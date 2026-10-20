Con los nuevos requisitos federales de trabajo de Medicaid, que entran en vigor el 1 de enero de 2027, hasta 900,000 neoyorquinos podrían estar en riesgo de perder Medicaid, es decir, su cobertura de salud.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el Departamento de Salud de la ciudad lanzaron el 19 de octubre el Health and Affordability Resource Team (HART), un equipo de alcance comunitario para ayudar a los residentes con los cambios federales a Medicaid y SNAP.

Por qué importa: Medicaid y SNAP son beneficios de cobertura de salud y de asistencia alimentaria. Según la ciudad, los requisitos de trabajo, junto con requisitos adicionales de documentación, ponen en riesgo a cientos de miles de personas. Conocer a tiempo dónde pedir ayuda puede ser clave para mantener esos beneficios.

Qué cambia con Medicaid y SNAP

Medicaid: los nuevos requisitos federales de trabajo entran en vigor el 1 de enero de 2027 y se suman a requisitos adicionales de documentación.

SNAP: el 1 de marzo, el gobierno federal amplió los requisitos de trabajo para adultos sin dependientes y aptos para trabajar (conocidos como ABAWD). Miles de neoyorquinos que antes estaban exentos ahora deben cumplirlos para mantener sus beneficios. HART se enfocará también en personas que ya perdieron SNAP por esos requisitos ampliados.

Qué ofrece HART

El equipo está formado por trabajadores comunitarios de salud capacitados, apoyados por organizaciones comunitarias y voluntarios. En conjunto hablan 13 idiomas. HART ayudará con:

Inscribirse en la cobertura de salud y mantenerla.

Acceder a asistencia alimentaria y beneficios en efectivo.

Conseguir apoyo de vivienda y prevención de desalojos.

Obtener alivio de facturas de hospital.

Recibir asistencia financiera para gastos diarios.

El programa se financia con $3 millones del presupuesto del año fiscal 2027 de la ciudad y se concentrará en los vecindarios con residentes en riesgo de perder Medicaid cuando entren en vigor los requisitos.