 5.66% ese mismo lunes, su nivel más alto desde julio de 2001. Este miércoles subía a 5.724%, según CNBC.

ese mismo lunes, su nivel más alto desde julio de 2001. Este miércoles subía a 5.724%, según CNBC. En la subasta de este miércoles, el Tesoro vendió $39,000 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 5.300%, contra 4.834% en la de septiembre. A la 1 p.m. (hora del Este), el Dow Jones bajaba 0.71% y el S&P 500, 0.34%.

Por qué importa: cuando inversionistas de todo el mundo venden bonos al mismo tiempo, es una señal de que esperan tiempos difíciles. Y estas tasas son la base de lo que pagas por tu hipoteca, tu préstamo de auto o tu tarjeta de crédito.

Por qué están vendiendo los inversionistas

[caption id="attachment_1695812" align="alignnone" width="1600"]Infografía: MundoNow[/caption]

Cuando el precio de un bono baja, su rendimiento sube. Los bonos han perdido valor por dos razones principales:

Inflación: los inversionistas temen que los precios sigan subiendo. La Reserva Federal (Fed) dijo en su último comunicado que la inflación "sigue elevada". Energía: el petróleo de referencia de EE. UU. (WTI) cerró en $96.16 por barril el 29 de septiembre, el dato más reciente de la Administración de Información Energética (EIA). El 31 de julio estaba en $86.16, así que subió 11.6%. CNBC calcula que el alza ya llega a 20% desde finales de julio.

Cuando sube el petróleo, sube casi todo lo demás, desde la gasolina hasta la comida que llega en camión al supermercado. Esta semana la gasolina bajó un poco, pero sigue cara: así están los precios en tu estado.

La presión también se siente fuera de EE. UU. El miércoles, el rendimiento del bono francés a 10 años subía a 4.876% y el del bono británico a 5.447%, según CNBC.

Cómo te afecta: el crédito se encarece

El rendimiento de los bonos del Tesoro es la referencia para casi todos los préstamos en el país. Cuando sube, se encarecen las hipotecas, los préstamos estudiantiles privados, las tarjetas de crédito y el financiamiento de los negocios.